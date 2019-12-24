捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

【文．黃健誠】

台北市房價常讓人覺得高不可攀，如果買房民眾想要交通便利、價格親民，不少人會選擇離市中心較遠的捷運站看房，雖然上班通勤時間耗時，但「以時間換取空間」也不失為預算較低的小資男女入手好選擇，除了淡水、迴龍等捷運末端站有價格優勢外，房仲業者也發現像三民高中站、丹鳳站及永寧站周遭的平均單價都比末端站還便宜。

圖取自達志 分享 facebook

雙北最貴與最便宜都在同條線上 淡水平均21萬

據永慶房屋統計108年10月實價登錄顯示，雙北捷運末兩站範圍700公尺內成交資料，淡水站仍是雙北地區房價最便宜地區，住宅單價平均21.1萬元，永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，房價親民主因還是在與台北市中心距離較遠有關，從淡水站到台北車站乘車約需37分鐘，不過近期淡水周邊有淡江大橋、淡北道路等交通利多題材，或許值得民眾考慮。

除價格最便宜外，價格最貴同時也出現在淡水信義線另一個末端站上，象山站及台北101/世貿站平均單價高達81萬元，謝志傑說，雖然同是末端站，但由於此兩站緊鄰信義商圈，屬北市蛋黃區，周邊也是著名豪宅聚落，因此價格相對較高。但是，周邊鄰近的吳興商屬於較早期發展地區，價格則相對親民許多。

除了末端站 哪三站CP值最高？

而價格較為親民的捷運末端站，除淡水以外，還有板南線的頂埔站為27.5萬元、中和新蘆線迴龍站31.5萬元、蘆洲站35.1萬元，除末端站外，有時「末兩站」反而還更為便宜，像是「永寧站」平均單價為26.3萬元，較頂埔站相差1.2萬元，謝志傑表示，永寧站鄰近永寧及土城工業區，又鄰近台65快速道路及國道三號，交通十分便利。

另外，像三民高中站平均單價為33萬，也比該線末端的蘆洲站便宜2.1萬元；丹鳳站為27.4萬，與迴龍站相差4.1萬元，謝志傑指出，三民高中站為蘆 洲較早開發的地區，周邊學區及行政機關密集，生活機能也相當完善，但因周邊多為老舊公寓，價格因此比南港子重劃區及較多新建案的蘆洲站便宜。

丹鳳站雖然鄰近下新莊最熱鬧幾個商圈，生活機能不錯，但也因周遭舊公寓及華廈較多，因此看起來房價較周邊新建案較多的迴龍站更為親民，相當適合預算不多的首購族。

108年1月至10月捷運末兩站住宅交易價量（資料來源：實價登錄資料；臺北大眾捷運股份有限公司；永慶房產集團彙整。）1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。2.建物型態:住宅大樓、華廈、套房、公寓。3.主要用途:住家用、住工用、國民住宅。4.排除屋齡兩年內、一樓及親友交易之成交資料。5.篩選距捷運站700公尺範圍內之物件註:1.實價登錄資料統計108年1月至108年10月。2.動物園站交易量過少，故不顯示。3.乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間，不包含候車時間。 分享 facebook

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