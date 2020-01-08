若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

【文．數位內容部】

2020總統大選將於本周六（11日）登場，由於此次選舉結果將影響未來台海情勢，美國華盛頓及中國北京方面都高度關注。美國學者對此分析，若國民黨總統候選人韓國瑜勝選，北京可能會有的2種舉動，同時指出，若總統蔡英文連任，北京可能對台灣採取的3項措施。

圖取自資料照，今周刊攝影組、蔡英文臉書 分享 facebook

根據《美國之音》報導，美國史丹佛大學胡佛研究所台灣與印太項目顧問祁凱立（Kharis Templeman）發表一份報告，表示若韓國瑜勝選，國民黨的「九二共識」已無法滿足北京方面，中國領導人習近平去年1月2日的談話，已將「九二共識」連結至邁向統一的「一國兩制」。

祁凱立並認為，像韓國瑜一樣沒經驗的領導人，很可能被北京方面視為較其他國民黨政治人物更具可塑性，讓韓國瑜面臨更大壓力，可能得開始協商和平協議、或像國民黨前主席洪秀柱一樣，在2016年與習近平會面時重新定義「九二共識」。

若是蔡英文連任當選，祁凱立分析指出，北京方面將面臨更困難的抉擇，可能會加倍施壓、重新校正，或是重新評估對台灣的政策。

不過，祈凱立認為，加倍施壓的作法很有難度，因北京方面很難僅懲罰蔡英文，卻不羞辱到一般台灣人民，加上蔡英文為多數選民投票選出，若北京在蔡英文連任後加倍施壓，最終只會將台灣推離統一的軌道，而這與北京的目標是完全背道而馳的。

分享 facebook

延伸閱讀》

跟拍總統一個多月...攝影師：蔡英文臉上沒什麼情緒，但眼睛不會說謊，她眼睛裡有「台灣」

3件事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020總統辯論會》心理師分析：韓國瑜3大「催眠說服術」，煽動庶民的心

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】