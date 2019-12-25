救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

【文．林信男】

買了盒聖誕卡，打算寫下祝福話語，寄給親友，打開後赫然發現，其中1張竟被「寫過了」，定睛一瞧，居然是來自他國囚犯的求救訊息！這不是電影，而是發生在英國倫敦的真實事件。

示意圖，照片中人與文內事件無關。圖取自達志 分享 facebook

6歲的小女孩佛羅倫斯（Florence Widdicombe），在特易購（Tesco）買了1盒聖誕卡，打算寫好後，一一分送給同學，奇怪的是，其中1張卡片，上頭竟有筆跡，感到狐疑的佛羅倫斯，立刻將此事告知父親。

卡片上，凌亂大寫字母所拼湊出的訊息如下，「我們是上海青浦監獄的外國囚犯，在違反意願的情況下，被迫工作，請救救我們，通報人權機構，並連絡韓福瑞先生（Peter Humphrey）。」

佛羅倫斯的父親看到這封求救信時，覺得是場惡作劇，但幾經思考後，他決定上網查查韓福瑞是何方神聖，搜尋結果一出現，他驚覺此事非同小可。

藏在聖誕卡中的求救信。（圖：翻攝自YouTube） 分享 facebook

英國記者曾在上海蹲苦窯 寫新聞揭監獄內幕

韓福瑞是1名英國記者，曾在上海針對詐騙事件進行調查，卻因此觸怒中國政府，被捕入獄，蹲了近2年（2013至2015年間）苦窯，最後9個月，就被關在上海青浦監獄。

佛羅倫斯的父親隨即透過社群媒體平台LinkedIn，與韓福瑞取得聯繫；韓福瑞得知此事後，立刻向數名曾在上海青浦監獄服刑者進行查證，間接證實獄方強迫受刑人工作一事，並將之寫成報導，發表在《星期日泰晤士報》（Sunday Times）上。

韓福瑞在接受BBC採訪時稱，當他還在青浦監獄服刑時，受刑人工作屬自願性質，主要動機，是賺取買生活必需品（例如肥皂、牙膏等）的錢；然而，現在青浦監獄的受刑人，完全是被迫工作。

「1間牢房關了12個人，冬冷夏熱，只能睡在嚴重鏽蝕的鐵床上。」韓福瑞說，他服刑時認識的獄友，多數都還沒被釋放，這些人入獄的原因，都有許多不合理之處，「我認為，他們是不當監禁、草率審判的受害者。」

「我想，我知道這張卡片上的訊息，出自何人之手。」韓福瑞強調，冒險寫下這些訊息的人，很清楚自己所背負的風險，「如果被抓到，可能會被關禁閉，或接受其他懲罰。」

特易購大感震驚 已展開調查

對於店內販售的卡片，可能來自中國監獄一事，特易購發言人透過聲明稿表示，「我們不會在商品供應鏈中，納入監獄勞工。」

聲明指出，特易購對此事「大感震驚」，已暫停與卡片生產商的業務往來，並展開調查。

值得注意的是，佛羅倫斯買下的這盒聖誕卡，是所謂的「慈善卡」（1盒1.5英鎊），會將銷售收入的一部分，捐給英國心臟基金會（British Heart Foundation）、英國癌症研究協會（Cancer Research UK），以及糖尿病基金會（Diabetes UK）。

美國有線電視新聞網（CNN）試圖聯絡中國官方，對該事件提出回應，但截至目前為止，仍未取得任何說法。

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