美伊兩年間爆發多次衝突 回顧3筆讓兩國瀕臨開戰的「舊帳」

【文．林信男】

美伊衝突引發各界關注，據傳伊朗民間發起「1人捐1美元」活動，要募資8000萬美元，懸賞美國總統川普首級；川普則放話，要對伊朗祭出新一波經濟制裁；值得注意的是，過去2年，美伊之間爆發多次衝突，雖未引爆大規模戰事，但情勢已令國際社會極為擔憂。

美國總統。圖取自達志 分享 facebook

美制裁伊朗 揚言使其原油出口歸零

2018年5月，美國退出伊朗核子協議，自同年8月7日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並要求他國，禁止從伊朗進口原油，意圖使伊朗原油出口量「歸零」，此舉使伊朗原油產量，一度逼近30年低點。

美國退出核協議，令伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）極為光火，他曾在演說時嘲諷川普缺乏政治、法律、國際事務背景，「只是個地產商，怎能對國際事務做判斷？」

羅哈尼也警告川普，若美國膽敢限制伊朗原油出口，伊朗將考慮封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），讓沙烏地阿拉伯、科威特等國的石油，全都出不了波斯灣，「（美國）別玩弄獅子尾巴，否則會後悔。」對此，川普在推特反嗆，要羅哈尼「給我小心點！」

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月23日

對伊朗可能無法出口原油的擔憂情緒，使國際油價在2018年10月，飆上4年高點，來到每桶86美元之上，但在美國頁岩油產量攀升、沙烏地阿拉伯等產油國提高產能，以及全球經濟成長放緩可能抑制原油需求等因素影響下，油價由漲轉跌，當年12月31日，布蘭特原油價格，已降至每桶53.8美元。

油輪遇襲 美軍指控是伊朗所為

2019年6月13日，2艘油輪在阿曼灣遇襲，當天油價自5個月低點反彈，大漲逾4%。

隔日，美國軍方公布一段影片，隨後又提出多張照片，稱襲擊事件是伊朗所為，並指控伊朗的伊斯蘭革命衛隊，於事發後，從其中1艘油輪船體上，移除未爆水雷。對此，伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）稱，美國並無確切證據，可支持這項指控。

美國軍方出示油輪遇襲照片。（圖：翻攝自美國海軍官網） 分享 facebook

油輪遇襲事件發生後，美伊緊張關係升溫，德黑蘭當局威脅要讓濃縮鈾庫存，超過核協議規定上限；美國五角大廈則宣布，將加派兵力及軍事資源，前往中東地區，但川普最後並未採取軍事行動。

伊朗擊落「侵犯領空」的美軍無人機

油輪遇襲事件還沒結束，新的衝突又上演，同年6月20日，伊朗宣稱，於19日擊落1架美軍無人偵察機；伊朗革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）表示，伊朗邊境是條「紅線」，一旦面臨侵犯行為，伊朗就會祭出強硬回應。

雖然德黑蘭當局宣稱，是在美軍無人機「侵入伊朗領空」的情況下，將之擊落；但美軍強調，無人偵察機當時處於國際領空，是伊朗「無端攻擊美國資產」。

事後，美軍還以顏色，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近，擊落1架伊朗無人機，兩國緊張情勢加劇；據傳川普一度下令，對伊朗祭出軍事報復，卻在最後一刻撤銷決定，避免衝突升級，並稱伊朗擊落美軍無人機，可能「不是蓄意攻擊」。

新仇舊恨的累積，讓美伊關係就算在承平時期，也帶著緊張氣息，如今，川普又揚言，要對伊朗祭出經濟制裁，雖然具體內容仍不明確，但可以確定的是，這波制裁，恐怕又會醞釀出另一場衝突。

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