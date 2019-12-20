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懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21今周刊

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【撰文／蘇君薇】

2019年即將結束，你想好去哪跨年迎接2020年了嗎？今年各縣市跨年卡司已陸續公布，包含五月天、楊丞琳、韓國天團Super Junior成員等大咖，都會登台演出，甚至還有YouTuber站上跨年舞台。究竟各縣市跨年晚會有什麼亮點呢？以下為您整理。

基隆－音浪太強大！基隆嗨跨年

選在基隆港西三倉庫旁停車場舉辦，由藝人郭彥均擔任主持人，邀請「血肉果汁機」、「美秀集團」、「旺福」、「四分衛」等多組獨立樂團演出，還有一系列美食胖卡，準備餵飽大家的胃口及感官，最後將鳴笛、放煙火歡慶2020到來！

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台北－2020台北最high新年城、美麗華跨年晚會

有別於以往台北跨年晚會形式，今年台北以「這裡我們混大的」為主題，以「混」為核心概念，邀請各界好手、藝人共同參與，整個12月份都有活動。

跨年晚會由黃子佼與LULU攜手主持，請來五月天開場、金曲歌王LEO王與金曲獎「最佳新人」得主ØZI、Super Junior D&E、YouTuber樂團「七月半」與知名YouTuber團體「這群人」演出，最後則由楊丞琳與吳青峰擔任壓軸演出，搭配台北101精彩煙火秀。

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美麗華跨年晚會由Dennis擔任主持人，邀請薩克斯風界巨擘胡笙大師開場，白安、呂士軒等藝人輪番上陣，最後由李友廷壓軸演出，搭配300秒煙火迎接2020年。另，現場也會提供點心零食、抽好禮。

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桃園－2020愛在桃園幸福美好跨年晚會

晚會在桃園高鐵車站站前廣場舉辦，由綜藝天王胡瓜、浩角翔起、白家綺擔任主持人，找來SuperJunior子團體K.R.Y.、謝金燕、郭書瑤、李千娜、LamiGirls等人擔任嘉賓，最後則由周湯豪壓軸演出組曲。

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台中－SHINING！嗨玩台中　2020跨年狂歡夜

今年台中跨年晚會擴大舉辦，分成麗寶樂園第二停車場及太平運動場晚會兩場，由Sandy吳姍儒、阿Ken、夏語心共同主持，邀請楊丞琳打頭陣、「金曲天團」茄子蛋、「最強嘻哈」高爾宣、吳卓源Julia等人演出，並由徐佳瑩壓軸登場。

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彰化－彰化市跨年晚會、2020古都北斗跨年晚會暨地方美食推展系列活動

今年彰化縣決定不辦跨年，改為22日在縣立體育場舉辦「歲暮祈福晚會」。彰化市則選在縣立體育場擴大舉辦，邀請藝人李千那等人到場同歡，並加碼請來國立台灣交響樂團帶來音樂饗宴，當日也會舉辦摸彩，抽出液晶電視、冰箱等好禮。

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彰化縣北斗鎮由地方自辦跨年晚會，活動自晚間6時起開始，邀請白冰冰、梁文音、張秀卿、李千那等藝人演出，現場並舉辦美食小吃、伴手禮、地方特色產品展售，還有肉圓免費提供鄉親品嚐。

南投－2020南投閃耀新年心跨年晚會、清境高山跨年晚會～迎雪祭

南投跨年晚會將於南投體縣立體育場舉行，由梁赫群、邱慧雯搭檔主持，請來潘裕文、閻奕格、鬼鬼吳映潔、曹雅雯等人演出。

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今年南投清境農場與地方政府、企業及民間共同舉辦「迎雪季」跨年晚會，打造全台最熱鬧的高山跨年派對，以絢爛煙火秀迎接2020到來。

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雲林－【幸福Fancy Go】劍湖山世界2020跨年煙火秀

今年劍湖山世界打出「全台唯一極光煙火秀」，以劍湖山地標摩天輪為主軸，施放長達556秒的煙火，搭配極光秀，為大家呈現夢幻視覺饗宴！同時，邀請陳芳語、呂薔等藝人及樂團演出，並由「金曲最佳新人」J.Sheon壓軸登場。

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嘉義－迎接2020全嘉藝起來跨年晚會

晚會將在嘉義市立體育場舉辦，活動時間從晚間6時開始，由巴鈺、GINO搭檔主持，邀請曾沛慈、豆花妹蔡黃汝、董事長樂團等藝人演出，現場還將準備百攤美食、抽獎活動，讓民眾有吃又有禮物拿。

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台南－2020台南好young耶誕跨年

有別於以往跨年晚會，今年台南整個12月每周都有活動，耶誕、跨年演唱會皆在台南市政府西側廣場舉辦。耶誕演唱會由吳建恆、劉宇珊共同主持，邀請韓國女團(G)I-DLE、畢書盡、戴愛玲、熊仔、J.Sheon等人輪番上陣；跨年演唱會則由吳建恆、莎莎攜手主持，邀請韓國男團ASTRO、炎亞綸、高爾宣等人演出。

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高雄－愛．SHARING高雄夢時代跨年派對、耶誕跨年煙火秀「紫耀義大 享樂由你」

「愛．SHARING」跨年派對選在夢時代旁的時代大道舉辦，由藝人曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜共同主持，請來「老鷹三少」畢書盡、陳彥允、李玉璽開場，丁噹、安心亞、陳勢安等人演出，最後由蕭敬騰壓軸登場。

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高雄義大今年舉辦系列跨年活動，21日及28日晚間9時至10時，舉行無人機燈光展演秀、創意特效煙火秀等各類表演，31日晚間11時52分至58分，先進行無人機燈光展演秀，最後則以999秒大型藝術煙火秀迎接2020年。

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屏東－2020屏東K歌之夜

今年屏東跨年晚會選在屏東市千禧公園舉辦，找來楊程鈞、FiFi攜手主持，邀請玖壹壹、滅火器、李聖傑、黃妃等藝人組合演出，並設有產業市集供大家採買。

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宜蘭－2020宜蘭熊讚跨年晚會

地點選在蘭城新月廣場舉辦，由圓圓、阿男擔任主持人，邀請八三夭、魏如萱、李佳薇、熊仔、AKB48 Team TP等藝人組合演出。

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花蓮－迎接2020！花蓮太平洋觀光節跨年晚會演唱會

號稱「東台灣最大場」的花蓮跨年晚會，將在花蓮市六期重劃區東大門廣場舉辦，邀請蕭煌奇、阿喜、小鬼黃鴻升、吳汶芳、小男孩樂團等藝人組合演出，並搭配璀璨煙火秀陪大家迎接2020年。

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台東－臺東縣歲末系列活動

晚會選在海濱公園國際地標舉行，由堯一堯、米可白搭檔主持，請來鄧福如、蔡旻佑、柯有倫、邵雨薇演出，陪大家看煙火，最後由愷樂壓軸表演。另，只要在現場拍照上傳至FB、IG並標註「#限時動態臺東2020」即可免費獲得2020閃光棒一支。

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金門－2020金門跨年晚會 金彩無限 閃耀曙光

地點選在金湖鎮山外圓環旁空地，由藝人沈玉琳及名模若綺搭檔主持，邀請「金曲歌王」王識賢、卓文萱、張文綺、許書豪等人演出，搭配雷射燈光煙火秀迎接2020年。另，當天下午3時起即有創意市集、摸彩活動讓民眾同樂。

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連江－2020馬祖愛你愛妳跨年晚會

晚會將在馬祖南竿介壽澳口公園舉辦，由錦繡二重唱琇琴主持，邀請張克帆、ECHO等人演出，現場還有魔術表演、帶動唱跳，以及抽獎活動，將送出125cc機車、65吋液晶電視、iPhone手機、Dyson無線吸塵器、GoPro運動攝影機等多項摸彩好禮。

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(觀光局官網、各晚會臉書／官網／YouTube頻道、縣市府官網)

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