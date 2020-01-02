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買不起台積電股票嗎？17檔相關概念股搶搭順風車跟著賺

2020-01-02 13:22今周刊

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文 / 呂玨陞

台積電在2019年第3季法說會上宣布提高資本支出預算，最直接受益的是一眾半導體設備廠；雖然先前股價已經漲過一波，專家仍提點20年的台積電大聯盟攻略要點。

台股加權指數持續在萬二點附近徘徊，市場氣氛沸沸揚揚，隨之而來的觀察重點，當然就屬台股是否能突破12682的歷史高點。然而要突破歷史高點，占了台股權值約2成的台股龍頭台積電（2330），身為指標，帶隊突破有不可或缺的影響力。

事實上，2019年下半年的市場熱度，半導體股一枝獨秀。半導體股占台股成交金額，從6月的23.96％、4313億元，在7月時一下子就拉高至26.79％，達到6606億元的成交金額；到了11月，仍然保持6563億元、25.54％的成交金額比率，可謂是撐起台股半邊天。

尤其是台積電第3季法說會，一舉調高19、20年資本支出金額，到達140億至150億美元。一向對財測保守的台積電，對未來展望罕見地十分樂觀，引起市場騷動。

由於台積電先進製程的產能，奇貨可居，所以國際大廠都希望將訂單交給台積電，甚至觀察到外資半導體或晶片商如高通、超微（AMD）等，也都紛紛來台獵地，期望能在台積電周圍就近設廠，更有利其先進製程產能的強化。

設備廠首先受惠

20年上半年淡季不淡

群益投顧研究部副總經理曾炎裕指出，如今因應愈來愈多的需求，台積電必須擴大產能、提高資本支出，首先直接受惠的，自然就是供應台積電的設備廠商。

此外，曾炎裕提到，設備廠入帳模式與一般營運不一樣，可以特別注意「合約負債」這個會計科目。由於建造合約會隨著建造進度認列收入，所以建造的收入不會馬上反映在營收，但這批款項來自「客戶的預付費用」，會先列在合約負債，因此只要未來持續依照合約提供產品或服務，自然就能夠直接轉換至營收的增長。

然而，股價會搶先反映營收、獲利，仍然是偏重市場趨勢的訊號。不管漲多漲少，還是要用技術面來協助佐證股價是不是仍有繼續上漲的條件。

若將時間稍微拉長，曾炎裕認為在20年下半年之後，營運成長的壓力可能會比較大，收益率也因為基期已高，將會面臨無法成長的壓力。兆豐投顧董事長李秀利觀察，雖然許多設備廠商表示，20年第一季之前的訂單已經滿載，甚至上半年都已接近滿載，在「淡季不淡」的情形下，20年上半年確實還值得期待。

不過既然淡季不淡，反過來說，也要注意會不會有「旺季不旺」的情形，提醒投資人對於20年淡旺季效應不夠顯著的狀況，應要有心理準備。

除了設備廠商，滿載的訂單也惠及其他半導體業，包括半導體耗材的上游，如矽晶圓、特用化學品等耗材，以及下游的封測，也都雨露均霑。

比較特殊的是弘塑（3131），包辦半導體溼式製程的解決方案，不僅只有提供設備，在併購特用化學品廠添鴻之後，也直接包辦蝕刻液的業務。像這樣能提供「一條龍」解決方案的廠商，所能分到的餅理所當然就更大塊，後市展望也更具有成長動能。

另一方面，曾炎裕觀察到非先進製程的半導體8吋廠，亦跟著一起受惠。由於非先進製程的半導體需求增加，台灣半導體廠商的產能，也面臨吃緊，多餘的訂單將外溢到其他2線晶圓代工廠如世界先進（5347）等。其中，世界先進雖然沒有擴建新廠，不過17年底收購格芯（GlobalFoundries）位於新加坡的8吋廠，仍然持續為未來的成長鋪設空間。

5G基建動起來

半導體業後市看揚

不過，即使在19年10月，已經知道半導體設備即將迎來利多，李秀利認為，最近還因為美中第一階段貿易協議暫時停火，排除影響半導體產業的不確定因素，加上5G（第五代行動通訊技術）的利多因素，一推一拉，半導體整體產業自然一飛沖天。

跟著台積電走，「2020年台積電每個季度的法說會，都是投資人必定關注的重點。」李秀利提醒，隨著5G基礎設施逐漸鋪設，台積電的重要性動見觀瞻，是牽動整個台股市場的風向球。

未來可望隨著台積電設廠、量產規模提高，因應半導體的需求，擴增廠房規模，周邊供應鏈需求也將隨之增加，「台積電大聯盟」成員自然有很大的機會，持續成長。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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