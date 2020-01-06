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3件事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07今周刊

【文．林信男】

總統大選即將於本月11日登場，外媒報導稱，2019年初以來，3起事件陸續發酵，有助現任總統蔡英文，獲得更多支持，而其中最關鍵的因素，就是中國對台、港的政策立場。

總統蔡英文。總統府提供
總統蔡英文。總統府提供
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美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick），上月在1份以台灣總統大選為題的報告中寫道，民進黨和國民黨總統候選人之間最大的分歧，展現在兩岸政策上。

該報告稱，台灣在改善所得不均、投資等方面，表現未盡理想，但在蔡英文任內，整體經濟仍有所成長；至於國民黨總統候選人韓國瑜，其發言風格，常被拿來和民粹主義者相提並論，在經濟政策上，韓似乎有意深化與中國之間的經濟連結，以帶動成長。

強勢回應習近平　讓蔡英文扭轉情勢

2019年1月2日，中國國家主席習近平在發表《告台灣同胞書》40周年紀念談話時，重申「台灣是中國的一部分」、「和平統一、一國兩制」等基本方針，並指出，「中國人不打中國人」，但「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

同日，蔡英文召開記者會，回應習近平談話，強調台灣絕不接受「一國兩制」，多數民意也堅決反對「一國兩制」，這是台灣共識；她並稱，民主是台灣人民珍惜的價值，呼籲中國應「勇敢踏出民主的腳步」，才能真正理解台灣人的想法與堅持。

根據CNBC報導，上述發言，是蔡英文聲望止跌的轉捩點，而香港反送中抗爭的爆發，也讓蔡英文的聲勢，獲得進一步提升；另一方面，台灣網紅波特王和蔡英文拍攝短片，因此遭中國合作方解約一事，更讓台灣民眾認識到，中國和台灣的差異之大。

中國對台、港強硬　反而讓蔡英文受益

在發表2020年元旦文告時，蔡英文說，這半年多來，全世界都看到，「一國兩制」下的香港，局勢不斷惡化，「政府的濫權，已經讓『一國兩制』信用破產」，民主與威權，無法同時存在於同一國家，香港人民做了示範，告訴我們「一國兩制絕對不可行」。

去年9月，台北街頭也出現了聲援香港反送中的遊行活動；格蘭奇克在報告中寫道，北京當局對香港反送中運動的不當處置，加劇了台灣民眾的擔憂情緒。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授詹姆斯．考伯垂（James Crabtree）認為，某種程度上來說，中國的（對港、台）政策，使台灣內部輿論得以凝聚，也讓蔡英文獲得更多支持。

考伯垂表示，若蔡英文勝選，此事將對習近平造成壓力。

整體來看，自回應習近平《告台灣同胞書》40周年紀念談話開始，蔡英文的聲望，就開始止跌回穩，香港反送中、波特王事件，則成了維持蔡英文聲勢的催化劑，在此情況下，中國對台（港）採取強硬立場，反而讓蔡英文成了受益者。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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