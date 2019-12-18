台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

【文．林信男】

台股今（17）日在台積電、大立光等權值股強勢表態下，加權指數突破1萬2000點大關；不過，台灣綜合研究院創辦人劉泰英認為，多數民眾根本「無感」，主因在於，第1，台股站上「萬二」，只是資金行情；第2，就算有賺錢，多半也是進了外國股東手裡。

台灣綜合研究院創辦人劉泰英。記者林信男攝 分享 facebook

劉泰英周二下午出席台綜院「2020年台灣及主要國家經濟展望」論壇，他在接受媒體採訪時直言，台股衝破1萬2000點，「這個都資金行情」。

「過去台股上萬點，國內景氣好得不得了，現在1萬2000點，大家無感。」劉泰英分析，在資金氾濫的情況下，唯二出路就是流向房地產和股市，但台灣房地產已經「漲得差不多了」，加上缺乏人口紅利，難再上演過去榮景，因此，資金只能往股市走。

錢進台股 老外受益

但是，這些流向股市的資金，未必能讓小老百姓賺到錢；劉泰英稱，很多錢都被外國人賺走了，「例如，台積電幾乎80%的股東，都是外國人」，有錢人賺到錢，能夠增加的邊際消費傾向（每多賺1元，會增加多少消費），極為有限，可能不到10%，不像一般老百姓，動輒70%、80%。

「這個（資金）行情會持續走」，劉泰英指出，資金行情可望延續，台股表現和美股息息相關，近期美國經濟不錯，股市屢創新高，台股也跟著受惠，但投資人已開始居高思危。

台股後續走勢 川普是關鍵

劉泰英強調，對美股、台股後續走勢來說，美國總統川普是關鍵，「完全看他，他一個人在表演，直接影響美國股市，台股也是，台股和美股的相關係數很高，統計算一下就知道了。」

劉泰英研判，美中貿易戰不可能在短期內結束，川普是商人出身，談判時會先出招，觀察對手反應，接著再出招，「談判就是這樣」。

美國總統大選將在2020年登場，劉泰英說，美國經濟不差，川普仍有可能連任，至於貿易戰未來會如何發展，「我也不大清楚」。

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