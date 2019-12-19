親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

友人涉毆警被逮 國安人員嗆警打破派出所大門遭送辦

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50今周刊

讀史記貨殖列傳！

台股17日站上12000點，一時之間成為全台討論的焦點，因為台股經歷了30年的歲月，總算是回到高位。我想到30年前，當大家如癡如醉的時候，我是最早唱衰台灣的人，我認為台灣恐怕幾十年不會翻身，那年過年後，我去花蓮演講，那時正流行羅大佑的「戀曲1990」，我説台灣的資金將大舉外流，台灣苦日子來了，大家都不相信。

分享

這兩年，美中貿易戰開打，大家都很悲觀，我告訴大家台灣躺著也會好，但大家都不相信，唱衰台灣的比比皆是，特別是政治人物。這30年來，台灣的資金流進、流出像水一般，決定了台灣的命運。這個神髓用司馬遷的史記貨殖列傳來表達最清楚。

我最喜歡貨殖列傳上的一段話「貴上極則反賤，賤下極則反貴，貴出如糞土，賤取如珠玉，財貨欲其行如流水。」用白話來説，物貴到極點，要像糞土般賣掉，同樣賤到極致，要像珠玉一般買入，財貨運行要像流水一般。

用這個角度看台灣的經濟，也是如此，當台灣的人、台灣的錢源源不絕流向中國大陸，台灣經濟當然困窘。台股在萬點以下，正處在賤下極狀態，但人人棄之如蔽屣。現在水不流，人也不再出走了，台灣的氣色逐漸好轉。過去股市本益比偏低、交易量少、股市不振，這兩年台灣終於扭轉劣勢，股市是櫥窗，道理很容易明白。

這次台股重返萬二，結構和30年前完全不一樣，是台積電的ADR不斷拉高股價帶動整個半導體股奔馳，台股正在展現矽島的威力，台灣的經濟發展才正要跨出關鍵大步，貴賤完全在每個人心中的評斷！

分享

延伸閱讀》

夢想大聲講！蜷尾家要把台灣的安心冰淇淋賣到全世界

外資大屠殺 壽險股5百億市值蒸發

限制表單超額登記 限量團購、多人統計、班表安排好上手 不怕爆團！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

比品酒更實用「品油師」正夯！他17歲學會辨好油 擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

大安溪畔的小奇蹟！他跳下來做長照實驗 助原鄉重症長輩安心回家

2019-12-11 13:05

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

撕去可愛教主包裝 35歲楊丞琳：比起討好 我更想用真實的自己引起共鳴

2019-12-11 13:02

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

搶快靈活吃轉單 這家科技公司黏出貿易戰商機

2019-12-04 12:59

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32
看更多

熱門文章

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

宇宙第一種人眼可見的顏色 是什麼？

2019-12-13 15:01

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫排演暴怒失態

2019-12-17 15:20

國巨陳泰銘最不可忽視的對手 華新科焦佑衡來襲

2019-12-12 11:25

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:07

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

台北必吃 東區巷弄內饕客一致推薦鐵板燒餐廳

2019-12-17 12:39

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

比品酒更實用「品油師」正夯！他17歲學會辨好油 擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07

謝金河：高價股飛翔

2019-12-12 12:31

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 08:57

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

2019-12-13 08:39

儒商當道 日本潮起一手論語一手算盤

2019-12-11 16:03

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

2020除夕新春圍爐宴 享受澎湃豐盛金鼠年

2019-12-16 11:10

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:07

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top