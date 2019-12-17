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利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20今周刊

【文．許雅綿】

今〈2019〉年來利變型保單宣告利率不斷下滑，累積降幅70至80個百分點，上千保單受到影響。由於目前市場均認為，未來低利率環境將持續，在利率持續探底的情況下，民眾該選利變型還是非利變〈固定利率〉型的保險？

圖取自達志
圖取自達志
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近年來儲蓄型保單熱賣，其中又以「利率變動型〈利變型〉保險商品」為市場主流。華瀚保經公司執行長符禹忠表示，所謂利變型保單，指的是保單會隨著市場利率變動，可能高於或低於銀行定存的利率，過去各家保險公司都祭出高宣告利率來吸引客戶。

「2019年以來，保險公司數次調降利變壽險宣告利率，美元保單利率從年初的4%左右，一路調降，降幅已達70至80個基本點，目前大多落在3.2至3.3%水準，」符禹忠說，市場認為利率下降機會仍很大，因此除利變型商品，非利變〈終身固定利率〉型商品，近期詢問度有增加趨勢。

利變型VS非利變型保單　差別只在「宣告利率」

符禹忠說，市面上俗稱的儲蓄型保險，主要以還本、增額的型態設計，增值的方式又分為固定利率與機動利率。一般而言，固定利率〈非利變〉保單可讓資產穩健增值，但遇到升息時保單因為利率固定，無法反應市場利率。

機動利率〈利變〉的保單，則依保險公司的定期宣告利率而改變，資金在累積資產的同時，又可保有彈性的增值空間，但必須注意的是經濟環境的波動，將會影響宣告利率的高低。

磊山保經戰略長林世德指出，利變型和非利變型的保單主要的差異，在於利變型保險除了預定利率〈固定數值〉之外，還多了「宣告利率」，也就是所謂的增值回饋分享金；非利變型保單則僅有一個固定利率。

永旭保經總經理呂文雄觀察，目前市場上這類保證固定利率的商品已不多，且保險局也正研議宣告利率平穩機制，到時候將會要求利變保單宣告利率，要盡量貼近市場債券利率，「壽險公司不能再以高利率來吸引保戶」。

在未來保險商品可能「無利可圖」情況下，利變型、非利變型保單該怎麼挑？林世德認為，別傻傻單就利率高低來做比較，利率只是一個參考值，民眾應該視本身經濟能力與所需保障去挑選保單。

林世德建議，民眾拿到保單建議書時，一定要留意以下三個面向。包括第一、繳費年期和金額是否符合自身的需求；第二、保單現金價值符不符合預期，例如預期15年要拿到300萬元，但最後保單的現金價值只有220萬等；第三則是現金價值數字的構成，留意保證和非保證的比例分別為何。

快要停售了該不該買？先問自己三個問題

林世德認為，民眾在買任何保險之前，都要理性地釐清三個問題。首先，要清楚自己的財務目標，也就是買保險的目的，例如退休規劃或是子女教育金等。「保險較適合長期規劃，短期財務目標不建議使用保險做為規劃，因保險工具特性在於長期、穩定和累積。」

再來，要清楚自己的風險屬性、風險承受度。風險承受度稍微高一點，可選擇投資型的保單，「保險無法給你高報酬，不要把報酬當成買保險的唯一目的，」想要高一點報酬應該選擇基金或股票等金融商品。

最後，決定適合自己的商品和工具。林世德說，財務規劃不會只使用一個工具，他並不贊成民眾將所有資金都拿來買保險，因資產累積速度較慢，應該要依照自己的需求和目標，來選擇資產配置工具，可能是保險、基金或是股票等。

林世德也提醒，儲蓄型保險商品未來會越來越少，很多業務員會以「停售、機會難得」等銷售方式，「這商品快沒有了！」並不構成非買保單原因，買保險最終還是要回歸個人需求。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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