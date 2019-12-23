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無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35今周刊

【文．許雅綿】

辛苦了一年，上班族最期待的就是年終獎金能領到多少。其實，除了期待公司給的獎金之外，你也能拿出小豬撲滿，透過「365存錢法」，每年幫自己存到一筆13萬元不等的年終。

圖取自達志
圖取自達志
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網路上有不少民眾分享自己的「儲蓄方式」，其中最受到討論的，就是「365存錢法」，也是俗稱的「無痛理財術」，指的是第1天存1元、第2天存2元、第3天存3元，以此類推，第365天存365元，累計下來一年就可存到6萬6795元。

而若要增加存錢的強度，一天可同時存2個撲滿，到年底「殺豬公」時，就能現得13萬3590元。

不過，透過365存錢法儲蓄的民眾，都會碰到一個問題，就是要提著又多又重的零錢到銀行存錢前，得先抽號碼牌、等排隊人潮，到了櫃台之後還要等行員清點完，再存到銀行帳戶中，相當麻煩。

所以看準民眾和店家存零錢的需求，目前包括台新銀行、中國信託銀行、渣打銀行、永豐銀行、上海商銀和國泰世華銀行等，都有設置零錢存款ATM〈詳見下圖〉。

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銀行的零錢存款ATM，可自動判別硬幣面額功能，1元、5元、10元、20元、50元的硬幣都可以存入，目前每次交易最多可存300枚硬幣，一台機器可存入5,000枚硬幣，約新臺幣25萬元。

目前國泰世華銀行全台設置了150台零錢存款ATM，集中於分行與全聯福利中心的通路，為裝設最多零錢機的銀行；其次為渣打銀行的22台，除了嘉義大潤發有設置一台之外，其餘都集中在分行；台新銀行也有10台，主要分布在全家和分行；中國信託銀行也有5台、永豐銀行和上海商銀各有1台，都分布在分行為主。

「這家銀行」零錢存款ATM再升級，存錢之外還能信用卡繳費找零！

有別於過去我們使用的自動櫃員機〈ATM〉，只有提款、轉帳功能，目前市面上的ATM功能越來越多功能，除了增加零錢存款功能之外，還有現金存款功能。

以全台ATM據點最多的中國信託銀行來看〈詳見下圖〉，就不斷提升ATM的創新功能，零錢存款機的部分升級到可繳費找零，另外也開發出「對話式ATM」。

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中國信託商業銀行總經理陳佳文表示，對話式ATM概念式服務是中國信託研發團隊與ATM廠商共同開發，具備自然語言理解及AI機器視覺創新技術，可以自動識別客戶身分，以AI語意分析協助客戶完成新台幣和外幣提款，只要用「說」的，就能完成提款交易。

另外，陳佳文也指出，中國信託ATM零錢服務也進行再升級，民眾可以透過簡單的ATM操作進行信用卡繳費找零、零錢繳費的功能。

至於全台ATM設置台數第二大的國泰世華銀行，全台佈機逾4300台，目前也陸續進行「ATM」再進化，除了推出無卡存提款、人臉提款功能〈僅部分據點〉外，也逐步導入AI智能，想朝全自動櫃員機的目標邁進，就是希望未來銀行產品申辦或身分驗證，只要透過ATM就能即時完成、免跑分行。

本土、外銀ATM兩樣情！拚無現金數位服務，星展銀撤全台ATM

別於中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行等本土銀行廣設ATM，並進行ATM功能的升級，近期星展銀行為了聚焦在無現金的數位金融服務，公告年底前要撤掉全台40台分行ATM，受到市場關注。

星展銀內部強調，全面移除ATM機台，與客戶使用ATM次數越來越低有關，因台灣ATM密度居全球之冠，提領現金相當方便，加上無現金交易風潮，決定將全台40台ATM全面移除。

其實，從ATM裝置前十大金融機構來看，其交易的次數均高於百萬次，交易金額最高也達到790多億元，可見得即便電子支付盛行，但民眾對於ATM仍「情有獨鍾」，為了在實體現金和數位化之間達到平衡，ATM據點較多的銀行，積極進行ATM升級、提供創新的服務，似乎也是不得不的選擇。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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