「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

【文．黃健誠】

台灣空氣污染日益嚴重，尤其在西半部，每逢冬天就常發生「紫爆」情況，也讓不少「敏感一族」常被誘發過敏，打噴嚏、流鼻水、喉嚨癢等症狀齊發，甚至還可能引起氣喘，為了遠離空污嚴重區域，近來有人在買房時，也將健康因素考慮進去，從環保署公布指標挑地方買房。

圖取自達志 分享 facebook

據環保署在2019年公布最新資料，北部地區一年365天中，空氣品質良好日數最多的是212天的基隆，其他空品良好天數較多的還有淡水、林口、古亭、萬華、士林及中山等地區，對此，屋比房屋總監陳傑鳴認為，從數據看來，在雙北行政區中，中山往士林、北投、淡水等地區的空氣品質相對比較好，全年空氣對敏感族群或是所有族群不健康的日子比例最低，這樣的指標可供敏感族群購屋時參考。

環保署公布空氣品質良好日數，北部地區以基隆的良好日數212日最多。（圖取自環保署空氣監測年報。） 分享 facebook

陳傑鳴提醒，以每坪住宅均價來看，中山區69.2萬、士林區52.5萬、北投區50.5萬及淡水區22.5萬，這些地區其實也有不少首購或換屋族適合的產品可挑選，購屋族群還是能依照自己的購屋能力及需求，在這幾區進行置產。另外，陳傑鳴指出，若民眾預算有限、又想追求空氣品質，建議千萬不可單只考量價格。以北部空氣品質較佳的淡水來說，雖然平均房價只要2字頭，但距離北市精華區已遠，加上區域賣壓居高不下，民眾購屋時仍須審慎。建議買房一族還是要考量自身通勤狀況，就算遠離市中心，還是要儘量靠捷運對於交通比較方便，保值性也較高。

屋比房屋天母旗艦店店長蕭昆霖表示，的確有碰到客戶為了空氣品質的因素，選擇置產在士林較靠山邊的至善路，如果以空氣品質作為尋覓置產物件的其中一個因素，天母也是能列入考慮區域之一，因為天母屬於較封閉區域，以交通量而言，天母並非核心的市中心商業區，住宅較多情況下，交通量並不算大，平常也不是住其他區民眾逛街會經過的區域，環境相對寧靜。

以價格而言，10年內大樓價格每坪約在85到95萬、華廈60到70萬、老公寓則約50到55萬間，各類型物件的產品線齊全，因此成為民眾購屋時可列入考慮區域之一，目前天母物件主力銷售總價多集中在2到3千萬間。

蕭昆霖也提到，以空氣品質為考量因素，想在雙北置產的話，淡水目前看起來房價較便宜，但在買房時也要注意到該區域近期量體大導致賣壓較重，千萬不要「為買而買」。

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