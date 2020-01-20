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放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26今周刊

【文．張玉鉉】

「我從頭到尾都不懂台灣精釀啤酒的『精釀』是什麼意思，『精』在哪？台灣核心價值是什麼沒有人講得出來。」禾餘麥酒共同創辦人陳相全感嘆。

禾餘麥酒共同創辦人陳昱廷（左）及陳相全。攝影：陳弘岱
禾餘麥酒共同創辦人陳昱廷（左）及陳相全。攝影：陳弘岱
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「要不要來瓶啤酒？」是禾餘麥酒共同創辦人陳昱廷（以下簡稱：阿凱）見到記者的第一句話。「你知道為什麼我們這支酒叫『硬紅春』嗎？很簡單因為國際小麥期貨交易裡分類標準就是『軟、硬』、『紅、白』、『春、冬』。」陳相全緊接著說。很難想像，這位開口滿滿農業經、站在台灣農業第一線的共同創辦人，過去曾在美國念書、從事金融業，年薪高達百萬元。

當時在美國加州聖地牙哥讀大學的陳相全，曾因好玩與室友一起釀酒，之後也到當地酒廠工讀。但過程中他發現，由於酒廠規模較大須考量成本，所以使用的是較便宜的歐洲進口原料，而不是當地品質較好但較貴的原料。

當時，在他心中就悄悄地埋下一顆「用在地原料釀酒」的種子。

畢業後的他，雖穿上西裝進入金融機構當分析師；但他心中一直想做些能改變社會問題的事。2013年他決定回台灣，將心中種子灌溉萌芽，便一頭栽進雜糧復育之路。

於是，陳相全選擇進入國立台灣大學農藝所就讀，學習專業知識。因緣際會下參與系上獎學金計畫，與指導教授一起研究雜糧作物。「很多人都想扭轉台灣農作問題，但都沒有好的模式。像是台灣有生產大豆，但卻銷不出去，所以我開始思考有什麼可以把生產與銷售串聯起來。」

阿凱坦言：「目前台灣雜糧可以說是有供給、沒需求；因此思考何種產品能夠持續消耗雜糧。很多台灣啤酒品牌都說是台灣產的，但其實原料都是進口，只是在台灣加工而已。」

因此，以復興雜糧作物為核心概念與創業初中的禾餘麥酒在2015年誕生。「啤酒只是一個產品，主要是想處理背後農業問題。消費者喝啤酒是開心的，同時也能某種程度上改變台灣農業狀況。」阿凱直率地說。

「我們希望幫農地創造價值，農地才不會被拿去蓋工廠；同時，越多農地，植物覆蓋率越高，越能緩解極端氣候帶來的傷害。」陳相全指出。

就這樣，陳相全利用系上資源與農業相關領域學長姐人脈，與農民談契作、找種子等。他以一支名為豐潤紫米的酒為例，其中原料大麥耗費五年復育。「日治時期台灣被當作糧倉，孕育很多品種。但光復後就很少人在種大麥，到2012年好不容易找到種子，從6個盆栽開始培育，到現在可以種5甲地。」陳相全回憶。

目前，禾餘麥酒一個月約能銷出七至八千瓶啤酒，其中原料有二至三十％來自台灣雜糧作物。通路以選物店、咖啡廳等為主，合作店家高達一百多個；更在去年首度與青旅合作，讓來自各國的旅客都能喝到台灣特色啤酒。同時，也曾將啤酒出口至香港，今年預計銷售至日本、東南亞等地。

然而，禾餘麥酒一路走來也是突破重重關卡。「台灣的優勢也是其最大弱點：從亞熱帶到溫帶作物都能種植，天氣多元導致作物品質難以掌控。」陳相全解釋。此外，面對極端氣候，農民可以說是第一線受害者，從過去每十年遭逢大天災，到現在每三年就會遇到一次，產量、品質都受到影響。

與農友溝通又是一門學問，要找到願意契作雜糧的農友不容易，時常因栽種方式不同與農民產生歧見；像是農友長期與盤商合作而重量不重質等。現在固定合作農友有三位，「產量逐漸穩定，預計明後年開始禾餘麥酒可以百分百使用台灣原料來製酒。」阿凱語帶欣慰。

經過四年多努力，禾餘團隊的努力逐漸獲得肯定，去年與長榮大學共同開發的黑糖啤酒「蒔醇」獲得英國世界啤酒大獎The World Beer Awards冠軍，從50個國家、2300款啤酒脫穎而出。去年更榮獲經濟部主辦的第18屆新創事業獎。

陳相全提到：「在美國連長什麼樣子的人會在酒廠工作都很明確。而在台灣，很多製酒的都是工程師或者是斜槓，但沒人知道我們的酒與台灣連結是什麼，我們在做的事情沒有靈魂（It is no soul about what we do.）」也因如此，禾餘麥酒用最根本的台灣原料與台灣農業文化做最基本連結。

「我承認我有專業傲慢。」陳相全不諱言。禾餘的下一步就是要加深與消費者的互動，讓其了解啤酒背後的農業故事。將辦公室結合銷售展場、推出會員制帶領消費者下田都是禾餘今年規劃的藍圖。

公司小檔案

公司名稱：禾餘麥酒股份有限公司

成立時間：2015年

負責人：陳相全

資本額：1080萬

主要產品：啤酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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