張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

分享 facebook

撰文：口述/趙國帥，整理/勵心如

華航前董事長趙國帥在長榮航空任職時，就曾幫當時還是學生的張國煒辦理證件，看著他進入管制區學修飛機，在他眼中，青年時代的張國煒，就已展現對航空業的熱情、立志成為航空人，如今創辦星宇，是他勢必傾全力做好的逐夢之旅…

我擔任長榮航空機場本部副主任時，開始接觸到張國煒，那時候我在機場服務，張總裁（長榮集團創辦人張榮發）親自打電話要我接待他，當時他要去美國念書，媽媽來送行，印象就是講話分寸很好，很注重禮貌。

他在美國念書時，還沒進公司就在穿機務制服，自詡未來是航空人，到洛杉磯、舊金山機場學修飛機，那時我還想辦法幫他辦舊金山機場通行證，因為飛機停靠在管制區。他自己跟機務人員交朋友、學修飛機的知識，還在念書就決定把航空作為志業。

1995、96年，他到長榮航空各部門實習，都待幾個月、幾個月，熟悉各單位、深耕各體系，是很用心的企業主。他一步步歷練，只是調派速度很快，一般人可能要花上40年。後來我擔任華航總經理時，他是長榮航總經理，長榮增加更多班次，有些創新，引進Kitty彩繪機，飛機上的備品開始和Rimowa合作，都看得出他的用心。

他的個性平易近人，沒有公子哥的習氣，喜歡人家叫他「小K」、不喜歡叫「董事長」，但我都叫他「頭家」，加上年輕、講話坦率，符合年輕人口味。

相對長榮和華航已經30年、60年，跟著他們長大的客群也老化，星宇讓消費者多了一個選擇。但市場開發沒那麼容易，年輕人有預算考量、老年人品牌忠誠度較高，不容易。

至於他創立星宇是任性、還是展現創業的志氣？從過去他對航空業的熱愛和付出，是不用懷疑在市場和定位這一塊，他應該是有獨到的見解和把握。很佩服他有這個勇氣，願意去努力。他有使命感，一步一腳印走到如今，既然自己要出來創業，勢必就想要做到最好。

我也認為在他長期研習張總裁企業文化下，（星宇）團隊會很強；長榮的傳統精神值得大家效法，尤其張總裁對於日本管理很有心得，很重視團隊精神。所以我相信他的團隊會很強，不會偏差到哪裡。

但是星宇單靠台灣市場還不夠，需要串聯航線網增加客源。台灣市場有限，中轉客人占比僅約10％，有擴大空間，這也是星宇重點，航線網愈發達、愈緊密，餅能做更大。建立一家航空公司很難要求立竿見影的成果，要看得出經營績效、財報要漂亮，至少要用decade（10年）來看，投資航空業是一定要有熱忱，看短利不可能。

建議他放眼世界，不要把台灣當唯一的基地，要有願景到海外擴充基地，如東南亞等地區，布局重要航空市場，設立基地公司。期許他能成功。

分享 facebook

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1201期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE