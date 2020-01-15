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不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15今周刊

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撰文 鄭閔聲

過去一年，時代力量歷經風雨飄搖。隨著立委提名布局作業展開，長期存在於黨內的路線之爭，正式浮上枱面。主張與民進黨維持良性互動的立委林昶佐、洪慈庸，以及多名新生代黨員，自去年夏天起相繼退黨，和以黃國昌為首的強硬派分道揚鑣。

社運起家 不願淪大黨附庸

少了民進黨禮讓的時代力量，本屆提名的區域立委選將全軍覆沒，但硬是比4年前多拿35萬張政黨票，取得3席立委，延續政治實力；黃國昌本人雖無法連任立委，但已證明時代力量即使「走自己的路」，依舊有能力存活。

由於核心成員多出身公民運動、堅持台灣主體性，因此時代力量在政治光譜上一向被定位為親綠政黨。黃國昌也承認，時代力量在維護台灣主權、轉型正義、追討不當黨產等政治價值上，和民進黨站在同一陣線，但這並不意味著時代力量必須在其他政策上也支持民進黨，例如追求居住正義、終結金權政治，時代力量與民進黨的態度就有所不同。

過去4年，時代力量拒絕被視為綠軍「側翼」，在立法院選擇強硬的監督、揭弊路線，重大案件如慶富獵雷艦詐貸案、國安私菸案、普悠瑪翻車事故，時代力量都扮演關鍵角色。嚴厲批評政府錯誤，雖然讓時代力量逐漸累積民意基礎；但也有專業人士認為，黃國昌為刻意強調政黨主體性，部分問政內容略嫌極端或走偏鋒，也因此加深與民進黨的矛盾。

依台灣目前的立委選制，「第3勢力」若不和大黨策略結盟，很難順利突圍；但黃國昌認為，任何政黨只要仰人鼻息，就將失去自主性與長遠發展的可能，「一個小黨如果讓自己被工具化，很快就會被丟了，這是必然的。（大黨）今天可以給你一點糖，明天再把糖收回來，不管怎麼樣，你永遠是小弟，不聽話就把你幹掉。從過去第三勢力政黨的發展角度來看，還不夠清楚嗎？」他說。

「選制確實對小黨不利，但我們只有2條路，要fight（戰鬥），還是舉白旗？我是沒打算舉白旗，中間過程或許會痛，但如果要孕育出新生的政治力量，就必須熬過去。」黃國昌刻意壓低聲量，卻藏不住全身上下的戰鬥意志。

黃國昌的目標，是為台灣政治拉出統獨以外的另一條軸線。

主權、民主、公平正義 都要顧到

「我從來不會說統獨是假議題，但不認為台灣只應該剩下統獨。我們可以因為要把台灣的主權、民主顧好，就不管公平正義、貪汙舞弊、不管民代炒房、不管不公平的政經體制嗎？我為什麼不能顧好主權又同時做好其他事？」他說。

這也是黃國昌認為時代力量與台灣民眾黨首要的不同，「在台灣主體性這件事，時代力量的立場絕對比民眾黨明確，只是我們不會把百分之百的力量，都拿來喊口號。」

這樣的論點，對於重視台灣主權、卻對社會現狀不滿的民眾確實有吸引力。

2016年選前，民進黨在投票前夕呼籲支持者集中政黨票，差點讓新成立的時代力量過不了5％門檻。4年過後，不再是民進黨親密戰友的時代力量，卻取得比上屆更高的7.75％選民支持，「4年前的群眾基礎是比較虛的，今年是硬梆梆的。」黃國昌形容。

在黃國昌眼中，任何政黨都應該將成為執政黨視為目標，因此延續國會席次的時代力量，下一步將是投入2022年的縣市長選舉，「作為一個堅持公平正義、打貪腐不分藍綠的政黨，時代力量已經有實績，接下來我要準備好追求執政機會，才能讓選民看見，讓我做一次，會有什麼不一樣。」

時代力量既然有意爭取地方執政，黨內能見度最高、又沒能連任立委的黃國昌，當然是被各界點名的頭號戰將；甚至黃國昌被排在不分區立委安全名單邊緣的第四順位，政壇就有傳言他可能與柯文哲合作，問鼎下屆台北市長。

「就再看看吧。」問政一向非黑即白的黃國昌沒把話說死，更讓人留下想像空間。

全面換血的時代力量立院黨團，未來四年是否還能維持同樣戰力？卸下立委職務後的「戰神」，又能否將揭弊履歷轉化為參選地方首長的正面資源，仍舊充滿問號。

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