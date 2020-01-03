27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

圖片來源：達志 分享 facebook 【撰文 林韋伶】

2020年的首個上班日，軍方就傳出令人難過的意外消息，包括參謀總長沈一鳴在內，共有8人於UH-60M黑鷹直升機失事意外中罹難。事實上，這款直升機失事已經不是第一次，自1993年以來，在國內外共有9架黑鷹直升機因不同原因墜落，奪走75條性命。

UH-60M黑鷹直升機2日於新北坪林、宜蘭交界處失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助次洪鴻鈞，以及2名飛官、1名機工長。

同樣發生在台灣，2018年2月5日，一架空勤總隊夜間飛往蘭嶼的黑鷹直升機，執行醫療後送任務，在起飛後不到3分鐘墜海失事。根據國家運輸安全委員會調查報告顯示，這起意外是因為直升機在當夜起飛後遭遇低空亂流，且正駕駛夜航訓練時數不但比規定少33小時，也未按正常程序操作，造成機上6人全數罹難。

此外，1994年於伊拉克北部，更曾發生過美軍自家人打自家人的離譜意外，而這次又是黑鷹直升機。當時有兩架美軍的黑鷹直升機，載著來自來自美國、英國、法國、土耳其的工作人員，為保護庫德族而出任務，在進入伊拉克北部的「禁飛區」時，因關閉機上雷達信號器，讓美軍的F-15戰機做出錯誤判斷，誤以為他們是敵軍而發動攻擊，造成兩機上26人全數罹難。

另外一起同樣讓人咋舌的意外則發生在澳洲，1996年6月12日當澳洲軍方在為2000年的雪梨奧運進行夜間反恐行動的演習時，儘管兩架直升機狀況並無異常且駕駛使用的夜視鏡也正常運作，判斷應該是人為因素，讓兩架黑鷹直升機不慎相撞，造成機上18人全數罹難，這起事件也成為澳洲軍方史上發生過的最嚴重意外。

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