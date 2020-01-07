美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

【文．林宏文】

華為近來兩個月智慧手機銷售情況轉弱，並且向包括台積電、日月光、京元電、中芯、江蘇長電等兩岸半導體供應鏈減少下單，由於華為是全球第二大手機品牌，華為的砍單動作，也成為牽動2020年眾多半導體廠商業績成長的重大因素，值得仔細分析探討。

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「2020將是艱難的一年！」華為砍人砍單

根據華為輪值董事長徐直軍12月31日發布對員工和客戶的新年致詞時指出，華為2019年整年營收將增加18%，成為人民幣8,500億元，未達先前發布的預估值，增長幅度則低於2018年的19.5%。徐直軍更坦言，2020年將是「艱難的一年」，華為將以「生存」列為優先要務。

華為2019年度的營收表現，證實美國禁令對華為業績已產生衝擊，華為展望也因此轉為不明朗。徐直軍透露，2019年營收增長主要來自於上半年強勁表現，當時華為禁令尚未帶來衝擊。他指出，由於外部環境變得更加複雜，而且全球經濟走下坡壓力也越來越大，再加上長遠看來美國政府會繼續鎮壓領先技術，對華為的生存和發展而言，這將是一個充滿挑戰的環境。

徐直軍預期，假使美國持續制裁，2019年上半快速增長盛況將無法重現，華為在2020年將感到艱辛。因此，華為必須改善內部組織，2020年底前計畫淘汰10%主管，以擺脫內部滋生的自滿情緒。

華為第4季業績 預估比第3季減弱27%

在徐直軍的報告中，並未發布華為第4季(12月底截止)業績預估值，但根據路透(Reuters)估算，營收年成長率將達3.9%，成為人民幣2,392億元，成長動能遠比第3季的27%減弱。

其實，華為在11月、12月的兩個月期間，確實發生了一些狀況，讓華為手機銷售遇到瓶頸，其中主要原因就是，華為在去年底推出新旗艦手機Mate 30，因為美國禁令而未搭載Google安卓(Android)系統和GMS服務，也導致Mate30在中國以外市場銷售明顯受限。

因此，華為2個月前似乎還沒有受到影響，11月初還宣布智慧型手機出貨量已經達到2億支，主要動能來自5G手機，而且半數是在歐洲市場售出。但是11月及12月的銷售就急轉直下，此次徐直軍將華為2019年手機出貨量從2.7億支降為2.4億支，雖然還是比2018年增加兩成，但由此可見美國禁令正在發威。

根據摩根士丹利的最新報告，華為因為智慧手機銷售減弱，目前在通路上的庫存還有5000~6000萬台，因此今年第一季將會減少原本預估訂單的15%至20%，眾多半導體供應鏈也都陸續接到華為減單通知。

其實，由於華為目前是亞洲半導體供應商最大客戶，對每家龍頭廠的業績貢獻度都在10%至15%之間，因此，華為對供應鏈砍單，每家公司都可能受影響，但關鍵是每家公司承受力不同，而且產品是否處於缺貨狀態，還有其他客戶是否能夠順利補足缺口，目前確實每個產業或企業都很不一樣，不能一概而論。

日月光、中芯、江蘇長電等 影響較大

以台積電及日月光為例，根據摩根士丹利分析，華為佔台積電及日月光營收比重分別達15%及10%，但由於台積電其他客戶對高階製程需求很大，因此華為減少的訂單，很快就會被其他客戶瓜分掉，對台積電影響並不大。但華為智慧手機處理器封測的8成訂單都交給日月光，日月光若無法找到其他客戶來替代，影響就會大一些。

摩根士丹利也預期，在晶圓代工部分，中芯由於華為比重占15%，影響較大，至於聯電來自華為的業績只占5%，影響不大，另外砷化鎵廠穩懋來自華為的營收占比約10%，但因為在5G產業有高市占率，影響也不大。在封測部分，江蘇長電來自華為的訂單占10%，受到的衝擊較大，至於京元電、邤邦等影響也有限。

另外在IC設計部分，摩根士丹利預期，包括聯發科（華為營收只占3%）、瑞昱（華為營收比例很小）影響並不大，至於聯詠（占15%）、大陸的匯頂(占30%)、韋爾(占12%)等公司，由於來自華為的營收比重都比較高，不可能完全不受華為砍單影響，這些公司所受到的衝擊，需要繼續觀察，但還是給予強於大盤(OverWeight)的評等。

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