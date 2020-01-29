上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

【文．許雅綿】

辛苦一整年，好不容易領到一筆年終獎金， 若不想放在銀行領微薄利息，想要透過「存股」來讓年終獎金變大，該怎麼做？存股達人星大就分享自己如何利用年終獎金，把小錢放大，他建議「存股要打破『只領息』迷思，存股不單只是息，最重要的還有『價差』。」

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拿到年終獎金 先扣負債、預備金再投資

「如果你拿到一筆額外年終獎金，建議先做『理財』，先拿來支付負債或存入緊急備用金，扣除之後剩餘的錢再用來投資。」

星大認為，緊急預備金計算方式，以「年收入」計算、而非「生活所需費用」，因生活所需費用很容易低估，保守用年收入來預估，是比較保險。

每個人對生活安全度感受不同，準備緊急預備金時，要思考「若今天沒有工作了，身上的錢〈指緊急預備金〉可用幾年，對你來說比較有安全感？而且在這些年度裡，是可找到工作。」

舉例來說，年收入60萬元，心中設定2年沒收入，但身上的錢要足夠才會有安全感，因此需準備120萬元〈60萬X2年〉預備金；若心中設定1年，則準備60萬元，視個人需求和狀況而定。

扣除每月預計提撥緊急預備金比例〈例如2成或3成〉、負債的比例之後，剩下的錢就可以拿來存股了。

至於該怎麼存股？星大建議，若是存股新手可先做功課挑選穩健標的；若手上已有存股標的投資人，可檢視投資清單，適時加減碼。

3招存股投資術 教你挑選標的不NG

星大指出，很多存股族都有個迷思，就是為領息去買股，「若你很有錢，有3千萬資金，你丟1千萬來存股，每年只要領5%的息，就能穩穩領50萬元配息，那買你認為不會倒的公司就好，但大部分投資人都是『邊存錢、邊買股』」。

他說，市場很多人在談複利威力，也就是把配發股利再投入帶動複利效益；以存股來說，股息一年領一次，產生的複利是年複利，但若把股價納入的話，就會變成日複利。日複利效果會優於年複利。

「若挑選的股票有上漲潛在性，且有配息力，配息就是投資人的保護傘，即便股價沒有反應，至少還有息可以拿；但若股價反應了，把股票賣掉的收益都可抵掉10年股息時，為什麼要等10年收息？」星大認為，存股不要抱著不賣，要賺股息也賺價差。

以2020年市場來看，存股標的該怎麼挑？首先，先挑選過去7年獲利穩定且有持續配息；再來，公司產品應用面要廣；最後，股價處於相對低點，通常都是非熱門股。符合上述條件標的，目前都落在景氣雜音比較大的族群，包括原物料、航運等，例如中鋼、新纖等。

挑選好存股標的後，星大會透過殖利率估價法、本益比估價法推算進場時間點。他先觀察近7年，每年公司的每股盈餘〈EPS〉跟配息資料，以及當年度股價最高價、最低價，分別換算出本益比和殖利率數字，抓7年的平均數。

再來，估算出當年的獲利，算出EPS數字，再用近7年的平均配息率，保守估出配息數字，就可算出本益比和殖利率區間，接著用本益比、殖利率區間，推算出可能的股價區間，取中間價作為相對安全買進價位。

現階段存股 這些標的先「停、看、聽」

「2020年台股焦點都在5G、半導體，」但星大持較保守看法，他認為，5G題材可以追，但也要跑得快。因為5G實際應用是否符合現代人生活習慣和需求，還有待商榷，若萬一市場發現5G效益不如預期，投資人可能就要跑得快一點。目前來看，投資人可關注的是5G伺服器廠商。

至於「電信股」建議投資人暫時先觀望。星大說，很多人會將電信股納入5G受惠股，但電信股反而是最危險！因為4G成本還沒結束就要轉換成5G。

他舉例，以3G轉換4G來看，從電話變網路，服務單價變低，但總價是拉高的，不過現在市場殺價競爭下，服務單價低、總價也拉低，電信業者要從哪裡拉回收益，就會有很大挑戰，所以星大建議，電信股現在先觀望會比較好。

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