從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

今周刊攝影組 分享 facebook 【撰文‧今周刊編輯團隊】

穩懋半導體董事長陳進財愛寫書法；這天，備妥筆墨紙硯，我們請他現場揮毫。幾個字眼在他腦中來回琢磨，最後他選定這兩個字，為自己的人生與事業拚搏過程寫下注解：逆戰。

陳進財，是2019年5G商機發酵最大的驚奇之一，16年來，他讓一家搖搖欲墜的企業，如今變身成無線通訊科技的翹楚。一位科技門外漢，拯救了穩懋、廣鎵與宣德3家電子公司。

穩懋2019年以來股價大漲146％，是5G指標企業之一。公司所生產的砷化鎵晶片，全球市占率6％，以砷化鎵代工市場而言，市占率高達71％，可謂是「砷化鎵代工產業中的台積電」。陳進財也擔任銅箔基板廠聯茂的董事長。穩懋是持有聯茂7.7％股權的第二大股東，穩懋與聯茂市值加總，達1600億元。

一個出生於新北瑞芳雞鴨鵝家禽小批發商之家，因父親替人作保背負債務而家道中落的窮小子，如今成為穩懋、上銀、聯茂等高科技公司重要股東，闖出上百億身價。

他的故事，不僅是一部台灣5G業新江山開拓史，還是一位平凡上班族，如何在職場闖蕩、披荊斬棘的成功啟示錄。

他出生於市井之家，父親原本是在瑞芳煤礦坑推煤車，後來做起家禽批發與零售的生意。他在廟裡用功苦讀，基隆中學畢業後，考上淡江大學會統系。畢業後，會計師考試落榜，他先在大學裡當助教，後應徵到安侯建業聯合會計師事務所當查帳員。

1971年，南僑準備上市，他正好是主辦查帳員，被當時的總經理，也就是現在的南僑董事長陳飛龍延攬至公司上班，從會計部「一級專員」做起。

陳進財身上，可說完全不具備成為成功高科技人的條件。除身兼穩懋與聯茂董事長；也擔任工業4.0的翹首企業上銀科技的副董事長；還是ＩＣ載板大廠景碩與陶瓷電路板暨ＩＣ封裝測試廠同欣電子獨立董事。目前仍擔任南僑副董事長。

與其說他運氣好，不如說他每次遭逢看似厄運際遇，總是想盡辦法轉變成人生破框的機會。

2003年接手穩懋，就是一個把厄運扭轉成好運的最佳寫照。

重整穩懋之路 把厄運轉成好運

16年前，砷化鎵半導體可說是「慘業」。陳進財回憶：「那時候，國外大廠市占率已達97％；在台灣，包括穩懋在內，至少也有5、6家在做砷化鎵。」1999年成立的穩懋，「從2000年起，每年虧10億元跑不掉吧！」2003年，當時的23.5億元資本額幾乎快燒光，穩懋處境岌岌可危。

「當時的砷化鎵半導體設計公司，幾乎每家都有自己的生產線……，他們本身產能的利用率都不到一半，穩懋憑什麼讓這些公司放出代工訂單？」陳進財從這個問題出發：「答案是技術要比客戶好、成本要比客戶便宜。」

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