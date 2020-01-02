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39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24今周刊

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文 / 張玉鉉

包辦大企業尾牙、家庭日等活動的飛虹創辦人謝銘杰，坐穩台灣活動整合行銷市占率第一的寶座外，更不斷橫向發展、整合資源，朝上市櫃邁進。

今年（2019年）台商回流，每家客戶的尾牙平均桌數增加一百到兩百桌，預算增加10％至20％。」說這話的是包辦廣達、日月光、光寶等科技業大廠的尾牙、家庭日與運動會，有「尾牙王」之稱的飛虹國際整合行銷公關顧問公司（以下簡稱飛虹）創辦人兼董事長謝銘杰。

現年39歲的他，靠著辦尾牙等活動，經營出含關係企業員工數破百人的公司，更交出一張年營收逾4億元、獲利約5000萬元的亮眼成績單。

很難想像，如今讓台積電、聯發科等知名企業找上門，一年約辦50場尾牙和破百場白天型活動的謝銘杰，曾經歷一段艱苦歲月——廚房助理、清洗大體、擺地攤，他都做過。

出身單親家庭、高一被退學的謝銘杰回憶：「母親改嫁，繼父從事燈光音響工程，有一半生意來自尾牙。」那時他幫忙繼父搬運硬體設備，工作2年後，發現客戶轉向找活動統包公司，導致繼父的利潤被剝削，面臨被淘汰，「但我不想再回去過著從前的苦日子，所以出來創業。」

想闖出一片天的他，向銀行借款50萬元，於2002年11月成立飛虹，以籌辦科技公司尾牙、家庭日等活動為主要業務。那年他22歲。

遭金融海嘯重擊

轉進中國接台商活動續命

「起初母親不支持，因為創業等於得罪發案子給繼父公司的廠商。」他坦言，初次創業什麼都不懂，只能撿人家不要的案子做，靠一天工作16個小時的拚勁，換來競爭力。好不容易在08年賺到第一桶金，現實卻再度給他重擊——金融海嘯爆發，導致許多大廠紛紛取消尾牙活動。

當時飛虹有七成活動量來自尾牙，「不僅剛賺進第一桶金會賠掉，甚至可能倒閉。我常半夜坐在床邊睡不著，不知道明天在哪裡。」謝銘杰坦言。

「我裁不了員，所有員工的學歷和資歷都比我好。」沒退路的他，帶著當時約50名員工轉往中國發展，為台商舉辦活動；沒想到，第1年就小幅獲利約1500萬元。

這期間台灣辦尾牙的大型活動公司約有20多家，因抵擋不過金融海嘯的衝擊，半年內超過半數倒閉與裁員。「飛虹是台灣第一家把活動辦到中國的廠商，曾幫群創辦過兩地路跑；金融海嘯反而讓飛虹大躍進。」轉戰中國市場的先行優勢，不只讓他撐了下來，飛虹也因此多了許多客戶，並在10年成為台灣活動整合行銷市占率第一的公司。

接著，包括建立SOP（標準操作程序）、橫向擴張等策略在內，謝銘杰懂得在營運上做調整，讓活動接單量隨組織改造更放大。

「有一次活動負責人出車禍，導致活動差點開天窗，當時我就覺得公司組織需要改造。」謝銘杰發現，隨著接案量愈來愈大，透過SOP可減少人為因素影響。飛虹陸續成立採購、設計、硬體等部門，各部門都設有SOP流程，甚至連員工與工讀生訓練也有SOP。

強化部門人力

活動細節全掌握

多數同業的公司員工僅有10多人，幾乎人人要包辦所有工作，無暇顧及細節與規模化；反觀飛虹光是一個部門，人數就超過10人。「雖然人事成本較高，但這編制能對大型活動做更細節的掌握。」他語帶自信地說，目前飛虹的最高紀錄是能同時操辦6場尾牙。

以19年華碩六百多桌的尾牙為例，飛虹動用20名員工、10名工讀生，通力完成。其中，確認的細節超過上百條，不僅分工明確，執行更有嚴謹流程。例如舞台掌控，分為前、中、後台3個項目，前台從正面確認舞台表演狀況，中台負責遞送麥克風與處理緊急事項，後台則補給需求、調集接續上台的表演團體。

很有企圖心的謝銘杰，一心想把飛虹做大、做強，12年率領公司開始橫向跨領域發展，目前關係企業囊括演藝經紀、硬體、休閒管理，最後者還幫忙台積電、聯發科等客戶管理健身房等運動空間。

「橫向發展可增加專業性，例如演藝經紀公司安排藝人接尾牙表演，也因為比較熟悉此領域，可獲得較好的費用價格，或更容易找到適合客戶的藝人，如此可以增加公司整體約20％的營收。」他透露。

4年前，謝銘杰前往新加坡大學就讀EMBA（管理碩士在職專班），成為吳寶春的學弟，「當公司發展愈大，我覺得愈需要增進專業知識。在那裡我學會沉澱，不用爭第一而是要做到很多唯一。眼光格局要大，但做事要務實。」

群創光電人力資源總處長彭峻豪，對謝銘杰讚譽有加。他說，群創與飛虹長期合作，是因為飛虹會站在客戶立場思考，而且危機處理能力佳、富彈性，「像有一次的活動必須新竹與台南連線，卻無法知曉高層主管確切行蹤，需要隨時應變。許多公關活動公司不喜歡計畫被改變，但和飛虹合作都不用擔心這類問題。」

由於台商回流，飛虹業績跟著成長。謝銘杰表示，19年各大廠商桌數與預算均有增加，但業績僅會反映在近期一、兩年，眼光要放長遠。

坐穩台灣尾牙王寶座後，謝銘杰還想再擴大飛虹的營業領域，包括為消費者媒合節目表演工作者、婚禮主持人的線上B2C新平台，以及公司上市櫃等規畫，都是未來可能的選項。

小檔案：

飛虹

成 立：2002年

負 責 人：謝銘杰

資 本 額：1730萬元

主要業務：活動規畫籌辦

年 營 收：4億元

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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