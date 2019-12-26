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保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38今周刊

【文．許雅綿】

儲蓄險要變貴了！金管會24日晚間正式宣布，訂定「人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值最低比率」規範，要求保險公司提高壽險的死亡保障比例，且應符合一定數值以上，確保保險公司承擔一定的死亡風險，並降低壽險儲蓄成分，提升死亡給付比重，讓保險回歸保障本質。

圖取自達志
圖取自達志
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2019年來金管會積極嚴管高儲蓄型保單，並在5月丟出震撼彈，決議訂出「傳統型人壽保險死亡門檻」，確保市面上銷售的儲蓄型商品，含有一定比率的死亡保障，消息一出引發市場熱議，金管會和各壽險公司研議，並經過6個多月討論後，正式對外宣布，壽險死亡保障門檻規範出爐。

根據金管會最新發布「健全保險商品結構規範」，針對市場關注的壽險死亡保障最低比率，規範被保險人16歲以上、30歲以下，死亡保障〈保額〉至少在保價金的190%；31歲40歲則至少160%；41至50歲不得低於140%；51到60歲至少要120%；61至70歲至少110%；71到90歲不得低於102%；最後91歲以上死亡保額則不能低於保價金。

此規範也意味著，未來保費恐怕會越來越貴。舉例來說，若原本保單的保費為1000元，原本拿900元當作儲蓄、100元做為死亡保障，但未來死亡保障門檻提高了，變成200元用於死亡保障、儲蓄降至800元，若想要維持一定的儲蓄比重，保費就會變高。

不過，金管會內部也強調，不建議民眾單以保費調漲的面向來解讀，因花同樣一筆錢，但未來民眾買到保險的保障是增加。

台灣人熱愛儲蓄型商品，犯了這些保險迷思？

根據金管會統計，台灣人偏好短期儲蓄性質的保險商品，以2018年最新數據來看，儲蓄型保單新契約銷售高達7400億元，占市場比重高達54%，相當驚人。

對於國人愛買儲蓄險的現象來看，公勝保經浩天事業部經理賴建男觀察，因過去保單預定利率和宣告利率都高於定存，有一定購買誘因；另買儲蓄險當作理財工具的民眾，通常都不太懂投資理財，儲蓄險商品是相對好理解的商品。

賴建男指出，上述買儲蓄險民眾，往往都有三大迷思，第一、保單預定利率和宣告利率，並沒有想像中好，因還要扣除人事、行政成本，實際上本金可能是減少的，以6年期、10年期儲蓄型商品來看，可能10年後，甚至更長時間，才有可能和定存利率一樣好，「除了利率之外，民眾也要留意費用率。」

第二，宣告利率是變動的，並非是永久的。賴建男表示，例如宣告利率3%的利變型壽險，不一定每年宣告利率都是3%，會隨市場環境變動，目前趨勢利率往下滑，「也衝擊到過去買儲蓄型保單的民眾，因為很多人都不知道宣告利率會下滑，而這也可能造成未來民眾和業務員的摩擦。」

第三、買儲蓄險為了退休，是很危險的。賴建男表示，我們不知道人生的終點在哪裡，若單純靠儲蓄險存一整筆的退休金，是危險的且划不來，因為我們永遠不知道這筆錢夠不夠用，且退休的問題也不只是儲蓄，更適合退休規劃的工具，是可以創造「現金流」的工具，而非全仰賴純儲蓄型商品。

未來儲蓄險無「利」可圖，該不該趕快解約？符合這2點再解約！

隨著宣告利率和預定利率都可能下降的趨勢，持有儲蓄型保單的民眾，該不該解約？「現在有儲蓄險的民眾，不要解約！」賴建男說，未來連保證的預定利率都要下降，過去預定利率肯定比未來還要高，除非資金配置上有更高效益的運用，或是解約不會賠錢，否則不建議解約，「為了利率解約，划不來。」

然而，2020年7月之後，儲蓄型保單即將變貴，民眾該如何選擇儲蓄險？賴建男認為，「台灣人買儲蓄險不看保障，是很可惜的事情，」台灣人買保險很多以「獲利率」為主，但忽略保單獲利率低、保障通常會比較高；獲利率佳，背後保障可能相對少。

「正確買儲蓄險的觀念，應該先重視保障，再來看儲蓄，」賴建男認為，現階段買儲蓄型保單不建議以獲利率為考量，同時不要被儲蓄險「停售」兩個字嚇到，停售僅是一個提醒，提醒你該留意保險權益，而非用來鼓勵銷售，買保險永遠要從自己的風險需求出發，千萬不要盲目地跟風買保險。

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延伸閱讀》

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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