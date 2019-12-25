桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

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文 / 楊竣傑

預計2020年完工的桃機3航廈主體工程，歷經3度流標，即使預算暴增仍找不到廠商願意興建。這場跨越藍綠執政的荒謬劇，暴露台灣公共工程規畫粗糙、監管草率的真相。

桃園國際機場第三航廈究竟何時完工？」這是歷經馬英九、蔡英文兩任政府都無法回答的難題。

原訂2020年完工的桃機三航廈，15年就獲得行政院核定建設計畫，國際競圖首獎由設計英國倫敦希斯洛機場第五航廈的團隊Rogers Stirk Harbour + Partners 得標，屋頂13萬朵花瓣設計讓外界驚豔，但絢麗過後，就陷入完工期程一延再延的噩夢。

19年6月，攸關旅客報到、候機、出入境的主體航廈，因為建造技術難度高、利潤太少而遭遇第3度流標，使3航廈工程進度落後，完工期延宕至23年。

建造費用暴增失控

發包先出手「軟柿子」

究竟，三航廈為何成了無解難題？《今周刊》調查發現，設計預算與市場端報價固然有落差，但這項重大公共工程，卻因「工程分標規畫不佳」與「決策瑕疵」兩大問題，再加上主事者錯失可調整、喊停的時機，導致預算一路飆升，猶如「失控的火箭」，造成難以收拾的窘境。

故事，可以從15年說起。當年行政院核定的總計畫經費包括顧問費、設計分析費、工程建造費等，共746億元。其中，實際執行發包、工地工程、物價調整費在內的「總建造費用」為488億元。

根據《今周刊》獨家取得的交通部決策過程檢討資料顯示，16年時，由台灣世曦工程顧問、英國RSHP建築師事務所、宗邁建築師事務所及英國奧雅納（ARUP）工程顧問公司香港分公司聯合承攬的設計顧問團隊，提供工程主辦機關控管經費參考，以及預算額度的基本設計報告，已將總建造經費調升至544億元。

同年10月，政黨輪替後，時任桃機公司董事長曾大仁正式核定報告，確定建造費用為549億元，並將工程切分成13個標案發包；後經合併與調整，最終分成11標執行。但桃機急著用分標形塑工程進度順利的印象，卻未通盤考量整體計畫特性，為日後困境種下遠因。

首先，桃機公司自17年起陸續發包7項標案，但桃機選擇將主航廈工程與周邊設施切割，例如標案中，屬於專業項目的機坪滑行道、機坪設施、航空地面燈光、空橋系統等機場特殊系統，多委託特定專業廠商施作，不影響後續工程；工程風險低、利潤高的資訊通訊系統、公共設施等項目，也都順利地一次標出。7項工程發包標案經費共206.58億元。

按工程邏輯而論，這些「軟柿子」項目理應與建造工程複雜、獲利較難預估的主航廈合併招標，以平衡承攬廠商的風險與利潤。結果卻是簡單的標案順利出手，主體航廈土建工程、機電工程、多功能大樓、旅客運輸系統4標案，卻乏人問津，造成3航廈3度流標。

開南大學空運管理學系系主任盧衍良認為，面對繁雜的專案，一旦決策錯誤，未先處理重要事項，在時程壓力追趕下，專案就成燙手山芋。

然而，3航廈並非沒有改善的契機。

外行領導內行

輕忽總顧問建議

17年4月，設計顧問提出50％細部設計成果報告，提供「業主」桃機公司，以及由荷蘭商空港顧問公司、林同棪工程顧問公司、美商栢誠國際公司三家公司組成的「總顧問團隊」，評估更精準的經費。

由於建築外觀、原物料等項目更明確，當時負責控管工程技術與採購的總顧問，分析市場端報價、原物料上漲、品管費等，就提醒桃機公司「總建造經費」可能超出「計畫總經費」。

這份報告，無疑是一項嚴重警訊，身為營運單位的桃機公司，原本就不像前國道新建工程局、前鐵路改建工程局等交通部的專責單位，具有直接負責兼管工程的專業，理應尊重總顧問建議，重新檢視經費與進度。

事實上，接獲細部成果設計報告時，多數標案都未決標，還來得及依核定預算，調整設計，或確認需求後，列出有利發包的預算，甚至邀集廠商協調壓低成本。

然而，不知是桃機高層過度自信，認為尚未到檢討階段，或未積極討論備案，依舊一意孤行，除決議尊重設計廠商，也按原訂計畫將行李處理系統、資通訊系統等標案，發包出去，造成經費增加幅度「失控」，總建造經費從488億元，飆升至644億元，但3航廈完工日卻仍遙遙無期。

直到18年3月，桃機公司才向主管機關民航局及交通部反映，計畫總經費將增為795億元，但當時的主事者在幾次會議皆未提出質疑，警覺心明顯不足。一位曾參與監督的不具名交通部官員就說，當桃機以「外行領導內行」，不尊重總顧問的建議，沒有適時處理設計案及預算，加上交通部也未及時介入，結果就是錯過調整時機，導致局勢失控、一發不可收拾。

未料，當三航廈19年6月3度流標，現任桃機公司董事長王明德竟又想仿效過去的「切割」作法，多次向交通部提議先發包北登機廊廳。但這次交通部終於察覺不對勁，而予以否決。交通部部長林佳龍也於7月間指示桃機公司查明狀況，避免因倉卒決策衍生問題，並派常務次長祁文中成立督導小組，就是擔心標案再分出，讓主航廈標案更難處理。

公共工程委員會主委兼行政院政務委員吳澤成就批評，機關編預算沒有詳細思考內容，「設計者無預算概念，編預算、設計與招標者各自為政，才陷入修正後又發包不出去的循環。」

現有航廈旅運量快爆滿

服務品質恐難維持

交通部很清楚，桃機18年旅運量約4650萬人次，19年運量將逾4800萬人次，現有航廈已難以負荷每年成長約200萬人次的旅運量；只要3航廈晚1天完工，對桃機的服務品質，就多一道考驗與衝擊，現階段無論是否變更設計，都必須在掌控品質的前提下，確保3航廈能盡早發包完工。

王明德受訪時強調，交通部已整體檢討3航廈的預算、發包工程、設計等內容，提出3個方案，包括「設計不變下增加預算」、「預算不改但改為『陽春版』設計的航廈」，以及「增加部分預算但稍微簡化的『折衷版』實用航廈」，希望兼顧國際團隊設計與實用性，盡早定案，以面對逐年提升的旅運量。

如果將興建3航廈形容為做一套新西裝，現在的狀況就是鈕扣、縫線、口袋都已經在趕製，最關鍵的西裝外套卻找不到裁縫師承接。

一項國人引頸期盼的重大工程淪落至此，問題除了規畫評估失準，更嚴重的弊病是不同階段負責人習慣忽視潛在危機，以「發包幾項標案」來營造工程進展順利的假象，結果就是飲鴆止渴，將爛攤子留給繼任者收拾。

除了趕快讓三航廈完工之外，這場荒謬劇也凸顯台灣公共工程規畫管理的草率、輕忽，更值得國人正視與深思。

林佳龍誓言：

一次解決藍綠都搞不定的3航廈

我認為，桃園國際機場第3航廈的規畫與興建，是橫跨國、民兩黨執政的重大建設，目前遭遇發包困難，顯然在過去相關決策過程中有檢討空間，仍須務實面對問題、解決問題。

我已多次要求桃機公司負起責任，必須就設計簡化、計畫執行、發包策略、營運維持、組織人力5大面向，要有具體因應對策。針對發包問題徹底通盤檢討，在2020年2月中旬前，提出完整且具體可行的整體檢討建議方案，這是桃機公司必須嚴肅面對的重要課題，交通部會善盡監理責任。

此外，桃園國際機場為國家首要門戶，我也要求桃機公司尊重國際競圖原設計的精神，提升國門的形象。

請桃園機場公司盡可能在符合國際競圖設計基本理念，以及確保安全、功能、可維護性、美觀及預算額度內等原則下，以負責任態度確實做好設計檢討工作，如期提出完整可行的檢討方案。要增加預算不是不行，但需要多少錢、理由是什麼，應該一次講清楚、接受社會公評，談好以後就沒有再追加預算的空間，要一次解決這個跨越藍綠執政的重大公共工程案。

（林佳龍口述．楊竣傑整理）

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