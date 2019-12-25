彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

攝影/陳永錚 分享 facebook

文 / 呂玨陞

每年有約五百家上市櫃公司改選董監事，鎖定董監持股低於規定，或曾經發生經營權之爭的企業，就有機會搭上董監事改選行情。

年底，除了集團股或投信作帳行情的大戲之外，台股市場的另一場精采好戲，董監改選行情，通常也在此時漸漸拉開序幕。

依據《公司法》，能在股東會中行使股東權利者，必須是在股東會舉行60日前持有的股權，既然國內企業多半在6月間舉行股東會，再考慮布局持股的所需時間，算下來，股東會前一年年底通常就是發動布局的時機；換個角度想，持股水位偏低的公司派，往往也必須在此時開始酌情加碼持股，捍衛經營權。

舉例來說，2017年經營權打得火熱的台紙，從16年12月至17年6月28日股東會結束，股價從10.75元漲到18.8元，漲幅將近7成。由此來看，年底鎖定來年股東會前將有股權大戰的個股，聰明布局，的確是有效提高勝率的策略之一。

關注市場派、大股東動態

篩選的方法也不難，首先，當然是從20年必須進行董監改選的個股著手。其次，依據《證交法》規定，依公司實收資本額規模，全體董監事持股也有不同比率的最低持股要求，低於此標準的個股，往往更易成為市場派下手的對象，某種程度也像是提供了投資人一個「跟進布局」的指引。

如果要再進一步篩選，投資人亦可觀察董監事的持股質押比率。一方面，《公司法》規定，董監事質押股數若超過選任時所持有公司股數2分之1，超過部分「不得行使表決權」；另方面，董監持股質押過高，往往會被認為是「公司派資金實力不強」的訊號，更容易被市場派鎖定。

最近大聯大突襲文曄，就是因為目前文曄公司派董監事只掌握約8.5％的股權，帳上還有超過四成的質押比率，這樣的企業自然很容易成為狙擊的目標。

當然，最重要的一個篩選標準，終究還是股價，若股價低於每股淨值、也就是股價淨值比低於一倍，搭配上述各項篩選指標，就能挑出可望展開董監改選行情的個股候選名單。一旦發現有外部買盤開始進駐，或董監事、大股東回補持股成數時，切入投資就有機會賺到董監改選的波段行情。

將20年即將改選董監事的企業攤開來看，大同（2371）就是每次董監事改選都會出現經營權之爭的要角。雖然19年沒有因為「大同條款」通過而發動董監事改選議案，但20年大同董監事3年任期到期，市場派虎視眈眈，勢必會有一場激烈的股權攻防戰。

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