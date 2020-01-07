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30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09今周刊

【文．許雅綿】

現年40歲的黑媽，歷經家道中落、揹債3700萬元，接著另一半又因意外去世，她曾花4年時間，打官司解決父母親留下來的債務，後來又透過家庭收支表、資產負債等2張表格，釐清自己的金流。她認為，邊理債、邊理財才有機會翻身、過所謂「正常」的日子，她是如何辦到的？

圖取自達志
圖取自達志
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從小家住豪宅、有傭人司機伺候，家中從事外銷成衣業，母親炒作房地產也有龐大獲利，看似人生勝利組的黑媽，17歲那年，人生從天堂掉到谷底，母親因長期勞累倒下，才發現風光事業的後面，是一個又一個的借貸。

「1996年，母親過世那一年，開始有人來家裡討債，我們才發現原來母親有龐大債務，加上當時遺產稅率50%，根本沒現金繳稅、又無力償還民間和銀行債務，父親也因不瞭解債務及法律，沒辦理拋棄繼承。」

黑媽說，龐大負債讓父親一蹶不振，所以學生時期她就開始半工半讀，畢業後找到正職工作，也一直幫忙償還家中負債。

以「未成年揹債」提起訴訟，官司糾纏4年才擺脫債務

黑媽回憶，還債過程中，印象最深刻的是，有一天在公司接到父親電話，叫她晚上打包行李離開，因為地下錢莊要追到家裡了，「下班後我回家急急忙忙地收拾行李，拿了一些簡單的衣物，也在一堆相本中，挑了幾張不同時期的照片和全家福，因為那時想著，這次離開可能就真的回不去了…」

離開家後，黑媽開始在外租房子、努力工作生活，直到2003年，父親過世後，黑媽辦理拋棄繼承，原本以為家裡債務都拋掉了，但5年後，當時30歲已婚生子的黑媽，收到一封銀行寄來的「強制扣薪通知」，才知道父親有一筆3700萬本金的債務。

仔細追查債務才發現，這筆3700萬元的債，父親是債務人、擔保人是母親，但母親過世時，父親沒幫未成年的她拋棄繼承，這筆債追到法定繼承人黑媽身上，她又回到債務噩夢中，過著每個月被強制扣薪的生活。

為了拋下這筆債務，她以母親〈擔保人〉過世，自己是「未成年子女揹債」為訴求提起訴訟，官司糾纏黑媽4年多，過程中她想辦法找法律資源、自己寫訴狀，最後以強制扣薪損失提起訴訟，壓低訴訟的金額和程序，並在2012年打贏官司，才徹底擺脫揹債的生活。

重整金流，她靠「邊理債、邊理財」翻身！

好不容易脫離惡性負債，和先生和2個孩子重新開始生活，未料2016年9月先生與同事出海夜釣，因風浪太大，嘔吐物嗆到肺，來不及送醫，船靠岸已沒有呼吸心跳，她一夜間成了單親媽媽，扛起家中經濟重擔。

沒有花太多時間沉浸在悲傷中，黑媽說，我會想辦法鼓勵自己，發生這種意外要能夠趕快走過，最好的方式，就是讓自己回到正常的軌道。所以先生告別式的隔天，她就開始上班，並開始正視家庭的財務問題。

過去都由先生管帳，連提款卡密碼都不知道的她，為摸索理財、控管收支，讀書考了理財規劃的相關證照，並開始撰寫「黑媽家庭經濟研究所」部落格，想要幫助和她有相同經歷的人。

經過長時間摸索和研究，黑媽也練習透過「家庭收支表」、「資產負債表」釐清家裡的收支和金錢流向，並檢視自己的財務狀況。

其中，資產負債表部分，黑媽會列出手中所有資產和負債，例如現金、股票、基金、保險、動產和不動產等，統整出資產總合，並設定資產增加目標，每年或每季固定檢視；再來列出所有負債，例如個人信貸、車貸或是房貸等，釐清家中金錢狀況。

黑媽說，做資產負債表的用意，是要知道自己身價多少、正視自己的財務問題。其中，若有債務的話，應該要「好好理債」。

理債方法包括：第一、釐清現有債務的借款條件，如借款利率、期數、是否可提前償還；第二、找利率最低方式償還舊債，例如若有信用卡欠款循環利息13%，可申請利率較低的個人信貸先償還；最後還是要有決心不再增加債務。

「理債同時，也要好好的理財、控管收支，」黑媽說，家庭支出表相當重要，她也分享自己初期列的家庭收支表〈如下圖〉。

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黑媽說，家庭收支表紀錄一年多，她才把自己收支狀況釐清，並做出以下三點改善。

首先，她發現原本沒注意到的支出，如不定期旅遊費用、車子保養費等，釐清這些不定期支出後，增列一筆「未來可能發生」的準備費用，如每月提撥5000元當作旅遊基金。

再來，從固定開銷中，找到可縮減項目，像是家中網路費和手機網路費重疊，她將家中網路費省下來，全家人共用手機網路吃到飽即可。

最後，從一整年收支紀錄表中，觀察並明確擬出接下來每月固定生活費用，並確保每月收入足以支應必要開銷。

「做家庭收支表和資產負債表意義，在於釐清金錢流向，再來也激勵我，一邊理債也要一邊理財，不然夢想都被債吃掉了。」

學會理財，人生才有希望。她激勵負債的人：「學會理財，負債人生，才不再是谷底！」

黑媽

出生：1979年

現職：壽險公司業務主管

學歷：德明商業技術學院

部落格：黑媽家庭經濟研究所

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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