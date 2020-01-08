柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

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文 / 鄭閔聲

身為精神科醫師，她一直相信，心理治療不該只在診間進行；所以她寫文章、上節目，為眾多憂鬱、焦慮的心靈提供支持。這一次，她又向外跨了一步，嘗試以立委候選人身分，闡述她所信仰的價值，期望逐步改變極端對立的政治文化。

聚餐席間偶然談起政治，前一刻還談笑風生的兩位好友，立刻爭得面紅耳赤，甚至用情緒性字眼咒罵對方支持的政黨；現場其他人卻只是低頭進食，或默默開啟其他對話框，完全不想加入討論。

這隨處可見的場景，是精神科醫師鄧惠文決定接受綠黨提名，以不分區立委候選人身分投入政治的主因。

「傳統會對政治說話的人，態度通常比較激烈，因為仇恨比愛更容易共振，政治人物也難免會發表仇恨性言論，凝聚支持。但如果有更多理性、溫和的人願意說話，而且被聽見，就可以疏導控制那些極端的聲音。」她不疾不徐的語速，蘊含著使人平靜的力量。

成立於1996年的綠黨，自2008年立委選舉改採單一選區兩票制以來，每屆皆推出不分區立委名單，卻始終未能進軍國會。16年，綠黨與社會民主黨組成聯盟，斬獲史上新高的2.53％政黨票，但不僅沒能跨越分配席次的門檻，連領取政黨補助款所需的3％得票率，也未達標。

本屆立委選舉，政治光譜上的「第三勢力」又多了幾張新面孔，缺乏政治明星的綠黨，不被看好能在眾多主張進步價值的小黨中脫穎而出；但這一切，在鄧惠文加入後，起了變化。

不被限在精神科醫師角色

走進政治圈 拋出破框議題

鄧惠文擅長以心理學觀點，分析家庭、婚姻、兩性平權問題，10多年來，不只在診間從事心理治療，還廣泛運用出版、廣播、電視、網路等各種載具，傳遞她溫暖卻帶有犀利觀點的語言及文字，撫慰無數脆弱、受傷的心靈。

「作為精神科醫師，我不想一直把自己局限在既定的角色裡。」坐在綠黨辦公室的沙發上，鄧惠文雙腿交疊、上身微微前傾，認真解釋她為何樂於和大眾對話，「我面對一個不開心的病人，好不容易讓她相信，『妳不開心不是妳的錯，而是社會給了女性太多不公平的要求。』但出了診間，社會上其他人不理解這論述，病人還是只能面對讓她不開心的生活，那我們的對話有什麼意義？」

鄧惠文一直相信，許多深層的心靈苦痛，並非歸咎於個人生命歷程的不幸，而是源於整個社會與時代文化的脫落、失序；有時必須先改變扭曲的生活環境與社會制度，才能真正縫合心靈的創傷。

但在對話的過程中，她常因個人影響力有限而氣餒，「我一直待在同溫層裡，我發表的論述總會有一群人來按讚分享、說我講得很棒，但好像沒真正改變什麼。」

正思考著如何跨出同溫層之際，恰好有政黨提出擔任不分區立委的邀約，幾經思考，鄧惠文選擇加入在發展綠色能源、鬆綁人工生殖限制、推動安樂死法案等政策上，與她理念契合的綠黨，「我是站在一個有機會把聲音輸送得更遠的點，如果能把這些價值推給更多人知道，就是有意義的貢獻。」她說。

仇恨與恐懼，一向是最強大的政治認同驅力。鄧惠文也很清楚，儘管台灣民主化已將近30年，歷史恩怨、族群糾結、統獨立場，依舊是左右選民投票行為的重要因素；而她認為，必須有更多政黨或從政者，拋出跳脫既有框架的議題，才能讓選民逐漸擺脫歷史束縛。

用溫和溝通的模式

客觀評論 提高綠黨能見度

「這1、2個月，我打著很溫和的選戰，談我本來就會談的事情，例如心理的感受、家庭的對立紛爭，我想我證明了，不是一定要講仇恨才會有回應。」鄧惠文笑著說，「只是不講仇恨的時候，被報導的當然比較少。」

某一次政論節目，眾人熱烈討論高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」的互動，主持人點到鄧惠文時，她的評論是：「不管李佳芬（韓國瑜妻子）是誰，身為女性的她被期待要承擔一切、解決一切，很不公平。」有來賓揶揄她：「鄧醫師是不是忘了現在在選舉啊？」但她直截了當地回應：「不管是不是選舉，該在意的事情就要在意。」

「鄧醫師過去關心的不是純政治，所以她可以用有別於政治人物的方式，客觀評論。」綠黨桃園市議員王浩宇分析，鄧惠文本身的高知名度，再搭配台灣政壇少見的溫和溝通模式，不但提高綠黨能見度，也吸引了許多過去不熱中政治的中年女性關注。

鄧惠文用「另類」方式評論政治，除了是想讓無關統獨族群的進步議題，獲得更多討論，更希望能對每逢選舉必定產生的焦慮情緒，甚至撕裂、對立台灣社會，來一場「集體治療」。

「在心理學上，焦慮是來自於懸而未決。沒有選擇、沒有決定權的人，是不會焦慮的，從這一點看來，焦慮有正面意義。只是焦慮感每到選舉就會被操作，政治人物推銷恐懼，讓選民擔心自己做錯選擇，會面臨嚴重後果，結果就是切割、撕裂。」鄧惠文說明她的診斷。

她提出的處方是：「面對不同訴求的政黨或族群，我們該做的，不是罵對方『無腦』，而是努力找出作為台灣人的共同點。譬如答案可能是『讓自己和後代繼續自由地活著』，可以在這基礎上深入討論，有人認為和對岸合作會賺更多錢，有錢就有自由；有人認為失去言論、行為的自由，賺再多錢也可能被搶走⋯⋯。」

這項處方生效的前提是，有更多「溫和、理性」的人，願意出面發聲，增加台灣政治議題的多元性，不再受藍、綠兩黨宰制，「溫和的人頻率比較容易打開，不會刻意排除自己不喜歡的資訊，也不容易被受操弄的訊息或言論影響。」她解釋。

儘管過去就有豐富的公眾溝通經驗，但政治這一片與眾不同的叢林，還是給了鄧惠文一場震撼教育。

「以前看我文章的，都是喜歡我的人。但現在來我臉書留言的，多了些極恨我的人。」鄧惠文曾做過一集直播影片，闡述同性伴侶也有權當父母的理念，招來許多無法接受這項觀念的人士留言謾罵，甚至有人寫下「同志可以當爸媽，那垃圾桶是不是也可以？」這類令人匪夷所思的留言。

一次選舉難改變政治樣貌

小黨要持續發聲、影響大黨

鄧惠文雖感衝擊、困惑，但隨即想起從事心理治療時，也經常面對存在於個案內心、負面不合理的思考，「我並不會用恨的態度，去逼迫個案鞭打那個想法，而是會試著和那樣的思考對話，看看有沒有別的路徑，可以讓她拋棄這個想法。」

受到未曾經歷過的質疑、批評，反而讓鄧惠文更深切感受到突破同溫層的正面意義，也讓她可以用擅長的溝通技巧，一點一滴化解因政治而起的家庭衝突。

鄧惠文舉例，一位因不滿年金改革而決定投票意向的母親，被政治立場不同的女兒斥為「見錢眼開」，只會更強化母親意志，因為她的存在價值已遭徹底否定、連女兒都看不起她，當然要在同病相憐的群體裡取暖；但如果女兒的溝通方式是：「我養妳是天經地義，妳為什麼要擔心退休金？可不可以讓我開心一點？」就可能收到不同效果。

就如同心理治療沒有特效藥，改變政治樣貌的理想，也很難透過一次選舉實現。

但鄧惠文認為，像綠黨這種小黨存在的價值，並非在短期內從無到有催生一項政策，而是持續發聲，產生長期影響，「只要我們的聲音不斷存在，總有一天大黨會被我們關注的議題吸引，讓社會慢慢前進。」

無論能不能代表綠黨進軍國會，鄧惠文與台灣公民社會的漫長對話，還暫時不會畫上休止符。

小檔案：鄧惠文

出生：1971年

現職：綠黨不分區立委候選人

經歷：台北市立萬芳醫院、精神科主治醫師、廣播節目主持人、作家

學歷： 台北醫學院醫學系、台北醫學大學醫學與人文研究所碩士

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