親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

南韓出現武漢肺炎疑似病例 患者為36歲陸籍女子

又摔一架波音！烏克蘭客機伊朗墜毀 機上176人全罹難

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57今周刊

分享

文 / 鄭閔聲

身為精神科醫師，她一直相信，心理治療不該只在診間進行；所以她寫文章、上節目，為眾多憂鬱、焦慮的心靈提供支持。這一次，她又向外跨了一步，嘗試以立委候選人身分，闡述她所信仰的價值，期望逐步改變極端對立的政治文化。

聚餐席間偶然談起政治，前一刻還談笑風生的兩位好友，立刻爭得面紅耳赤，甚至用情緒性字眼咒罵對方支持的政黨；現場其他人卻只是低頭進食，或默默開啟其他對話框，完全不想加入討論。

這隨處可見的場景，是精神科醫師鄧惠文決定接受綠黨提名，以不分區立委候選人身分投入政治的主因。

「傳統會對政治說話的人，態度通常比較激烈，因為仇恨比愛更容易共振，政治人物也難免會發表仇恨性言論，凝聚支持。但如果有更多理性、溫和的人願意說話，而且被聽見，就可以疏導控制那些極端的聲音。」她不疾不徐的語速，蘊含著使人平靜的力量。

成立於1996年的綠黨，自2008年立委選舉改採單一選區兩票制以來，每屆皆推出不分區立委名單，卻始終未能進軍國會。16年，綠黨與社會民主黨組成聯盟，斬獲史上新高的2.53％政黨票，但不僅沒能跨越分配席次的門檻，連領取政黨補助款所需的3％得票率，也未達標。

本屆立委選舉，政治光譜上的「第三勢力」又多了幾張新面孔，缺乏政治明星的綠黨，不被看好能在眾多主張進步價值的小黨中脫穎而出；但這一切，在鄧惠文加入後，起了變化。

不被限在精神科醫師角色

走進政治圈 拋出破框議題

鄧惠文擅長以心理學觀點，分析家庭、婚姻、兩性平權問題，10多年來，不只在診間從事心理治療，還廣泛運用出版、廣播、電視、網路等各種載具，傳遞她溫暖卻帶有犀利觀點的語言及文字，撫慰無數脆弱、受傷的心靈。

「作為精神科醫師，我不想一直把自己局限在既定的角色裡。」坐在綠黨辦公室的沙發上，鄧惠文雙腿交疊、上身微微前傾，認真解釋她為何樂於和大眾對話，「我面對一個不開心的病人，好不容易讓她相信，『妳不開心不是妳的錯，而是社會給了女性太多不公平的要求。』但出了診間，社會上其他人不理解這論述，病人還是只能面對讓她不開心的生活，那我們的對話有什麼意義？」

鄧惠文一直相信，許多深層的心靈苦痛，並非歸咎於個人生命歷程的不幸，而是源於整個社會與時代文化的脫落、失序；有時必須先改變扭曲的生活環境與社會制度，才能真正縫合心靈的創傷。

但在對話的過程中，她常因個人影響力有限而氣餒，「我一直待在同溫層裡，我發表的論述總會有一群人來按讚分享、說我講得很棒，但好像沒真正改變什麼。」

正思考著如何跨出同溫層之際，恰好有政黨提出擔任不分區立委的邀約，幾經思考，鄧惠文選擇加入在發展綠色能源、鬆綁人工生殖限制、推動安樂死法案等政策上，與她理念契合的綠黨，「我是站在一個有機會把聲音輸送得更遠的點，如果能把這些價值推給更多人知道，就是有意義的貢獻。」她說。

仇恨與恐懼，一向是最強大的政治認同驅力。鄧惠文也很清楚，儘管台灣民主化已將近30年，歷史恩怨、族群糾結、統獨立場，依舊是左右選民投票行為的重要因素；而她認為，必須有更多政黨或從政者，拋出跳脫既有框架的議題，才能讓選民逐漸擺脫歷史束縛。

用溫和溝通的模式

客觀評論 提高綠黨能見度

「這1、2個月，我打著很溫和的選戰，談我本來就會談的事情，例如心理的感受、家庭的對立紛爭，我想我證明了，不是一定要講仇恨才會有回應。」鄧惠文笑著說，「只是不講仇恨的時候，被報導的當然比較少。」

某一次政論節目，眾人熱烈討論高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」的互動，主持人點到鄧惠文時，她的評論是：「不管李佳芬（韓國瑜妻子）是誰，身為女性的她被期待要承擔一切、解決一切，很不公平。」有來賓揶揄她：「鄧醫師是不是忘了現在在選舉啊？」但她直截了當地回應：「不管是不是選舉，該在意的事情就要在意。」

「鄧醫師過去關心的不是純政治，所以她可以用有別於政治人物的方式，客觀評論。」綠黨桃園市議員王浩宇分析，鄧惠文本身的高知名度，再搭配台灣政壇少見的溫和溝通模式，不但提高綠黨能見度，也吸引了許多過去不熱中政治的中年女性關注。

鄧惠文用「另類」方式評論政治，除了是想讓無關統獨族群的進步議題，獲得更多討論，更希望能對每逢選舉必定產生的焦慮情緒，甚至撕裂、對立台灣社會，來一場「集體治療」。

「在心理學上，焦慮是來自於懸而未決。沒有選擇、沒有決定權的人，是不會焦慮的，從這一點看來，焦慮有正面意義。只是焦慮感每到選舉就會被操作，政治人物推銷恐懼，讓選民擔心自己做錯選擇，會面臨嚴重後果，結果就是切割、撕裂。」鄧惠文說明她的診斷。

她提出的處方是：「面對不同訴求的政黨或族群，我們該做的，不是罵對方『無腦』，而是努力找出作為台灣人的共同點。譬如答案可能是『讓自己和後代繼續自由地活著』，可以在這基礎上深入討論，有人認為和對岸合作會賺更多錢，有錢就有自由；有人認為失去言論、行為的自由，賺再多錢也可能被搶走⋯⋯。」

這項處方生效的前提是，有更多「溫和、理性」的人，願意出面發聲，增加台灣政治議題的多元性，不再受藍、綠兩黨宰制，「溫和的人頻率比較容易打開，不會刻意排除自己不喜歡的資訊，也不容易被受操弄的訊息或言論影響。」她解釋。

儘管過去就有豐富的公眾溝通經驗，但政治這一片與眾不同的叢林，還是給了鄧惠文一場震撼教育。

「以前看我文章的，都是喜歡我的人。但現在來我臉書留言的，多了些極恨我的人。」鄧惠文曾做過一集直播影片，闡述同性伴侶也有權當父母的理念，招來許多無法接受這項觀念的人士留言謾罵，甚至有人寫下「同志可以當爸媽，那垃圾桶是不是也可以？」這類令人匪夷所思的留言。

一次選舉難改變政治樣貌

小黨要持續發聲、影響大黨

鄧惠文雖感衝擊、困惑，但隨即想起從事心理治療時，也經常面對存在於個案內心、負面不合理的思考，「我並不會用恨的態度，去逼迫個案鞭打那個想法，而是會試著和那樣的思考對話，看看有沒有別的路徑，可以讓她拋棄這個想法。」

受到未曾經歷過的質疑、批評，反而讓鄧惠文更深切感受到突破同溫層的正面意義，也讓她可以用擅長的溝通技巧，一點一滴化解因政治而起的家庭衝突。

鄧惠文舉例，一位因不滿年金改革而決定投票意向的母親，被政治立場不同的女兒斥為「見錢眼開」，只會更強化母親意志，因為她的存在價值已遭徹底否定、連女兒都看不起她，當然要在同病相憐的群體裡取暖；但如果女兒的溝通方式是：「我養妳是天經地義，妳為什麼要擔心退休金？可不可以讓我開心一點？」就可能收到不同效果。

就如同心理治療沒有特效藥，改變政治樣貌的理想，也很難透過一次選舉實現。

但鄧惠文認為，像綠黨這種小黨存在的價值，並非在短期內從無到有催生一項政策，而是持續發聲，產生長期影響，「只要我們的聲音不斷存在，總有一天大黨會被我們關注的議題吸引，讓社會慢慢前進。」

無論能不能代表綠黨進軍國會，鄧惠文與台灣公民社會的漫長對話，還暫時不會畫上休止符。

小檔案：鄧惠文

出生：1971年

現職：綠黨不分區立委候選人

經歷：台北市立萬芳醫院、精神科主治醫師、廣播節目主持人、作家

學歷： 台北醫學院醫學系、台北醫學大學醫學與人文研究所碩士

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1203期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

買不起台積電股票嗎？17檔相關概念股搶搭順風車跟著賺

2020-01-02 13:22

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

比品酒更實用「品油師」正夯！他17歲學會辨好油 擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07
看更多

熱門文章

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

光學族群打團戰

2020-01-02 12:46

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top