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台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32今周刊

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文 / 帥老師

全球股市在2019年12月依然表現強勁，尤其美中貿易戰達成初步和解，更是激勵股市向上走高。

不過在樂觀之餘，極短線上卻有些警訊值得留意。

先看美股，道瓊指數在12月13日即使因利多激勵，盤中再創新高，但收盤卻無法站上前高28174點，留下一根十字線，因此年底前可能會回測支撐27745點。

至於與台股連動密切的費城半導體指數，12月13日同樣留一根長上影線，也是容易「過高回測」的線型，目前看短期支撐在1745點。不過即使短線上有小拉回的疑慮，但美股整體線型仍在多頭，科技股亮點不少，全世界負利率的錢正在往股市移動，中長線並不看淡。

至於台股，加權指數在12月12日出現標準的「攻擊量+攻擊價」突破盤，且這次的攻擊是有角度的，台股從19年以來，每次發動「有角度的漲勢」，都至少漲超過20天，但12月13日就有拉抬金融，出脫之前強勢的台積電相關設備股的嫌疑，K線留了長上影線。

從技術面來看，突破盤整區後，本來就有機會回測支撐，加上櫃買指數呈現過高的假突破，所以大盤短期內恐回測11766至11700點之間的缺口。不過從量能來看，大盤並未失控；回測後，繼續上攻可能性相當高。

技術面選股，半年飆4倍

由於目前是財報空窗期，原本就容易有做夢行情，加上元月又有選舉行情與紅包行情，從產業面上，台積電（23330）高階製程滿載，現在連八吋晶圓代工的訂單，都滿到移給世界先進（5347）與聯電（2303）。另外多項電子原物料，如石英元件會缺貨，最壞的記憶體與被動元件報價也落底，明年有機會漲價，表示市場樂觀看待科技產業，所以農曆年前不看淡，我甚至樂觀認為，第一季很有機會一舉攻過12682點！至於本波漲勢若出現某天成交量超過2300億元、股價又漲不動時，就要特別小心。

有人問我技術分析有用嗎？線型中的價、量、角度、均線、型態與位階，是主力做出來的。股票要漲一定要有人願意買，直接會先從價、量、角度出發，當然此時位階要是低的。

判斷位階最簡單的方式就是看年線，只要股價能一路從六條短中長期均線空頭排列的過程站上年線，代表趨勢已經反轉，盤態由空轉多，當然就能找點介入。問題來了，很多股票都剛上年線，如何判斷呢？剛說趨勢翻多，價量一定會表現出來，所以翻多上年線時一定要價漲量增、價跌量縮，呈現多頭攻擊的價量關係，這非常重要，價漲量增代表有人願意進來拉抬。

很多人說，股價能領先基本面，其實準確地說，這個「基本面」應該是指有法人推薦或出報告，讓市場都知道的基本面。股價剛起漲時，通常沒人出報告，公司狀況只有公司派或主力知道。想要領先多數人，只能從技術面看出端倪；例如家登（3680）在6月起漲時，我就與學生分享，當時沒新聞、沒報告，至今漲四倍，新聞與報告一堆；所以，底部起漲、站上年線，通常就是基本面好轉的訊號。

耐心選買點，能抱盡量抱

最簡單的選股方式就是找均線由空頭排列轉為多頭排列，第一次回測季線，且年線即將或已經往上的股票，通常這是波段的大好買點。買點我認為要找好買好防守的點，既然買季線停損，就設在季線；當獲利出來，停利也可以季線為準。以泰碩（3338）為例，突破年線後一路上漲，拉回到季線附近不破，後面繼續大漲，最高漲到106元。

還有一個重要的觀念是，買進股票後只要有獲利，能抱就盡量抱，不要亂動，知名投資大師傑西李佛摩曾說過：「我能夠賺大錢，絕不是靠我的想法，總是靠我縮手不動。」操作者真正體會這一點後，才有可能賺到大錢。

用這個方法，投資人可以從低基期，且近期才發動的股票去找，有幾個族群大家可以注意：例如台積電設備股的弘塑（3131）、京鼎（3413）、帆宣（6196）；以及記憶體相關的威剛（3260）、旺宏（2337）；還有LED中的晶電（2448）、億光（2393）；漲了一段的南港（2101）、國產（2504）回到季線。車用CIS的勝麗（6238），耐心等候買點出現，然後能抱盡量抱，盤中只看停損點與停利點，最好快接近收盤再決定是否賣出，千萬不要短做，必能豐收。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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