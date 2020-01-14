韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

【文．程子威整理】

國民黨籍的高雄市長韓國瑜，在本屆總統大選輸給尋求連任的民進黨蔡英文264萬多票，且國民黨在立委選舉也受到重挫。對此，資深媒體人趙少康直言，國民黨不必那麼悲觀，因為韓國瑜本來就會輸，他還透露其實前總統馬英九也知道韓會輸掉選舉。

翻攝自《少康戰情室》YouTube 分享 facebook

趙少康12日於主持的政論節目《少康戰情室》表示，韓國瑜會輸掉總統選舉，在他看來有兩個主要原因。首先，反中浪潮是全球性的，但國民黨卻跟此浪潮對作，民進黨和蔡英文則是順勢而上。

「我要提醒北京跟國民黨，香港跟台灣誰靠大陸靠得比較多？」趙少康說，香港的水和電都是從大陸來的，甚至連垃圾都是大陸處理，但香港青年不管這麼多，還是衝上街，「那香港青年不管，你認為台灣青年會管嗎？台灣跟大陸的關係，還沒有香港跟大陸這麼親近。」

趙少康認為，對40歲以上的人來講，經濟問題也許重要，可是對年輕人來說，一個月就賺3萬元薪水而已，反正誰當總統都一樣，但他們會把前途、主權、認同看得非常重要，北京和國民黨若不能認清這點，下次選舉還是會輸。

第二個原因，則是韓國瑜才當上高雄市長沒多久就出來選總統。趙少康說，如果韓國瑜可以做好4年高雄市長給大家看，4年後他有的是機會，搞不好還能拉抬國民黨高雄立委的選情，不會像這次的狀況那麼慘。

不過，趙少康也提到，韓國瑜會輸的最重要因素，還是大環境的問題，就算這次是鴻海創辦人郭台銘或前新北市長朱立倫出來選，他覺得也不會贏，「也許票不會差這麼多，但是在反中大浪潮下，還是不會贏。」

話鋒一轉，趙少康表示，基於兩個理由，國民黨也不必太悲觀。第一，因為韓國瑜本來就會輸，趙少康說，9日自己在韓的凱道造勢晚會碰到國民黨大老馬英九、連戰、吳伯雄、吳敦義等人，「他們就問我怎樣？我說韓國瑜輸150萬票以上。」他還透露，馬英九也知道韓國瑜會輸，「他說，我們估輸100萬票。」

另外，趙少康指出，雖然這次民進黨立委席次過半，但他認為比不過半好，因為就算民進黨不過半，但和時代力量加起來也一定會過半，若是如此，民進黨就會受到時力的要脅，反而更偏激，但現在民進黨席次過半、單獨執政，就要為所做的所有決定負責，不能再說是被其他黨逼迫或是要脅的。

分享 facebook

延伸閱讀》

韓國瑜得票竟比朱立倫高！蔡英文大勝後，必須正視的4個隱憂

韓國瑜銷假上工「對高雄市民非常抱歉」 親曝是否參選黨主席、取消國際記者會原因

全面解析韓國瑜的暴起暴落：為什麼台灣社會在2018年之後，會出現瘋狂的「韓粉」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】