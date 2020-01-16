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簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08今周刊

【文．林信男】

美中簽署第1階段貿易協議前夕，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），透過1份聯合聲明表示，美中雙方並未就「進一步降低關稅」達成共識，消息一出，美股應聲回落；令人好奇的是，在這項訊息背後，美國總統川普和中國國家主席習近平，各有何盤算？

川普（左）和習近平（右）。取自達志
川普（左）和習近平（右）。取自達志
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梅努欽日前對媒體證實，美國將維持對中國輸美商品的關稅，直到談成第2階段貿易協議，若雙方能在短時間內達成第2階段協議，川普可能會考慮，把取消關稅一事納入協議。

賴海哲和梅努欽也在聲明中提到，簽署當天，就會公布協議文本內容，但不會公開中國採購美國產品、服務細節的機密附件。

協議細節極少　主要目的是「有條件停火」

CNBC引述Fundstrat Global Advisors華盛頓政策分析師布洛克（Tom Block）說法，稱第1階段貿易協議的相關細節極少，「很不尋常」；他認為，第1階段貿易協議，是1份具有附帶條件的停火協議，其中1項條件是，美國把中國從匯率操縱國名單中移除，「我不覺得這是個巧合」。

美國政府於1月13日發布的半年度匯率報告中，將中國移出匯率操縱國名單，外界解讀，美方此舉，是為了營造雙方簽署協議的良好氣氛。

既然美方「有所表示」，中方也得拿出些好條件；據外媒披露，中國在第1階段協議中，承諾於2年內，購買美國製造業、能源、農產及服務業等4大產業，總值達2000億美元的產品。

若上述情況為真，美方該如何確保，中國會確實執行協議內容？白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在接受媒體採訪時曾言，貿易協議中具有「強制執行機制」，若中方不遵守承諾，美方可在90天內，對中方重新徵稅。

川普緊抓關稅籌碼　進行第2階段談判

由以上內容可看出，雖然北京當局數度喊話，美方應「取消對中國商品徵收的所有關稅」，但川普政府並未在此議題上，做出明顯退讓（僅將總價值1200億美元的中國輸美商品稅率，從15%降至7.5%，其餘2500 億美元中國商品，維持25%關稅），而是繼續抓著關稅籌碼，進行下一階段談判。

觀察川普言行可發現，在推特釋出美中貿易相關消息，影響美股走勢、鞏固聲望，幾乎已成了他的「習慣」；亟欲爭取連任的川普，先透過簽署第1階段貿易協議，證明他有能力對付北京，再用關稅籌碼，把中國逼上第2階段談判桌，接下來，川普極可能維持「談談打打放利多」模式，讓自己的聲望，延續到大選登場。

派劉鶴赴美　北京賺面子

至於北京當局的考量，美國外交事務協會資深研究員希爾曼（Jennifer Hillman）在接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時稱，北京當局派國務院副總理劉鶴赴美，簽署第1階段貿易協議，但美方簽署人卻是總統川普，「這是不對等的」。

希爾曼研判，習近平的「缺席」，傳達了1個訊息，「中方覺得，這項協議的影響範圍有限」，換言之，涉及關鍵領域結構性改革的部分，可能不多。

既然是「影響範圍有限」的協議，又何須習近平親自出馬？中國派國務院副總理和美國總統簽署貿易協議，讓中方賺得面子，之後再和美國慢慢談；川普則緊握關稅籌碼，讓自己有本錢，繼續和習近平周旋；由此可見，第1階段貿易協議，充其量只是雙方釋出善意的停火象徵，真正精采的，顯然還在後頭。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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