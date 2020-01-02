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新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27今周刊

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撰文 / 梁任瑋

身為新光集團掌門人吳東進的大公主，現任新光人壽副總經理吳欣盈列名民眾黨不分區立委候選人，不少人認為她是玩票而已，也搞不懂她為何要沾惹政治。

其實，吳欣盈參選的認真程度，不僅超乎外界想像，談起政見，還會發現她「準備充裕，有備而來」，甚至因為理解自己的高知名度，有拉抬政黨票的效果，絲毫不吝於「被充分利用」。

作為立委候選人，吳欣盈深知自己能吸引鎂光燈，積極在公開活動替民眾黨造勢、曝光。儘管有一次，她詢問幕僚行程時，問了下一個行程是否該換穿高跟鞋較為合適，自此有些媒體「只會關心吳欣盈今天穿什麼鞋子」。但為了拉高民眾黨在選戰中的聲量，即使略感無奈，她抓到機會仍然放大分貝、傳遞政見。

非政治素人

曾任英國保守黨副黨魁助理

距離投票剩下不到兩周之際，吳欣盈接受《今周刊》專訪，她認真表示，「過幾天，我還會推出自己的競選影片。」

吳欣盈並非政治素人，早在留學英國攻讀碩士時，她就曾擔任英國保守黨副黨魁彼得．萊利（Lord Peter Lilley）的選民服務與政策研究助理，跟著萊利上山下海，直面選民。

「你很難想像，他居然沒有司機，我經常坐他開的車，直接到選民家敲門。」這段期間她也參與法案研究，啟發她注意政治事務對國家、社會各個層面影響。

不過，真正觸發她決定跨界從政的關鍵，是今年香港社會的「反送中」事件。

吳欣盈說，這次香港動亂事件是她最後決定參選的關鍵因素，「當台灣都在討論哪個黨利用這次事件撿到槍的時候，我想的卻是台灣能否利用這次機會撿到人。」她分析，過去很多候選人提出台灣要邁向亞太金融中心的政見，正該利用這次機會設法吸引香港的國際人才。

吳欣盈對台灣社會有許多的擔憂與著急，有很多政策建言想要說。自認財經專業、國際觀，是她最能貢獻的專長；急迫感則讓重視隱私的她，願意為此忍受部分媒體只關心她的髮型、服飾。

「還沒出來選舉前，我很重視隱私，我希望給外界看到的是我金融業專業的一面。」然而從市井小民的角度來看，金融政策與台灣競爭力議題很遙遠，吳欣盈也明白，選民的票要不要投給自己，還是取決於「我能信任你嗎？」「你能為我做什麼？」的兩個關鍵。

為此，她找來參謀，嘗試設計簡單的語言，對選民溝通；參與民眾黨的助選活動，從站在小椅子上助講、和選民握手拜票，到端咖啡給路人，融入其中又不顯違和，「這些或許是外界認為的『接地氣』吧！但我是很自然的。」說話快、偶爾摻雜一兩字台語的她，突然撂英文：「你要我local（在地），我也可以local。」

參選焦慮來自仇富全球化

要讓社會分享經濟成果

吳欣盈的焦慮感，還來自於「仇富全球化」現象，因為科技與經濟快速發展，造成財富分配不平均，而社會各階層卻流動不足、溝通不夠。

她坦言，之所以會從財經界跨越到政治圈，就是想提出一些主張、意見，包括提升國家競爭力、改革退休制度、增進婦女與弱勢權益等，促使政府重視，讓社會各階層都能分享到經濟發展的成果。

身為新光集團第3代的長孫女，吳欣盈說，她從小就有自覺要以身作則，做好弟妹的榜樣，「我可以很驕傲地說，新光第3代都是兢兢業業在自己崗位上打拚。」從2003年開始進入新光金，在父親吳東進身邊從特助開始做起，一路坐上副總經理職位，她對於自己的努力與付出，顯得自信滿滿，成績也如數家珍。

19年初，吳欣盈促成新光人壽與香港富衛集團旗下的「富衛保經」數位保險合作案；新壽與貝萊德合作「樂活贏家」退休計畫，更得到「國家品牌玉山獎」，兩個案子都是引進國際合作的具體成果。她說，未來配合新南向計畫，新光集團會將這些國際合作經驗帶到東協，甚至是明年預定簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的15國。

談選舉政見不馬虎，談新光集團的內部改革、翻轉企業文化，吳欣盈的分貝同樣很響亮。她說，為了推動「Agent plus」業務員數位計畫，她花了1年半時間，說服當時擔任新壽總經理的蔡雄繼，「我會嘗試從低的水果先摘，先用簡單可行的方式讓對方相信改變是有效果的。」又例如，兩年前與職棒Lamigo桃猿隊合作的職棒行銷，每年預算花不到1000萬元，比自己養球隊便宜許多，但提高新光能見度的效果，絲毫不輸給實質養球隊所投入的花費。

從本土到國際、從金融到政治，吳欣盈的跨界參選，在戲劇性反差之間，每一步都踩得鏗鏘作響，讓外界看到不一樣的新光大公主。

小檔案：

吳欣盈

出生：1978年

現職：新光人壽副總經理、新光人壽慈善基金會執行長

經歷：新光金控董事長特助、美林證券（London）資產管理投資分析師

學歷：英國倫敦商學院工商管理碩士、英國Courtauld 藝術學院碩士

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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