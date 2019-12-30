總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

【文．廖元鈴】

2020年1月11日之後，引領台灣下一個四年的總統出爐，知名戰略作家范疇指出，這次大選說白了，就是要投給「白宮」還是「中南海」的選舉。

但令范疇憂心的是，不論是哪一政黨，都沒有關心到一個關鍵問題—— 就是大選完的「然後呢」？2022年將會是台灣關鍵的十字路口，「過了這個路口，就沒有回頭路了」。

圖取自達志 分享 facebook

長年在外演講、上談話性節目的知名作家范疇，今（28）日受邀演講時指出，自己不管到哪裡都會被問到，你是什麼派？他說他不是統派、獨派，也不是中華民國派、中華民國台灣派、甚至也不是台灣派。

范疇認為，自己其實是「民自法派」，就是民主、自由、法治三位一體派，這是人權的基礎，而不大不小的台灣就是實踐「民自法派」最好的地方。

但他長期觀察發現，台灣人不斷陷入「統、獨」思維，這其實正好就是落入了中共維持「一黨專政」的最高原則——「同心圓原則」。

是統是獨都不重要 台灣早已陷入以「中國」為座標的思維

范疇比喻，一個成功的業務就是要讓客戶「挑起情緒」，有情緒才能「留下深刻印象」，這道理也同樣驗證在中共的「統戰策略」，共產黨從來都不怕被討厭，因為這正好就是中共所希望的。

「同心圓原則」乃由留美中國學者劉仲敬所提出，所謂的統戰、滲透，就是要先判斷你是在哪一個階段，同心圓原則即是以「黨」為中心，逐步擴大到國家、中國文化，最外圍則是華人文化。

范疇以中國學者劉仲敬的「同心圓原則」為例，指出中共的統戰策略。（攝影／廖元鈴） 分享 facebook

范疇舉例，今天假設有一個海外的華人（像是印尼華人、馬來西亞華人，還是美裔華僑），他既不認同中共的黨、也不認同中國、甚至是不認同中國文化，「但你能反對說你不是華人嗎？只要你認同其中一個座標，中共就有機會不斷收攏你，持續往同心圓核心靠攏。」

他強調，這也是為什麼中國學者劉仲敬提到，這是很難被打破的原則，未來將很快在全世界「遍地開花」。

反觀台灣，「統獨思維」不斷被社會大眾廣泛討論，范疇毫不保留地直說：

「當台灣陷入統獨爭論的時候，北京就準備要開香檳了」。

「倘若台灣想要走出自己的一條路，非得要發展出自己的系統」，而范疇認為台灣要走出自己的一條路，最好就應該是以「民主、自由、法治」作為同心圓的中心，接著擴大到「國家」、再到「台灣」，甚至是到最外圍的「方塊字使用者」。

針對方塊字使用者，范疇坦言，自己想了很久該如何定義這個詞彙，用漢字、中文字都不合適，一樣會陷入中共的同心圓原則，因此他提出「方塊字使用者」（編按：即為漢字，因以在方格內寫字而得此名）。

放眼世界使用方塊字的人口，可以分成兩組，一組就是簡體字的近14億人口，另一組正是散落在全世界各地的繁體字人口，其中佔大宗人口的，就是台灣。

「台灣，可以成為地球上方塊字使用者文明的燈塔，」范疇認為，只要再給台灣20～30年安定的時間，絕對可以成為世界上名列前茅的經濟強國，但問題來了——台灣還有這個時機點可以等嗎？

2020年-2022年是台灣命運的十字路口 一步錯可能步步錯

范疇先是列出台灣無法繞開的問題清單，像是未來一千年台灣與中國的地緣關係不會改變，他比喻「這就很像是瓷器店（台灣）旁邊有一頭大象（中國），大象不開心就跺腳，瓷器就掉好幾件，要是哪天大象生氣直接衝進來瓷器店全部狠踩一番，那該怎麼辦？」因此，與其躲避大象就在隔壁的事實，倒不如好好摸清大象的「眉角」。

未來百年之內，台灣使用方塊字文化，必然是不斷傳承「溫良恭儉讓」的儒家文化思維。范疇指出，這也使得台灣人投票選舉文化，還是落入了一人一票選「包公」（編按：包青天）的思維，不管是選媽祖還是關公，台灣人民還是不斷把「選票」作為選擇一位「明君」照顧自己的籌碼，要民主化，這個思維就必須要徹底拋棄。

而關鍵的是，未來30到50年，中國的權力體制會開始出現轉變，范疇預言2022年的中國，「一黨專政」的局勢會開始鬆動，而這項理論從2008年中國舉辦奧運時，他就已率先提出。

中國現今的政治體制是「黨政不分離」，派系內鬥、國內經濟壓力不斷飆升，尤其習近平要在2022年面臨中共二十大後連任問題；同時，美國民主黨與共和黨的共識，皆是要持續「鬆動」一黨專政，范疇預言未來的30到50年，沒有一個政黨可以「等於」中國，甚至有機會出現一人一票的情況出現，但一黨專政鬆動之後，中國的局勢又會如何改變，范疇坦言，自己也沒有答案。

而把眼光放到未來5年，對於台灣而言，最為重要的就是「台灣國家主權定位」。

范疇認為，現在對中國的態度，最好就是保持著「別人的肝癌末期，跟自己的肺癌初期沒有半毛錢關係」，台灣得「靜以待時」，尤其現階段的台灣面臨更大的憲政體制問題。

他指出，台灣現在的部會高達14部、8會，猶如「滿漢全席大政府」，「台灣僅有兩千三百萬人，卻用一億人口規模的政府部門規劃，不就是小孩穿大衣，走也走不動？」

這也導致了台灣特殊現象——

「中央用預算來控制地方，地方用選票來威脅中央，就是上下交相賊，左右來回推」。

唯有從根本制度解決起，才有可能改變台灣特有的政治生態文化。

由於台灣是「地緣政治」的產物，范疇認為台灣就是由原民、移民、殖民、難民、遺民（編按：被遺忘的人民）文化所組成的，要找出最大公約數雖然很困難，但他已經想到了解方—— 就是秉持著 民主、自由、法治的精神，讓這5民的衝突不要再惡化。

因此，范疇提出12字訣：「不掉隊（跟著美國）、不插隊（中國議題，香港已率先插隊）、除內弊、顧社區」，才是台灣未來2年最好的處置方針。

范疇最終則指出，未來的世界必因中國而改變（姑且不論好壞），但中國可因台灣而改變，倘若台灣真能走向獨立自主，將會是未來中國劫難後的「文明幹細胞」。

不過范疇提醒，得須嚴防中共的B計畫，就是中共準備與美國秩序脫鉤，南海戰爭將起，「台灣能不能抵擋得了最低限度的12小時、72小時，甚至是168小時？」

最後，范疇以香港抗爭的案例舉例，「台灣的議題一定要國際化，看看反送中運動是怎麼得到世界的關注？就是因為香港的年輕人懂得把議題拉高到國際⋯⋯」

范疇也不諱言指出，「台灣人繼續溫良恭儉讓，就很容易完了，要把台灣跟整個亞洲區域緊密牽動，提高敵人攻擊的成本，難不成美國人要幫你死嗎？」

最後，范疇認為，「現在的美國政府，民主黨、共和黨的共同目標都是打共，讓中共的一黨專政鬆動，尤其香港插隊為台灣爭取時間了⋯⋯台灣正是要把握這段時間，走出一條『台灣自主』的道路。」

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