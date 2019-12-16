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推甄會「品油」也加分！他17歲學會辨好油 「斜槓」擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07今周刊

【文．林麗娟】

「如何在啜吸1C.C.油品當下，就能分辨橄欖油真假優劣？」品油師，這辨別好油能力的訓練，竟讓時下年輕人找到一條斜槓求職新出路。

品油師訓練，在國內方興未艾。黃建彬攝影
品油師訓練，在國內方興未艾。黃建彬攝影
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在Internet of Everything全聯網時代，可能只剩下享用食物這件事，能吸引人們走出家門，在台灣，歷經油品的食安風暴以後，現在有個新趨勢，17歲到20多歲的大學生、社會新鮮人正用「品油師」為自己斜槓加值，甄試加分、前進國內外食品產業突破缺口。

比品酒更實用　品油師正夯

乍聽「品油師」三個字，也許不像品酒師那麼浪漫醉人，卻因為油比酒更貼近生活，也能避免油品風暴危及健康，學會品油更實用。

國際橄欖油評審級大師Dr.Alissa Mattei、Aldo Mazzini來台推動「歐洲橄欖油專業品油協會」（簡稱Knoil）品油師培訓課程及認證。

先後舉起4小個裝有不同油品的迷你杯，嗅聞、啜吸，24歲剛進職場的陳顥予表示，時下超市、大賣場販售油品標榜Extra Virgin，常精煉再精煉、混充棕櫚油，棕櫚油為台灣進口最大宗，它們都摻雜哪裡去了？

這讓他覺得有必要認識真正的橄欖油，此外，食品製造與販賣行業是國內的主力產業，職缺多元化，也比較不受數位科技崛起衝擊而失業，「品油師認證，能突顯自己食用油的專業，職涯進路更寬廣。」

斜槓加值　甄試與海外實習加分

「絕大部分技術專長都要勤學勤練多年，考大學推甄，品油師認證不難，對我而言是利多。」17歲的大學餐飲系李同學，在今年曼時官網初推品油師課程與認證時報名，學校將甄選具有食品知識基礎學生到歐洲交換學生、實習體驗，他考慮完成二+二雙國雙聯學制，接軌國際職場，擺脫國內餐飲服務業低薪職場壓力鍋。

對於偽劣油品有切身之痛，品油會場志工王繹銨說：「父親一年前去世時，我開始整理他個人儲物間，赫然發現他堆積半座促銷時買來的廉價大豆油、葵花油、花生油、橄欖油，其中都沒有花生等等真實成分，父親每天煎煮炒炸淋都食用多量的油品，不料卻罹患脂肪肝、肝癌，沒能等到換肝就走了。」

還原Extra Virgin貞操真相　1C.C.辨識帶來健康

王繹銨在義大利認識Alissa，才曉得由於國內對於特級初榨（Extra Virgin）橄欖油的規範還不夠完整，一般人也不可能把油送去化驗後再買油，只能相信瓶子上的標示，結果是精煉、蒸餾到三次的油在台都標示Extra Virgin，更多的是取劣質橄欖油加棕櫚油混充，不但誤導消費者，還耽誤了健康。

如何辨識好油？Alissa與Aldo傳授心法：

首先，只買料理用油Extra Virgin橄欖油，不買商業用油。

其次，倒出一口份量到小杯子裡，手握並轉動小杯讓它升溫到接近28C。

由遠而近聞香味，採熟果榨油、聞起來有天然青草味、果香味才是正統。

啜吸一口後韻是略帶苦味和辣味，油中含有豐富單元不飽和脂肪酸和特有的橄欖多酚，沒有任何負面味道、缺點，煎煮炒炸拌淋均適宜。

一口辨識真假優劣橄欖油。（林麗娟 製表）
一口辨識真假優劣橄欖油。（林麗娟 製表）
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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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