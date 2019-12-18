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台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42今周刊

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撰文．今周刊編輯團隊

我們這次真正加碼投資的規模，其實是超過50億元，但只向經濟部提出30億元的投資計畫，申請這次的貸款補貼。」站在二廠廠房裡，個子不高的和大工業副總經理沈千慈，必須拉高分貝。一方面是因為兩邊機台正在轟隆作響，另方面，或許她也希望用高分貝的聲量說明，這趟回台投資是玩真的！

沈千慈指著身旁運轉中的機器說：「現在你看到這一整排的熱處理設備，就是這次的新投資之一。4個月前剛裝上的新機器，已經在試行運作，日本還派來一組工程師現場指導。」

和大回台開工轟隆響　千慈親上火線

「另外還有一批設備已經從瑞士下單，正在運來台灣的路上……。」沈千慈轉身指著二廠裡的一塊空地，表示廠房空間剛剛騰出來，就等著瑞士來的機器趕快運到，可以立刻加入新的生產線生產。

她又引領我們到距離二廠約300公尺外的「和大三廠」：9000坪大的工地，挖土機、重型機具全部出動，正在冒雨開挖。

沈千慈是和大工業董事長沈國榮的小女兒，進入和大工作已經17個年頭， 這一次針對經濟部提出的「歡迎台商回台投資行動方案」，她親自披掛上陣，在今年3月22日的預審會議、29日的決審會議2天，專程北上到經濟部，親自報告和大工業的投資計畫：「3年、30億元」的回台投資計畫。

不怕政府盯進度 「投資就在你眼前」

「經濟部很嚴謹，底下坐了10幾位專家，我報告完計畫，他們還發問，挑戰這個計畫的必要性，確定我們不是來騙補貼的。」沈千慈嚴肅起來，又一次提高聲量。12月初，經濟部所屬的車輛測試中心還排專人來，實地查核和大的投資進度。

「前幾天有政治人物質疑這些投資都是假的，我就氣不過，最起碼和大的投資千真萬確，就在你眼前。我們貸款的銀行是台灣企銀，經濟部補助0.5％，到目前為止已經撥款約3分之1，經濟部也認真緊盯每一筆投資的後續進度，不是我們拿了貸款的利率補助就好了。」

和大向經濟部申請的回台投資計畫，地點在嘉義大林的「大埔美精密機械園區」，其實是10年前就開始正式預售的工業區，卻好幾次被立委批評「沒有廠商進駐」、「荒涼」，直到現在，還是許多人連聽都沒聽過的新興工業區。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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