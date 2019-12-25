親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

學者看總統政見會 韓猛攻、蔡防守、宋當公道伯

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46今周刊

【文．林信男】

買了盒聖誕卡，打算寫下祝福話語，寄給親友，打開後赫然發現，其中1張竟被「寫過了」，定睛一瞧，居然是來自他國囚犯的求救訊息！這不是電影，而是發生在英國倫敦的真實事件。

示意圖，照片中人與文內事件無關。圖取自達志
示意圖，照片中人與文內事件無關。圖取自達志
分享

6歲的小女孩佛羅倫斯（Florence Widdicombe），在特易購（Tesco）買了1盒聖誕卡，打算寫好後，一一分送給同學，奇怪的是，其中1張卡片，上頭竟有筆跡，感到狐疑的佛羅倫斯，立刻將此事告知父親。

卡片上，凌亂大寫字母所拼湊出的訊息如下，「我們是上海青浦監獄的外國囚犯，在違反意願的情況下，被迫工作，請救救我們，通報人權機構，並連絡韓福瑞先生（Peter Humphrey）。」

佛羅倫斯的父親看到這封求救信時，覺得是場惡作劇，但幾經思考後，他決定上網查查韓福瑞是何方神聖，搜尋結果一出現，他驚覺此事非同小可。

藏在聖誕卡中的求救信。（圖：翻攝自YouTube）
藏在聖誕卡中的求救信。（圖：翻攝自YouTube）
分享

英國記者曾在上海蹲苦窯　寫新聞揭監獄內幕

韓福瑞是1名英國記者，曾在上海針對詐騙事件進行調查，卻因此觸怒中國政府，被捕入獄，蹲了近2年（2013至2015年間）苦窯，最後9個月，就被關在上海青浦監獄。

佛羅倫斯的父親隨即透過社群媒體平台LinkedIn，與韓福瑞取得聯繫；韓福瑞得知此事後，立刻向數名曾在上海青浦監獄服刑者進行查證，間接證實獄方強迫受刑人工作一事，並將之寫成報導，發表在《星期日泰晤士報》（Sunday Times）上。

韓福瑞在接受BBC採訪時稱，當他還在青浦監獄服刑時，受刑人工作屬自願性質，主要動機，是賺取買生活必需品（例如肥皂、牙膏等）的錢；然而，現在青浦監獄的受刑人，完全是被迫工作。

「1間牢房關了12個人，冬冷夏熱，只能睡在嚴重鏽蝕的鐵床上。」韓福瑞說，他服刑時認識的獄友，多數都還沒被釋放，這些人入獄的原因，都有許多不合理之處，「我認為，他們是不當監禁、草率審判的受害者。」

「我想，我知道這張卡片上的訊息，出自何人之手。」韓福瑞強調，冒險寫下這些訊息的人，很清楚自己所背負的風險，「如果被抓到，可能會被關禁閉，或接受其他懲罰。」

特易購大感震驚　已展開調查

對於店內販售的卡片，可能來自中國監獄一事，特易購發言人透過聲明稿表示，「我們不會在商品供應鏈中，納入監獄勞工。」

聲明指出，特易購對此事「大感震驚」，已暫停與卡片生產商的業務往來，並展開調查。

值得注意的是，佛羅倫斯買下的這盒聖誕卡，是所謂的「慈善卡」（1盒1.5英鎊），會將銷售收入的一部分，捐給英國心臟基金會（British Heart Foundation）、英國癌症研究協會（Cancer Research UK），以及糖尿病基金會（Diabetes UK）。

美國有線電視新聞網（CNN）試圖聯絡中國官方，對該事件提出回應，但截至目前為止，仍未取得任何說法。

分享

延伸閱讀》

股價翻了近30倍！披薩被譏「吃起來像紙板」這家公司靠2招成功翻身

川普彈劾案2大罪名都通過！他的連任之路完蛋了嗎？

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

比品酒更實用「品油師」正夯！他17歲學會辨好油 擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

大安溪畔的小奇蹟！他跳下來做長照實驗 助原鄉重症長輩安心回家

2019-12-11 13:05

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

撕去可愛教主包裝 35歲楊丞琳：比起討好 我更想用真實的自己引起共鳴

2019-12-11 13:02

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

搶快靈活吃轉單 這家科技公司黏出貿易戰商機

2019-12-04 12:59

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17
看更多

熱門文章

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

投信年終重兵集結的族群曝光

2019-12-19 12:52

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

要塑膠 還是要地球？我們又該如何戒掉這習慣

2019-12-19 11:38

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

2019-12-19 14:09

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

CIS需求旺 原相出頭天

2019-12-19 12:53

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

台股站穩一萬二 教你算出主力成本

2019-12-19 14:08

聚焦IC設計與生技成長股

2019-12-19 14:07

匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫排演暴怒失態

2019-12-17 15:20

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33

第一次大戰的美軍績效制 影響全球企業一百年！

2019-12-20 09:16

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top