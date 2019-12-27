你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

【撰文 陳柏樺】

孩子去的音樂教室安全嗎？明明是音樂補習班，業者卻登記為演藝團體，

避開補習班設立應遵循的坪數、消防、防狼師條款等規定，師生的安全有保障嗎？ 示意圖／shutterstock 分享 facebook

坊間開設課程的「音樂教室」，許多並未掛上短期補習班立案字號，不過，若向地方政府檢舉其為「未立案」補習班，也未必能成功，原因在於這些機構已向地方政府申請成為「演藝團體」，受文化局處管理，藉以規避補教法規中的消防設備、土地分區使用，甚至防狼師條款等規範，成為執行「短期補習班業務」卻不受相關法規拘束的安全漏洞。

住在新竹縣竹北市的林小姐向本刊投訴，她住了近10年的大樓2樓正下方，原本開設公司行號的1樓店面，今年3月改由一家名為「○○交響音樂中心」的機構承租。

這家音樂中心登記的營業項目為「樂器零售」，實際上從事招生、音樂教學，由於她經常在家工作，近半年飽受樓下傳來的樂聲所擾，假日更是整天傳出琴聲，讓她無法好好休息。林小姐曾要求負責人改善隔音，也請大樓管委會協調，都未能解決；想檢舉噪音，又因為樂聲非持續性噪音，無法達到開罰標準。

不過，依建築物平面圖，該音樂中心的合法使用面積僅3平方公尺，其餘為占用停車空間，不符合《短期補習班設立及管理準則》中，「教室總面積不得少於30平方公尺」的規定，該處根本不能設立案補習班。

但直到10月，林小姐向教育處檢舉，才發現該音樂中心已在7月登記為演藝團體，主管機關為文化局。根據教育處回覆，音樂中心負責人稱現址為團練地點，出入者為「團員」，合乎《演藝團體輔導及管理自治條例》的規定，不受補教法規拘束。

成立演藝團體 書面申請即可

根據法規，演藝團體是以公開表演、供公眾欣賞為目的的團體，例如新竹客家舞蹈團、竹嶺男聲合唱團等。原則上與《短期補習班設立及管理準則》所定義「於固定場址，對外招生達5人以上，並收取費用的短期補習教育機構」，明顯有別。

該音樂中心從事豎琴、鋼琴教學，過去也曾在粉絲專頁張貼教學影片與招生訊息，如今將招生、收費說成收團員、團費，規避《短期補習班設立及管理準則》中消防、退費、使用面積等規定，也不用依法投保公共意外責任險，讓師生在缺乏保障的環境中教學學習，甚至，辦成果發表會，還可依演藝團體登記證辦理免徵娛樂稅。

本刊向新竹縣文化局求證，發現登記為演藝團體確實比立案補習班容易，只要填妥團址、負責人、表演項目與演出計畫，書面申請即可成立，效期3年。再查詢其他縣市演藝團體法規，情況也類似，僅有一、兩項登記管理法規。

相較之下，《短期補習班設立及管理準則》有公共安全的規範，也明訂收費、退費方式及班級數、人數，避免消費爭議；還要求補習班登載教職員工名冊，提供學經歷、身分證明，並附3個月內核發之刑事紀錄證明，以上均在「短期補習班查詢系統」供公開查詢。

也就是說，登記簡單、管理寬鬆的演藝團體，讓不肖補教業者有漏洞可鑽。即使主管機關突襲，查到有未列於團員名冊的人在場，也可以補登團員，並無罰則。新竹縣政府文化局科長郭秋燕坦言，縣府沒有人力清查全縣80多個演藝團體，「難透過稽查，來認定演藝團體是否從事短期補習班業務。」

裁罰偽裝案例 北市有經驗

補習班如此「偽裝」，難道不能罰款或勒令停業，只能放任問題存在？

演藝團體近1,600個、占全國四分之一的台北市， 就曾以補教法規處理「偽裝」案例。台北市政府教育局股長楊鎮鴻表示，教育局接獲民眾檢舉並蒐證後，會依證據請文化局判定該團體是否符合成立目的；文化局大多回覆「請依法酌處」，教育局確實曾裁罰過從事補教活動的演藝團體。

楊鎮鴻說，每年上百件未立案補習班檢舉案中，約有3、4件的被檢舉對象是演藝團體，不過，未立案補習班黑數本來就多，據信「偽裝」的實際數量，也不止於此，只是若非透過檢舉，主管機關實在很難得知。

運動課程也是被檢舉大宗。依法規，補習班僅有技藝及文理兩類，並無運動類，教育部曾函示，公司登記若為運動場館業、運動訓練業，可向當地體育局登記成小型運動訓練班，不必設立補習班。

然而，競技運動與健身房易產生噪音與樓地板震動，擾鄰程度高於一般補習班，所以在土地使用分區屬D1類，鄰巷寬度等規定，比屬於D5類的補習班更嚴格，反而讓運動產業願意登記為補習班，適用較有利的規定，衍生出連鎖業者旗下「一業兩制」的現象，如A分店為補習班、B分店為運動場館，相同營業模式，卻提供給消費者「短期補習班補習服務契約」與「健身房（體適能中心）定型化契約」兩種不同的契約。

教育部終身教育司指出，不同業務範圍，主管機關管制強度也有差異，民眾選擇學習機構時宜明辨屬演藝團體還是補習班、受訓還是教學、適用法規為何。主管機關除呼籲國人慎選立案補習班，也應督促縣市政府加強跨局處聯合稽查，防止業者鑽「巧門」，讓民眾的安全與消費權受到保障。

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