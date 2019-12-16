新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

新北環狀線「第一階段」即將在2019年底開通，橫跨新店、中和、板橋及新莊4個行政區共14站，大幅縮減了市民的車資及交通時間。開通後，票價多少、車廂設計有哪些亮點？「第二階段」的南北環何時開通呢？帶你一次了解。

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新北環狀線 第一階段年底開通

新北市捷運「三環六線」計畫，共有202個站點、長度234.9公里，日運量可達180萬人次，串起大台北形成1小時生活圈，服務範圍包含大台北地區660萬名市民，全部預計2030年完工。

其中「三環」裡的第一環「文湖線加環狀線」又分為兩階段，2019年底將開通的第一階段以地上軌道為主，集中新北市，而第二階段包括南北環。

14站串接4行政區 票價、時間都砍半

環狀線「第一階段」，起於新店大坪林站，終點在新莊新北產業園區站。(圖片來源：新北市捷運局提供) 分享 facebook

環狀線第一階段起點自新店大坪林站，到終點新莊新北產業園區站，中途以高架軌道方式，行經中和景平路、中山路、板南路、板橋板新路、縣民大道連到板橋火車站、文化路、民生路、新莊思源路，路長15.4公里共14站。

以目前捷運票價來說，板橋到頭前庄原本要40元，環狀線通車後票價直接砍半，民眾省下不少交通費用；以時間來說，若中和居民到板橋站參加歡樂耶誕城活動，不論搭橘線、綠線、藍線，都必須轉乘2次，費時26分鐘，票價35元（電子票證28元）。但開通後，景安站到板橋站僅有6站的距離，花25元15分鐘內就能夠抵達目的地。

環狀線單程票價公開，未來居民不必先進北市轉乘兩次，就能抵達內湖科學園區或板橋市，不僅省錢，車程時間更是大幅縮短。（圖片來源：零號出口 Exit No.0粉專） 分享 facebook

最多可塞3萬人 運量比文湖線更強大

新北環狀線雖然與文湖線同採「中運量」設計，不同的是，4個車廂相互連通，規畫類似板南線與新蘆線設計，民眾可在連通走道行走，且車廂內的座位採縱向設計，加大了通道寬度，至少有1.1公尺寬，另外還設計行李擺放位置增大空間。

估計每列車廂可容納680人，車距可90秒發車一次，每小時單向1~2萬人次，若班次密集度高，最高可以塞3萬人，比原本中運量的文湖線能運載更多旅客。

環狀線車廂一列4個互相連通，座位採縱列設計，讓空間比文湖線更大。(圖片來源：新北市捷運局提供) 分享 facebook

彩繪車廂猶如「金龍」 七彩寶盒公共藝術曝光

以「金黃色」為主色調的環狀線列車均有特殊設計，其中5列車外觀更是以馬賽克設計進行彩繪，當列車在行徑中將會呈現一種「龍遊千里」的公共藝術。

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各個車站的樑柱、隔音牆、排水管、電聯車內外到月台LED，邀請國際大師製定色彩計畫，尤其環狀線板橋站以「七彩寶盒」為概念，站外的12根墩柱，由絕對寬度8.7公分的線條所組成，再以黑白和色彩進行搭配，站內的電扶梯旁則以鏡射、對比和穿透等手法進行設計，讓車站搖身一變成繽紛的美術館，民眾通勤也能擁有好心情。

以「七彩寶盒」概念設計環狀線板橋站。(圖片來源：新北市政府提供) 分享 facebook

第二階段南北環 開通還得等10年

整個新北環狀線，第二階段為最終階段，分為南環段以及北環段，銜接年底將通車的第一階段路線。南環將接至文湖線動物園站，北環則從「新北產業園區站」起，終於劍南站與文湖線匯流。

南北環何時能通車？新北捷運局估計2019年底，將完成細部設計、2021年動工，目前已獲國發會審議通過，納入前瞻基礎建設，預計工程期要耗時10年才可完工通車。

環狀線「第二階段」南北環，通車預估還要10年。(圖片來源：新北市捷運局提供) 分享 facebook 分享 facebook

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