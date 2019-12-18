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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40今周刊

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文 / 勵心如、楊竣傑、梁任瑋

每一架（飛機）都是我的寶貝。」12月13日中午，在上演遠航無預警停飛的荒謬劇、失聯24小時後，應交通部要求召開記者會說明的遠航董事長張綱維，會後應媒體的要求走到飛機旁合照，媒體簇擁、鏡頭快門聲不斷下，開口依然不減戲劇性。

2009年遠東航空瀕臨破產，從債權人轉為經營者的張綱維宣布入主，所有人都在問張綱維是誰，當時意氣風發的他，接受《今周刊》專訪時大談：「我命夠硬，從來沒有失敗過。」

10年後，張綱維不僅救不了遠航，自己的身家都賠下去。「這是一場烏龍，遠航沒有要停飛。」張綱維在當天記者會上，不斷對著眾多鏡頭重複這句話，並爆出他已經為遠航找到新的10億元資金。但一切恐怕都回不去了。

這幾年，遠航早就是主管機關交通部眼中的最大麻煩。立委黃國昌直指張綱維公然說謊，在24小時的烏龍鬧劇後，大眾對於遠航的信任度恐趨近於零。當初39歲的地產新富豪，何以在十年後淪落至此地步？

不專業》

產業門檻高 非本業者難上手

年近50歲的張綱維，20年前頂著清華大學化工研究所的高學歷在房地產業崛起。早年他靠著不須投資土地的「捷運共構宅」，搭上房地產景氣多頭列車，快速累積資本。

06年，他將淡水小坪頂1000多戶餘屋重新包裝為「環遊郡」推出，翻轉這個曾經搞垮八家建商的山頭而受到矚目。但張綱維雖敢逆勢操作，一舉炒熱話題，不過此案實際銷售率卻普通。

從地產事業暴發崛起的張綱維，原本與航空業八竿子打不著邊，他靠著敢搏、大膽的經營風格迅速崛起，卻在處處謹慎、高風險低毛利的航空業中水土不服。

「航空業極需要專業背景的人來經營。」去年在核准星宇航空設立時，交通部政務次長王國材接受本刊專訪時，就曾語重心長地這樣說。這句話意有所指，因為從3年前宣告復興航空破產的國產實業，到今天的遠東航空，都以非航空背景經營，結局同樣黯然。

經營航空業的門檻有多高？連在長榮集團超過40年，在海運、鋼鐵、資訊、航空等事業均歷練多時的長榮航空董事長林寶水都坦承，航空業當然最辛苦，「壓力大多了。」不論專業度、抗壓力的要求都比許多行業來得高，尤其需要專業經營。

攤開遠航經營團隊名單，張綱維與擔任副董事長的鄭晴文，都出身自樺福建設。今年中，上任2個月的遠航總經理李梓煌辭任後，張綱維自兼董事長、總經理2職，過去短短1年內，遠航就換了四任總經理，團隊更迭頻繁，不料半年後就爆出如今的財務危機。

不專注》

跨領域經營 接連慘遭收攤

「從航空本業來看，照理遠航應有改善。」一名航空界資深人士分析，近年代理的日本樂桃航空地勤業務有成長，又停飛幾條不賺錢的航線，理論上營運應有所改善。民航局副局長方志文也指出，遠航去年虧損3億元，今年截至目前為止，已虧損了7000萬元。

當初張綱維入主遠航，也是看好兩岸直航、中轉商機，但事實上，這幾年兩岸商機並無當初樂觀。而遠航主要的澎湖、金門離島航線，又是社會責任大於獲利的航線，即使虧損幅度縮小，想翻身仍然難度極高。

此外，遠航財務不獨立，與集團之間的資金往來也引發財務風險疑慮。今年5月最高行政法院判決指出，遠東航空向合作金庫借貸約22億元，並將款項借給關係人，導致遠航庫存現金水位不足，有財務風險缺失。

從兩大國籍航空華航、長榮航來看，去年淨利率分別只有1.33％、4.01％，與一般代工業「毛三到四」相差不遠；而連續多年虧損的遠航，董事長向銀行貸款後，不思提升航空本業的競爭力、改善虧損，卻把資金挪作他用，公司治理之差可見一斑。

這幾年，張綱維整體事業經營表現不如過去亮眼，賴以起家的營建本業許久未推出新案，且積極進軍北中南各地的BOT案（Build Operate Transfer，民間興建營運後轉移模式），最後卻一件都沒有完成，不是解約就是拱手讓人。

而張綱維以4％股權進入台中三信商銀董事會，股票質押更高達9成以上，日前又把持有的227張台中三信商銀股票轉給好友范璧如。18年，他一度有意將航空業結合「區塊鏈」推出虛擬貨幣，最後也是雷聲大雨點小。

其中近年最具爭議的，首屬故宮南院BOT案。15年8月，張綱維以旗下樺鼎開發（後成立特許企業「樺璽公司」）取得「故宮南院附屬文教設施BOT案」50年經營權，之後卻打算興建與文創無關，號稱全台最大、可容納1000多個房間的飯店，無視原來BOT案的公益目的。本刊自17年2月起，就率先獨家揭露故宮南院案的荒謬與不合理之處。

本刊發現，張綱維與故宮南院簽約後不久，竟拿故宮的土地向安泰銀行融資3億元，作為支付故宮的履約保證金。

更扯的是，由於該案投資執行計畫書幾經翻修均未能獲得故宮通過，以致樺璽未能取得地上權設定，連帶牽制張綱維取得19.4億元銀行聯貸資金進度；據聞，當時甚至傳出有政治力對此介入關切，一度改變了故宮准駁態度。以上情節在本刊揭露後，故宮對地上權設定再度喊卡，雙方合作關係也在1年後解約。

財務負循環》

高槓桿操作 拉高風險成本

但故宮南院一案，又1次凸顯張綱維敢於高財務槓桿的經營風格，這在資金密集、毛利低，資金運作強調保守謹慎的航空業，不僅不合宜，也拉高風險。

回過頭來看遠航本身經營實況。17年之前，平均機齡約20年的超高齡機隊，早已屢次被民航局盯上，17年好不容易第一架引進的ATR新機首航；後來又因合約糾紛與美國飛機租賃公司ALC（Air Lease Corporation）打官司，判賠3000萬美元（約台幣10億元），無疑雪上加霜。

這次遠航無預警停飛的烏龍事件，民航局按《民航法》第112條開罰300萬元罰鍰，並報請交通部廢止遠航的營運許可；遠航則在12月13日送陳述書，民航局於18日下午5點陳述意見截止時間後，才會審查是否符合「無預警停航」，再決定後續動作。但無論結果如何，張綱維上演這齣荒謬劇後，對品牌形象大傷，想挽救幾乎已是不可能任務。

況且，遠航有不少臨時停飛的不良紀錄，早就前科累累，民航局更多次開罰。國內不少旅行社、供應商私下直言，「已經很少與遠航合作，因為太常跳票。」交通部部長林佳龍話說得更明：「遠航的公司治理出了狀況。」

遠航迄今提不出明確的購機計畫，10億元資金能否到位更是充滿不確定性。林佳龍已放話：「先善後、做好飛安，再討論復飛。」若遠航經營團隊未能一改不專注的態度，想要脫離停業命運，相當困難。

「現在誰還敢接手遠航，誰知道它外面欠了多少錢？」一名航空業人士不諱言，遠航既未公開發行，財務又與母公司糾纏不清，無論誰來接手，想振衰起敝談何容易！

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