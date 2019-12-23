郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

【文．劉煥彥】

今年10月滿70歲的鴻海創辦人郭台銘，今（21）日親口透露大女兒已經滿十歲，「很多朋友來講親」，他開出嫁女兒最重要條件並非門當戶對或財富多寡，「合八字」是要比對男方從出生到結婚當日的健康大數據，也就是健康至上。

他也透露自己的70歲生日目標，是健康的活到120歲。

郭台銘希望以鴻海集團透過永齡健康基金會推動的精準醫療技術及癌症治療計畫，達到這個目標，並透過基金會力量及台灣大學永齡健康研究院合作的「新醫療百年工程」，讓癌症在台灣從重大疾病，變成可以醫治的慢性病。

攝影 唐紹航 分享 facebook

永齡健康基金會與台大永齡健康研究院今天舉行「新醫療百年工程薪傳論壇」，宣布與全球七大頂尖生技業者及藥廠締結聯盟，聚焦數據醫學、液態活檢、先進醫學檢驗等領域，達到新醫療百年工程願景。

郭台銘在論壇開場致詞時，以他與第二任妻子曾馨瑩的大女兒妞妞及自己為例，說明他人生下個階段的努力重心之一，就是促進大家的健康，特別是降低癌症對台灣民眾的就醫負擔。

他說：「（妞妞）生出來那一天就有大數據，已經做了十年大數據，她每天吃什麼、喝什麼、生過什麼病、打過什麼預防針，都已經累積了十年的大數據。」

「我的女兒10歲，很多朋友來講親，我說可以，我們來對八字。怎麼對？將來要比對男生成長的大數據，所以將來娶我女兒相當困難，他必須要提出出生後到結婚那天，所有的健康大數據。」

鴻海創辦人郭台銘今天出席台大永齡健康研究院及永齡健康基金會，與全球七大生技業者及藥廠達成「新醫療百年工程」聯盟的簽約儀式。（圖片來源：唐紹航攝影） 分享 facebook

郭台銘說明，古語說「上醫醫未病、中醫醫將病、下醫醫已病」，而上醫醫未病就是要在人的健康尚未出狀況前，就管理好平常的食物、空氣及水，最重要是多運動。

他也說：「我70歲的目標，是希望在幾年內自己的健康大數據可以完全建立起來，就不要靠一年一次的健檢，我希望每天都能夠健檢，才有機會達到120歲的目標。」

郭台銘認為，希望以當今的科技進步、臨床技術發達，加上新藥與各種保健品，「活到120歲真的不是困難的目標」。

郭董：70歲生日目標 是健康活到120歲

永齡健康基金會引述衛生福利部統計，台灣大約每五分鐘就有一人罹患癌症，全國每年新增罹癌人數超過10萬人，而癌症發生來自細胞不正長分化，因此想要攻克癌症、決戰基因，就是台灣醫療界的使命。

郭台銘以「上醫醫未病」的觀念指出，治療癌症應該往前溯源，「癌症是怎麼發生的？除了DNA、基因以外，癌症細胞發生是什麼原因，值得追溯探討」。

擔任台大永齡健康研究院院長的前台灣大學校長楊泮池在專題演講時提到，從台灣過去百年的醫療演進史來看，2018年郭台銘捐出5億美元給台大癌醫中心醫院，不僅是國內史上的最大慈善捐贈，也是台灣百年來的醫療里程碑之一。

「上醫醫未病，就是平常注意飲食、多運動，加上醫療科技輔助」

過去十多年來，永齡健康基金會透過捐贈台大癌醫中心醫院、成立台大永齡健康研究院、號召以癌症基因臨床研究為題的「永齡華人抗癌聯合行動」，希望貢獻台灣的精準醫療研究。

基金會說明，以「永齡華人抗癌聯合行動」為例，這項計畫推動的乳癌及血癌基因檢測已啟動八個臨床研究計劃，每年近8000名乳癌及血癌病患受惠，並可執行近12000次基因檢測。

楊泮池表示，台灣的健康醫療照顧產業極佳、資通科技業享譽國際，又有高品質研發環境及實力雄厚製造業，他希望與國際知名大廠交流下，能持續擴大並深化台灣醫學研究的發展。

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