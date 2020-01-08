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蔡英文沒有的王牌 韓國瑜卻不打？歷史經驗讓鐵漢心軟

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51今周刊

【文．數位內容部】

2020總統大選將於本周六（11日）登場，由於此次選舉結果將影響未來台海情勢，美國華盛頓及中國北京方面都高度關注。美國學者對此分析，若國民黨總統候選人韓國瑜勝選，北京可能會有的2種舉動，同時指出，若總統蔡英文連任，北京可能對台灣採取的3項措施。

圖取自資料照，今周刊攝影組、蔡英文臉書
圖取自資料照，今周刊攝影組、蔡英文臉書
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根據《美國之音》報導，美國史丹佛大學胡佛研究所台灣與印太項目顧問祁凱立（Kharis Templeman）發表一份報告，表示若韓國瑜勝選，國民黨的「九二共識」已無法滿足北京方面，中國領導人習近平去年1月2日的談話，已將「九二共識」連結至邁向統一的「一國兩制」。

祁凱立並認為，像韓國瑜一樣沒經驗的領導人，很可能被北京方面視為較其他國民黨政治人物更具可塑性，讓韓國瑜面臨更大壓力，可能得開始協商和平協議、或像國民黨前主席洪秀柱一樣，在2016年與習近平會面時重新定義「九二共識」。

若是蔡英文連任當選，祁凱立分析指出，北京方面將面臨更困難的抉擇，可能會加倍施壓、重新校正，或是重新評估對台灣的政策。

不過，祈凱立認為，加倍施壓的作法很有難度，因北京方面很難僅懲罰蔡英文，卻不羞辱到一般台灣人民，加上蔡英文為多數選民投票選出，若北京在蔡英文連任後加倍施壓，最終只會將台灣推離統一的軌道，而這與北京的目標是完全背道而馳的。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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