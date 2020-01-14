台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

【文．林宏文】

選戰終於落幕，現任總統蔡英文獲得史上最高得票繼續連任，民進黨也保持國會過半席次。對於此次大選結果，許多政論節目與文章分析都集中在抗中保台、亡國感及世代差距等論點，不過，卻很少看到針對四年來民進黨施政結果的討論。我想從一位經濟選民的觀點，補充一下對此次大選勝敗的另一種角度。

翻攝自博恩、陳柏惟臉書／合成 分享 facebook

綠能與資金回流 變革的不容易

首先可以先談能源改革。去年六月，台灣綠能發電一度超越核能發電，其中綠能發電中以太陽光電為主，行政院也預估到2021年夏季，太陽光電的尖峰發電量，可望達到總發電占比12%到13%，繼續朝向「2025年綠能發電佔總電力供應20%」的目標推進。

當然，有關台灣能源的轉型與改革，一直是朝野意見落差最大的議題，而且綠電確實也有發電尖鋒、離鋒差距過大，很難成為主要穩定供電源的基本問題。

不過，要增加太陽光電與風力發電等綠色能源，過去執政者也談了很久，但始終沒有實際行動，關鍵因素是要推動這種大工程，肯定是困難重重且吃力不討好，除理念上要溝通奮戰很久之外，實際執行時，太陽光電牽涉到許多農地、地方勢力與法令的修改，至於在風電部分，要在台灣海峽建設離岸風電的難度之高，也讓台灣成為亞洲國家中勇於嚐試的第一個地區。但正因為改變是困難的，所以這些事情沒有人去推動，而這些高難度工作沒有推動，台灣能源結構也沒有轉型改變的一天。

第二件大事是台商七千億元資金投資台灣。這是三十年來台商出走、資金不斷外流後，首度出現的回流現象，對台灣的經濟發展與產業轉型都有重大意義，今周刊也製作過專題，實際走訪從南到北各個工業區，見證每一個回台投資的案例，會如何翻轉台灣的面貌。

但很可惜的是，陷在藍綠口水中的台灣，不相信台商回流是真的，有些反對派徹底否定，有些人則認為七千億元是灌水的。不過，若環顧當今世界發展局勢，美中貿易戰逼使企業必需轉移生產基地，大陸生產成本又不斷墊高，台商選擇將部分高階生產線移回台灣，這是相當重要的一步，不少企業回台投資是在強化台灣的研發投資，這對台灣產業轉型升級都是很重要的一步。

類似綠能與資金回流這種大改革，儘管每一項都遭遇到大阻礙，但也可以看到，每項改革都還在努力地前進著，雖然這些成績不常被討論，甚至更多被忽略或抺黑，但我相信經濟選民可以感受到改變。

除了綠能與資金回流，民進黨四年來推動的改革，沒有一件是簡單的，從年金改革、婚姻平權到轉型正義，每一件都困難重重。改革一定會影響到許多人的權益，觸發不認同者的批判，反彈與抗議聲不絕於耳，但執政者若無法擋住子彈，朝改革方向前進，終究會一事無成。選擇不要做事很容易，當一個討好每個人的政府也最簡單，但這不是民眾期待的政府。

成功擋住非洲豬瘟 豬肉創外銷榮景

施政靠一點一滴的累積，只要做出成績，民眾一定會有感。2018年中國大陸爆發非洲豬瘟疫情，台灣雷厲風行查禁肉類進口，迄今已開出六百張最高二十萬元的罰單。這種作法當然引起許多民怨，但結果是台灣把非洲豬瘟成功擋住，對照迄今已有十一個亞洲國家淪為疫區，連南韓、日本沖繩都先後爆出豬瘟疫情，但台灣今年甚至有機會成功脫離二十三年來的口蹄疫疫區，恢復往日豬肉外銷的榮景。

很多人談選民結構，經常談到「經濟藍」或「知識藍」，我認為的經濟選民，是一群比較願意看客觀數字與事實，比較不從個人喜好、立場或恩怨來判斷的人。前面提到的各種改革，當然也有做得不夠好的，很多都還有進步空間，但民眾感受到的是政府仍堅持推動改革，也因為有實際的政績，才會成為大家認 同的基本盤，並催出這次歷史新高的得票數。

不過，我也相信，台灣確實與全世界一樣，都有嚴重的貧富差距，也有一群在全球化後被邊緣化的弱勢族群，這些民眾所看到、體會到的事實與真相，確實很難與贏者圈相提並論。但是，面對這個全世界都難解的習題，台灣似乎也只有更加速擁抱多元、開放的改變，對於期待翻身的年輕人來說，這種改變尤其重要。

一般來說，老一輩的人會希望一切照舊，不想要太多改變，繼續享有資源，若能回到美好的舊時光更好。但是，年輕人會更期待改變，因為他們沒有既得利益、沒有包袱，對他們來說，世界變了，他們才有冒出頭的機會。

不要論資排輩 年輕人期待改變

從這次的大選，可以看到年輕人期待的改變，是希望更加快速度、更大規模的世代交替，不要永遠是論資排輩，不要因為地方派系、社會資源或經濟優勢，讓年輕人失去參與的機會。民進黨在持續改革中，讓年輕世代看到新的希望，這應該是民進黨獲得勝選的關鍵。

未來是屬於年輕人的，這是一個完全不需要辯論的題目，因為時間到了，自然就會發生，老人不想交棒都不行。因此，誰多為年輕人著想，誰願意多培養年輕人，未來的天下一定屬於是他們的。年輕人或許比較衝動，也很善變、很挑剔，但年輕人拜神的比例也比較少，他們不一定會對你死心塌地，但會看你的實際表現，是否真地能交出成績單。不管「經濟藍」或「經濟綠」，應該都是如此，這才是決定最後選票投給誰的關鍵。

比社群影響力 新媒體不輸舊媒體

有一次，博恩夜夜秀的主持人博恩，被狗仔偷拍他與未婚妻下班後的照片，還被放在傳統媒體的頭條。博恩在他的脫口秀節目說，未婚妻看了很生氣，最後表態地說，「你們最好不要逼我，要比流量及社群影響力，我們這種新媒體，絕對不會輸給你們這些舊媒體！」

博恩當然有這個實力說這句話，選前所有總統候選人及各家政治人物，幾乎都上過他的節目，包括蔡英文、韓國瑜的訪談迄今已創下400萬、600萬點閱。我在傳統媒體服務20多年，對媒體消長體會很深，但聽到博恩那句話，我仍然是開心的，因為新媒體崛起，讓這個行業有了更多正面進步力量，長江後浪推前浪，前浪應該高興後繼有人，這是台灣進步的象徵。

因此，我也很期待，未來在台灣每個行業、每個領域，當然也包括政治圈，都應該有更多像博恩、3Q哥陳柏惟這種年輕人冒出頭來，發揮改變世界的精神，把落後的、不知長進的傳統對手打敗，這也是我在這次總統立委大選後，一個最深刻的感受。

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