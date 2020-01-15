美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

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撰文‧今周刊編輯團隊

「我不會忘記對你們的承諾。我還有4年的時間，我一定會留下一個更好的國家給你們。」總統蔡英文當選時上台說出這段話時，全場報以最熱烈歡呼聲回應。但她的內心一定很清楚，想兌現這項承諾，必須先克服眾多內外挑戰。

「這場選舉的意義是，以台灣為主體、反對一國兩制的國民意識，獲得再確認與強化。」被譽為「台獨理論大師」的前民進黨立委林濁水，也如此評論民進黨又一次的空前勝利。

風險 習政權內外交迫 恐升高台海緊張

當台灣民眾明確透過手中選票，拒絕中國的併吞意圖，蔡英文也在勝選記者會上以「和平、對等、民主、對話」四項概念，向北京當局喊話，期望兩岸人民能夠互惠互利、拉近距離。

但中國方面似乎並不領情，除國台辦在選舉當晚重申「堅持『和平統一、一國兩制』基本方針、堅持中國原則」，態度還算和緩之外，其他單位對於選舉結果皆相當不滿。例如官方媒體新華社撰文嚴厲批評台灣大選受「外部黑暗勢力操控」；中國外交部發言人耿爽更氣急敗壞地指控國際領袖、政要向蔡英文致賀的行為，已違反「一個中國」原則。

儘管是在民眾反對中國侵犯台灣主體性的強烈意志下當選連任，但選後如何與中國維持「健康地交往」，無疑是蔡英文眼前最迫切的挑戰。

「原則上中國不會傷害台灣，但搞得老共沒面子、讓它很討厭你，也不符合台灣利益。」政治評論家沈富雄就認為，擔任台灣總統的最上策，是巧妙地「以小事大」，在美、中兩強之間左右逢源，即使辦不到，也不必每天和中國「醜臉相對」。

但在研究中共的專家眼中，兩岸關係可能無法隨著選舉激情過後，恢復常態。

「未來一年，台灣的日子可能會空前難受。」台灣大學名譽教授明居正分析，當習近平深陷美中貿易戰泥淖，內部又面臨經濟下行、派系鬥爭奪權壓力，不太可能在香港、台灣問題上釋出善意，甚至還必須加倍強硬，展現捍衛國家領土完整的決心，「讓台灣挨棍子」是很合理的手段。

權衡 美牛、美豬與經貿協定的選擇

美國時間1月11日，美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James Moriarty）在華府被問到是否希望蔡英文總統在第2任內解決美牛、美豬問題時，他的回答是，美方希望美牛及美豬這項「傳統」問題，能有所進展。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，川普政府一向務實且重視農業州選民利益，先前與歐盟、日、韓談判時，都將農產品開放列為優先項目，美國將於11月舉行總統大選，確實可能要求台灣先放寬對美牛、美豬的進口限制，再商討實質議題。

也就是說，若想透過與美國的友好關係解決經貿整合困境，政府仍得先滿足美方要求。然而開放美國肉品事涉食品安全政策，還可能面臨畜牧業者反彈，在國內一向是個高度敏感議題。如何在不製造民怨的情況下說明開放的必要性，對蔡政府而言是項必須謹慎應對的艱難任務。

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