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「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44今周刊

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文 / 黃家慧

貴婦與企業家身分只能擇一，嚴陳莉蓮選擇後者，捨棄安逸生活，成為資產超過4000億元的裕隆集團掌舵者，開始滿是荊棘的企業經營之路。

2018年12月3日，夫婿嚴凱泰病逝，嚴陳莉蓮隨即發出給員工的公開信，並冠夫姓署名以穩軍心。但鮮少人知道，她簽下夫姓那一刻也曾遲疑。

「她說要冠夫姓，心裡閃過一個念頭，要當貴婦還是企業家？」與嚴陳莉蓮熟識近30年的嘉裕西服前副董事長江育誠透露，不服輸的性格讓嚴陳莉蓮決定成為後者，這人格特質可能源自她早期籃球隊歷練所養成的運動家精神。

從相夫教子的貴婦搖身成為集團掌舵者，嚴陳莉蓮雖是商場菜鳥，但她沉穩果斷的決策風格，卻像極了幹練的老手。回顧她這一年來大刀闊斧的改革計畫，大致可分為3大層面。先是梳理組織，將集團旗下近190家公司明確分為汽車、紡織、房地產、金融相關等4大事業，提升經營綜效。

第2步是大膽直視納智捷隱憂，將問題攤在陽光下。從裕隆集團19年上半年財報顯示，光是台灣納智捷、東風裕隆、華創車電就有近百億元虧損。嚴陳莉蓮先是進行納智捷人事調整，同時又開放研發平台，吸引義大利重機品牌亞帝發（Adiva）與法國電動物流車Muse下代工訂單。第三步是針對嚴凱泰生前未完成的「裕隆城」夢想，她拍案暫緩住宅區開發與改變商業區原型設計，以因應景氣衝擊。

嚴陳莉蓮接班才1年，就能有條理地整頓龐大集團，關鍵在於「廣納建言」。「她與她婆婆（前集團總裁吳舜文）有個相同特質，就是特別嚴謹，會多聽、多思考。」江育誠觀察，嚴陳莉蓮參與集團各事業的層面既深且廣，也鼓勵大家多發言、多表達意見，具備懂得「帶人要帶心」的企業家特質。

其實，江育誠早已退休兩年不問裕隆集團事，如今卻周周與嚴陳莉蓮碰頭，交流企業經營的經驗。「她是我的貴人，我有機會都很樂意陪她。」江育誠回憶，自己曾因故丟辭呈不幹，當時是嚴陳莉蓮勸留，找他到台元籃球隊工作，不但給他台階下，也間接促成後來江育誠成為吳舜文新聞獎助基金會執行長，開啟不同人生歷練。

另一件讓江育誠感激的事，是農家子弟出身的他在接任嘉裕西服總經理時，因沒有體面的衣服，嚴陳莉蓮當日親自帶他去治裝，「她送的兩雙皮鞋，我到現在都捨不得穿。」江育誠說嚴陳莉蓮對任何人都這樣體貼。

嚴陳莉蓮靠著不服輸、納建言與帶人帶心3大條件，讓她快速引領集團邁向新格局。但江育誠也表示，嚴陳莉蓮這一年來過得比一般人辛苦，「嚴先生還在的時候，總稱許有個賢內助幫他看家。可是莉蓮要主內又要主外，還要自己帶小孩教育。」江育誠說，嚴陳莉蓮儘管這1年來變得繁忙，仍是盡量做菜或抽空陪孩子吃飯。

一個念頭的抉擇，從此嚴陳莉蓮得肩負家庭與4000億元集團事業，挑戰比夫婿嚴凱泰更艱鉅，外界強烈關注這位具有不畏難、不服輸運動家精神的女舵手，能否帶裕隆集團挺過風雨。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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