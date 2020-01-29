親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

布萊恩及女兒遺體已尋獲 法醫證實罹難者身分

寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00今周刊

【文．許雅綿】

辛苦一整年，好不容易領到一筆年終獎金， 若不想放在銀行領微薄利息，想要透過「存股」來讓年終獎金變大，該怎麼做？存股達人星大就分享自己如何利用年終獎金，把小錢放大，他建議「存股要打破『只領息』迷思，存股不單只是息，最重要的還有『價差』。」

今周刊攝影團隊
今周刊攝影團隊
分享

拿到年終獎金　先扣負債、預備金再投資

「如果你拿到一筆額外年終獎金，建議先做『理財』，先拿來支付負債或存入緊急備用金，扣除之後剩餘的錢再用來投資。」

星大認為，緊急預備金計算方式，以「年收入」計算、而非「生活所需費用」，因生活所需費用很容易低估，保守用年收入來預估，是比較保險。

每個人對生活安全度感受不同，準備緊急預備金時，要思考「若今天沒有工作了，身上的錢〈指緊急預備金〉可用幾年，對你來說比較有安全感？而且在這些年度裡，是可找到工作。」

舉例來說，年收入60萬元，心中設定2年沒收入，但身上的錢要足夠才會有安全感，因此需準備120萬元〈60萬X2年〉預備金；若心中設定1年，則準備60萬元，視個人需求和狀況而定。

扣除每月預計提撥緊急預備金比例〈例如2成或3成〉、負債的比例之後，剩下的錢就可以拿來存股了。

至於該怎麼存股？星大建議，若是存股新手可先做功課挑選穩健標的；若手上已有存股標的投資人，可檢視投資清單，適時加減碼。

3招存股投資術　教你挑選標的不NG

星大指出，很多存股族都有個迷思，就是為領息去買股，「若你很有錢，有3千萬資金，你丟1千萬來存股，每年只要領5%的息，就能穩穩領50萬元配息，那買你認為不會倒的公司就好，但大部分投資人都是『邊存錢、邊買股』」。

他說，市場很多人在談複利威力，也就是把配發股利再投入帶動複利效益；以存股來說，股息一年領一次，產生的複利是年複利，但若把股價納入的話，就會變成日複利。日複利效果會優於年複利。

「若挑選的股票有上漲潛在性，且有配息力，配息就是投資人的保護傘，即便股價沒有反應，至少還有息可以拿；但若股價反應了，把股票賣掉的收益都可抵掉10年股息時，為什麼要等10年收息？」星大認為，存股不要抱著不賣，要賺股息也賺價差。

以2020年市場來看，存股標的該怎麼挑？首先，先挑選過去7年獲利穩定且有持續配息；再來，公司產品應用面要廣；最後，股價處於相對低點，通常都是非熱門股。符合上述條件標的，目前都落在景氣雜音比較大的族群，包括原物料、航運等，例如中鋼、新纖等。

挑選好存股標的後，星大會透過殖利率估價法、本益比估價法推算進場時間點。他先觀察近7年，每年公司的每股盈餘〈EPS〉跟配息資料，以及當年度股價最高價、最低價，分別換算出本益比和殖利率數字，抓7年的平均數。

再來，估算出當年的獲利，算出EPS數字，再用近7年的平均配息率，保守估出配息數字，就可算出本益比和殖利率區間，接著用本益比、殖利率區間，推算出可能的股價區間，取中間價作為相對安全買進價位。

現階段存股　這些標的先「停、看、聽」

「2020年台股焦點都在5G、半導體，」但星大持較保守看法，他認為，5G題材可以追，但也要跑得快。因為5G實際應用是否符合現代人生活習慣和需求，還有待商榷，若萬一市場發現5G效益不如預期，投資人可能就要跑得快一點。目前來看，投資人可關注的是5G伺服器廠商。

至於「電信股」建議投資人暫時先觀望。星大說，很多人會將電信股納入5G受惠股，但電信股反而是最危險！因為4G成本還沒結束就要轉換成5G。

他舉例，以3G轉換4G來看，從電話變網路，服務單價變低，但總價是拉高的，不過現在市場殺價競爭下，服務單價低、總價也拉低，電信業者要從哪裡拉回收益，就會有很大挑戰，所以星大建議，電信股現在先觀望會比較好。

分享

延伸閱讀》

存股族必看》0050跟金融股，哪一個比較賺錢？一張表追蹤8年股價，答案是....

40歲存股不嫌晚！懶人這樣存退休金：65歲存到千萬資產、月領6萬養老金

他「存股」14年，靠一個觀念，年領近200萬股息，股票資產4千萬

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 10:58

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

「遇到事情 只有去面對」 媽媽一句話讓賈靜雯熬過父喪、母癌、離婚

2020-01-21 12:46

「獨立」英國最流行的關鍵字！ 「哈利梅根脫英」能否一本萬利?

2020-01-21 12:46

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

美伊兩年間爆發多次衝突 回顧3筆讓兩國瀕臨開戰的「舊帳」

2020-01-13 09:41

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

買不起台積電股票嗎？17檔相關概念股搶搭順風車跟著賺

2020-01-02 13:22

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59
看更多

熱門文章

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45

印度人也過年！而且全球超過10億人一起過

2020-01-24 09:06

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

面板大復活 群創谷底回升

2020-01-21 13:39

蘭城晶英》親子客飆9成 員工蒐越多客訴 績效越好！

2020-01-22 12:58

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:48

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

年前罷工、搞訂閱 平台大師破解外送戰盲點

2020-01-22 12:53

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

摺疊手機新風潮：新日興

2020-01-21 13:40

台股正牌紅色供應鏈：宣德

2020-01-21 13:31

當前購屋三大必要檢視指標

2020-01-22 14:23

玩轉 8D 網紅重慶 2：Ｎ度空間再成長「黃桷灣立交橋」

2020-01-20 08:46

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 10:58

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

謝金河：台灣經濟正在好轉的路上前進

2020-01-21 12:50

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

古雅 V.S. 狂野的對比：是兄弟？還是仇敵？細說蓉渝情節

2020-01-20 08:46

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

「獨立」英國最流行的關鍵字！ 「哈利梅根脫英」能否一本萬利?

2020-01-21 12:46

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

盤點大陸智慧手機的2019：華為堅挺、小米反彈、vivo受挫和OPPO求穩

2020-01-22 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top