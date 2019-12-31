親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

李艷秋爆管中閔案秘辛：蔡英文原想開除葉俊榮

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59今周刊

【文．林信男】

國民黨總統候選人韓國瑜，昨（29）日在電視辯論會中「砲火四射」，左批對手、右轟媒體，連親民黨總統候選人宋楚瑜都呼籲他，別學美國總統川普；不過，觀察外媒對川普說話風格的分析可得知，川普發言看似隨興，實則暗藏策略，這正是共和黨支持者對川普極為「死忠」的原因之一。

左為韓國瑜、右為川普。圖取自達志、翻攝韓國瑜臉書
左為韓國瑜、右為川普。圖取自達志、翻攝韓國瑜臉書
分享

一、我不說完沒關係　自行腦補就懂了

有別於一般政治人物，川普的演說，很少照本宣科，反而比較像和聽眾「聊天」，若把川普的「脫稿演說」內容，打成逐字稿就會發現，其中有很多不完整、斷裂、拖延的語句，只看文字，會有點摸不著頭緒，但這卻是他的魅力所在。

美媒Vox引述加州柏克萊大學榮譽教授、認知語言學家萊考夫（George Lakoff）說法指出，「他（川普）知道，聽眾會替他完成沒說完的句子。」

簡單來說，川普經常把結論交給聽眾決定，比起正經八百、照稿演出的說話方式，川普不把話說完，讓聽眾自行「腦補」，然後「聽懂」言外之意的方式，竟多了種親近感，好像川普在和自己聊天一樣。

這點，在推特也曾上演，例如川普「自創」（拼錯？）的字眼「covfefe」，就算沒人看懂，川普也未解釋，但網路上已出現一堆詮釋，讓「covfefe」瞬間成了熱門關鍵字。

二、反正我覺得是真的　就再誇張點

地產商出身的川普，曾在其著作《交易的藝術》（The Art of the Deal，也有出版社譯為《談判的藝術》）中，提到「誇飾真實」（truthful hyperbole）概念，只要是他認同的人、事、物，他會竭盡所能地，用「偉大」、「出色」、「最棒」等字眼來形容；反之，對於不認同的人、事、物，他就痛批到底。

例如，他曾形容美國和中國敲定「史上最棒」貿易協議，也曾重批歐巴馬政府與伊朗達成的核子協議，是「史上最糟」協議。

川普經常把「很多人說」、「相信我」之類的字眼掛在嘴邊，但幾乎不提任何根據，卻依舊能獲得信任；萊考夫認為，川普的策略，是「暗示」他對所談之事，有實際經驗（雖然實際情況不得而知），而人們似乎傾向「共享」，並相信這些經驗。

三、先說故事定調　你們複誦我就贏

遇到負面事件時，川普通常會搶先「定調」，並一說再說，一旦他人談及此事時，是用川普的邏輯來理解，這個故事就容易被傳誦。

例如，「通俄門」、「烏克蘭門」等事件，川普皆將之形容為「民主黨人的獵巫行動」，就算討厭川普的人，絕不可能接受此說法，但只要川普的支持者相信這個「獵巫故事」，看到「通俄門」、「烏克蘭門」相關報導時，就容易朝「獵巫」角度去解讀。

因此，即使「通俄門」、「烏克蘭門」引來一波又一波質疑聲浪，川普還是可以繼續對支持者說，「看吧，獵巫行動又來了。」

由以上內容可看出，川普的發言，多半是撩撥聽眾情緒的感性訴求，而非邏輯嚴謹、縝密的理性訴求，就結果論而言，雖然川普爭議不斷，但敢說敢做的風格，確實有助凝聚共和黨支持者，連任機率並不低；至於韓國瑜是不是在學川普，就留待讀者們自行判斷了。

分享

延伸閱讀》

英國王室「1年花26億」錢打哪來？答案就在這份報告裡

她收到巴菲特送的聖誕禮物　打開發現「股神投資策略」在裡面

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

比品酒更實用「品油師」正夯！他17歲學會辨好油 擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

大安溪畔的小奇蹟！他跳下來做長照實驗 助原鄉重症長輩安心回家

2019-12-11 13:05

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

撕去可愛教主包裝 35歲楊丞琳：比起討好 我更想用真實的自己引起共鳴

2019-12-11 13:02

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

指數在萬二 股價在8千點的聯亞

2019-12-29 10:31

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙

2019-12-27 09:08

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

涓豆腐起家 靠韓式料理賺贏餐飲大咖的祕密

2019-12-26 13:23

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

台灣價值登頂！ 近六成CEO看好2020 創9年新高

2019-12-26 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top