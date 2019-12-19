謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

讀史記貨殖列傳！

台股17日站上12000點，一時之間成為全台討論的焦點，因為台股經歷了30年的歲月，總算是回到高位。我想到30年前，當大家如癡如醉的時候，我是最早唱衰台灣的人，我認為台灣恐怕幾十年不會翻身，那年過年後，我去花蓮演講，那時正流行羅大佑的「戀曲1990」，我説台灣的資金將大舉外流，台灣苦日子來了，大家都不相信。

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這兩年，美中貿易戰開打，大家都很悲觀，我告訴大家台灣躺著也會好，但大家都不相信，唱衰台灣的比比皆是，特別是政治人物。這30年來，台灣的資金流進、流出像水一般，決定了台灣的命運。這個神髓用司馬遷的史記貨殖列傳來表達最清楚。

我最喜歡貨殖列傳上的一段話「貴上極則反賤，賤下極則反貴，貴出如糞土，賤取如珠玉，財貨欲其行如流水。」用白話來説，物貴到極點，要像糞土般賣掉，同樣賤到極致，要像珠玉一般買入，財貨運行要像流水一般。

用這個角度看台灣的經濟，也是如此，當台灣的人、台灣的錢源源不絕流向中國大陸，台灣經濟當然困窘。台股在萬點以下，正處在賤下極狀態，但人人棄之如蔽屣。現在水不流，人也不再出走了，台灣的氣色逐漸好轉。過去股市本益比偏低、交易量少、股市不振，這兩年台灣終於扭轉劣勢，股市是櫥窗，道理很容易明白。

這次台股重返萬二，結構和30年前完全不一樣，是台積電的ADR不斷拉高股價帶動整個半導體股奔馳，台股正在展現矽島的威力，台灣的經濟發展才正要跨出關鍵大步，貴賤完全在每個人心中的評斷！

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