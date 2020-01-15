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批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50今周刊

圖片來源／今周刊攝影團隊
圖片來源／今周刊攝影團隊
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【撰文 程子威 整理】

國民黨除了在2020總統大選落敗外，立委選舉的表現也不盡理想，黨主席吳敦義因而宣布，將率領黨內一級主管向中常會總辭；對此，資深媒體人趙少康痛批，這是他看過最不要臉的聲明。

「講什麼鬼話！這是我看過歷史上最不要臉的聲明！」趙少康13日在主持的網路節目《鄉民來衝康》表示，通常敗選，黨主席應該都要先自責，但吳敦義卻沒道歉，且說要向中常會請辭，等於是把難題丟給中常會。

趙少康舉例，馬英九和朱立倫擔任國民黨主席時，兩人在選舉落敗後，都是立刻走人，「而且這次郝龍斌已經先辭了喔！」但這次吳敦義的做法，就像中常委姚江臨所言，是陷中常會於不義，趙說，因為中常會內，有不少人是吳的好朋友。

接著，趙少康更直言，其實國民黨中常會可以廢了，因為部分中常委的產生，是靠換票而來；另名主持人尹乃菁則補槍指出，許多人是想靠著國民黨中常委的頭銜，到中國去做生意，因為當地人可能以為他們在台灣的地位很高很大，但其實跟中共的常委相比要差多了。

最後，趙少康強調，吳敦義就是應該辭職，沒必要再向中常會報告，「中常會不留他也不好意思。」

趙少康認為，也許吳敦義會覺得這次其實沒選得很差，因為韓國瑜的票數比上次朱立倫參選總統時還高，立委則是多出3席，自己何必要辭職，「問題是本來大家預期比這個好很多。因為4年前大環境不好，選得很爛，但這次挾著1124勝選餘威，應該要選得很好的，卻選成這樣子，你還覺得沾沾自喜、洋洋得意什麼東西啊！」

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