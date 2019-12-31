韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

【文．林信男】

國民黨總統候選人韓國瑜，昨（29）日在電視辯論會中「砲火四射」，左批對手、右轟媒體，連親民黨總統候選人宋楚瑜都呼籲他，別學美國總統川普；不過，觀察外媒對川普說話風格的分析可得知，川普發言看似隨興，實則暗藏策略，這正是共和黨支持者對川普極為「死忠」的原因之一。

左為韓國瑜、右為川普。圖取自達志、翻攝韓國瑜臉書 分享 facebook

一、我不說完沒關係 自行腦補就懂了

有別於一般政治人物，川普的演說，很少照本宣科，反而比較像和聽眾「聊天」，若把川普的「脫稿演說」內容，打成逐字稿就會發現，其中有很多不完整、斷裂、拖延的語句，只看文字，會有點摸不著頭緒，但這卻是他的魅力所在。

美媒Vox引述加州柏克萊大學榮譽教授、認知語言學家萊考夫（George Lakoff）說法指出，「他（川普）知道，聽眾會替他完成沒說完的句子。」

簡單來說，川普經常把結論交給聽眾決定，比起正經八百、照稿演出的說話方式，川普不把話說完，讓聽眾自行「腦補」，然後「聽懂」言外之意的方式，竟多了種親近感，好像川普在和自己聊天一樣。

這點，在推特也曾上演，例如川普「自創」（拼錯？）的字眼「covfefe」，就算沒人看懂，川普也未解釋，但網路上已出現一堆詮釋，讓「covfefe」瞬間成了熱門關鍵字。

二、反正我覺得是真的 就再誇張點

地產商出身的川普，曾在其著作《交易的藝術》（The Art of the Deal，也有出版社譯為《談判的藝術》）中，提到「誇飾真實」（truthful hyperbole）概念，只要是他認同的人、事、物，他會竭盡所能地，用「偉大」、「出色」、「最棒」等字眼來形容；反之，對於不認同的人、事、物，他就痛批到底。

例如，他曾形容美國和中國敲定「史上最棒」貿易協議，也曾重批歐巴馬政府與伊朗達成的核子協議，是「史上最糟」協議。

川普經常把「很多人說」、「相信我」之類的字眼掛在嘴邊，但幾乎不提任何根據，卻依舊能獲得信任；萊考夫認為，川普的策略，是「暗示」他對所談之事，有實際經驗（雖然實際情況不得而知），而人們似乎傾向「共享」，並相信這些經驗。

三、先說故事定調 你們複誦我就贏

遇到負面事件時，川普通常會搶先「定調」，並一說再說，一旦他人談及此事時，是用川普的邏輯來理解，這個故事就容易被傳誦。

例如，「通俄門」、「烏克蘭門」等事件，川普皆將之形容為「民主黨人的獵巫行動」，就算討厭川普的人，絕不可能接受此說法，但只要川普的支持者相信這個「獵巫故事」，看到「通俄門」、「烏克蘭門」相關報導時，就容易朝「獵巫」角度去解讀。

因此，即使「通俄門」、「烏克蘭門」引來一波又一波質疑聲浪，川普還是可以繼續對支持者說，「看吧，獵巫行動又來了。」

由以上內容可看出，川普的發言，多半是撩撥聽眾情緒的感性訴求，而非邏輯嚴謹、縝密的理性訴求，就結果論而言，雖然川普爭議不斷，但敢說敢做的風格，確實有助凝聚共和黨支持者，連任機率並不低；至於韓國瑜是不是在學川普，就留待讀者們自行判斷了。

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