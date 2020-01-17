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年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45今周刊

圖片來源：達志
圖片來源：達志
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【撰文 許雅綿】

新台幣走強突破30大關，來到29字頭。看準民眾換匯需求，包括星展、渣打、匯豐、永豐、台新等銀行均推出美元優利定存方案；另針對民眾領年終獎金和紅包等資金停泊需求，也有銀行鎖定投資族和定存族推出新台幣優利定存方案。然而，市面上優利定存方案眾多，民眾該如何選擇？

「美元走勢一直是投資人關注議題，儘管2019年美國聯準會（FED）已降息三次，美元表現仍有彈性，」星展銀行（台灣）消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，雖然美國經濟成長放緩，但表現仍相對優於其它成熟經濟體。

陳昱嘉表示，根據星展集團研究報告，全球經濟2020年將溫和成長，預期美元第1季在相對較高的經濟成長與利率支撐下，依舊維持高檔，而後續將呈現區間震盪但持穩格局。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表則認為，美中貿易爭議傳出有機會簽署第一階段協議，讓全球經濟展望悲觀氛圍趨緩，且美國聯準會最新會議紀錄顯示沒有再降息必要，預期將支撐美元匯率維持區間整理走勢，因此，建議民眾可藉美元低檔平衡既有投資部位，在中長期核心投資配置部份美元。

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觀察各銀行美元優利定存方案，年利率最高喊到6%，不過均為「短天期」，以目前利率最高的花旗銀行美元限時高利活動，7天期定存年利率達6%，14天期也有5%。但要留意的是，其資金條件要求要以「非美元之資金轉換為美元後辦理定存」，且最低承作金額為3萬美金。

建議想投入資金在美元優利定存方案民眾，應先搞懂三大重點。

第一、留意專案要求的「限定條件和起存門檻」，多有要求資金來源、存戶身分，如星展銀行iWealth新春美元定存專案1個月期年利率3.36%，限定須為全新星展豐盛理財客戶以新資金承作，且起存門檻2萬美金。

觀察各銀行美元優利定存方案，起存門檻較低的為永豐銀行、土地銀行、第一銀行及中國信託銀行，起存門檻落在100美金至5000美金區間不等，但上述銀行的年利率也均不相同，建議民眾也要納入綜合考量。

第二、別單看年利率，也要把存款天期也納入計算。因美元優利定存方案內容，揭露的利率為「年利率」，高利率的方案通常都為短天期，實際落袋的利息金額有限。

若民眾想要計算實際利息，只要將存款金額乘上美元優利方案年利率除以360天，再乘上合約天數，就會得出實領利息。

例如手上有3萬美金，想要存入市面上年利率喊最高的花旗銀行美元限時高利活動，其7天期利率6%，實際領到的利息金額為35美元〈計算方式：(30000X6%/360)X7〉，約新台幣1056元〈以台銀15日美元現金賣出價30.17計算〉。

第三、留意外幣提領和匯款手續費，若不將現有美元資產換回新台幣情況下，民眾需支付匯出手續費、郵電費給原銀行及匯入手續費給承接資金的他家銀行，依據資金規模，手續費約莫800元到2000元不等。

由於各銀行定存方案均有設定截止日期，提醒民眾也要特別留意，若是以新台幣資金換匯承作專案，也要留意外幣孳息及本金返還時，轉換回原幣資產(新台幣)，可能產生低於原始本金的匯兌風險，要審慎考量是否符合自身需求後再辦理。

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至於不想承擔外幣匯兌風險的民眾，也有銀行提供新台幣優利活存、定存方案。像是渣打銀行就有迎新優利活存專案，年利率落在0.68~1.28%之間，安泰銀行也有新新向榮定存專案，新客戶年利率1.2%，匯豐銀行新台幣定存專案6個月期也有年利率也有1.1%，但有限定卓越理財、運籌理財的客戶辦理。

若不想要「定存」把資金綁死，目前包括聯邦銀行、華南銀行、王道銀行、台新Richart、第一銀行、兆豐銀行、上海商銀、永豐大戶等，都有針對其數位帳戶的存戶提供高於1%的「活存」利率，但多數都有金額上限、限制條件。

舉例來說，聯邦銀行針對New New Bank數位存款帳戶存戶推出活期儲蓄存款帳戶2%的優惠利率，但以10萬元資金為上限；而華南銀行SnY帳戶就限定較嚴格條件，也就是存款金額5萬以上、10萬以下，超過5萬元部分，以銀行APP華銀支付並以SnY帳戶完成一筆消費扣款或轉帳，才能從次月1日起享6個月年利率2%的優惠等。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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