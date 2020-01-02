跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

【文．林信男】

晚上要去跨年嗎？今（31）日無論親赴現場感受熱鬧氣氛，或窩在家看電視轉播，跨年煙火秀，都是萬眾矚目焦點；令人好奇的是，這場年年上演的「儀式」，究竟源自誰的創意？

圖取自達志 分享 facebook

這故事，要從1家報社「新居落成」說起，1904年，《紐約時報》（The New York Times）計畫進駐位於百老匯大道、第七大道，以及42、43街交界處的新大樓，時任《紐約時報》發行人的奧克斯（Adolph S. Ochs），說服了當時的紐約市長麥克萊倫（George B. McClellan），將報社新址前的廣場，由「Longacre Square」更名為「Times Square」。

「Times Square」正是許多人所熟知的「時報廣場」，不過，在中文翻譯上，也常被譯為「時代廣場」。

新居落成派對 成了跨年煙火秀始祖

為慶祝「新居落成」及新年到來，奧克斯在1904年12月31日晚間，於「時報廣場」舉辦了1場盛大派對，並在《紐約時報》新大樓屋頂施放煙火，現場共計湧入約20萬人；而這場派對，就成了大型跨年煙火秀的「始祖」。

「時報廣場」官網資料顯示，《紐約時報》於1905年1月，正式搬入位於「時報廣場」的新大樓，但隨著組織持續擴大，進駐不到10年後，《紐約時報》又再次搬家，但，當年在「時報廣場」舉辦跨年派對的創意，已成了人們每年年底引頸期盼的固定節目。

除了煙火秀之外，「時報廣場」水晶球下降60秒的倒數儀式，也是跨年重頭戲，這齣戲碼背後，又有著什麼樣的故事？

時間校正激發靈感 大球報時象徵新年到來

《紐約時報》在12月30日的「周二簡報」中，提到了水晶球戲碼的由來；當年，奧克斯希望在煙火秀之外，想出另一套吸睛創意（據傳與紐約市一度禁止施放煙火有關），當時，無論手錶或時鐘，每隔一段時間，就必須校正一次，以確保時間準確，這個現象，給了奧克斯靈感。

19世紀初以來，美國各港口就開始使用「時間球」（time balls），作為水手們校正時間的基準，當「時間球」從設置在建築物頂端的旗杆上下降時，代表時間為中午12點整；奧克斯利用此概念，要求電工打造加裝了100顆25瓦燈泡的巨型鐵球和旗桿，作為跨年煙火倒數訊號，象徵新的一年即將到來。

除紐約「時報廣場」外，澳洲雪梨的跨年煙火秀，也是備受矚目的年底大戲之一；值得注意的是，雖然受森林大火延燒、氣溫創高（12月30日各省氣溫皆達攝氏40度）等因素影響，近27萬人連署呼籲，取消跨年煙火，但雪梨政府仍堅持舉行跨年煙火晚會。

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