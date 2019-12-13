年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

圖／達志 分享 facebook 【撰文／林信男】

麥當勞於上月初，開除了執行長伊斯布魯克（Steve Easterbrook）；Google母公司Alphabet則在本月初宣布，執行長佩吉（Larry Page）將卸任；據統計，2019年以來，全美有近1500名CEO離職，全年人數極可能創下歷史新高，超越2008年金融海嘯期間紀錄。

數據統計機構Equilar資料顯示，2018會計年度，標普500企業CEO年薪中位數為1200萬美元，女性CEO年薪中位數為1270萬美元，男性CEO年薪中位數為1120萬美元。

就算不屬於標普500企業，CEO的年薪，也絕不算低，但據人力資源機構Challenger, Gray & Christmas（CG&C）統計，11月共有148名CEO離職，今年以來，離職CEO人數累計已達1480人，只比2008年少4人。

換言之，12月CEO離職人數只要達到5人，2019全年總量，就會突破2008年創下的歷史紀錄（1484人）。

今年以來，美國企業CEO離職人數持續增加，直逼2008年紀錄。（圖：翻攝自CG&C官網） 分享 facebook

科技產業CEO離職人數 年增4成5

觀察產業類別可發現，今年以來，最多CEO離職的產業為「政府相關/非營利事業」，人數達310人，年增20%；其次是「科技產業」的200人，年增45%；再者為「金融產業」的112人，年減17%。

「政府相關/非營利事業」包括政府機構、商務協會、教育機構，以及慈善事業等。

▲今年以來，最多CEO離職的產業前3名，分別是「政府相關/非營利事業」、「科技產業」和「金融產業」。（圖：翻攝自CG&C官網） 分享 facebook

至於離職原因，名列第1的是「自行請辭」（527人），第2為「退休」（355人），第3是「跳槽」（138人）。

CG&C副總裁Andrew Challenger分析，造成CEO流動率走揚的因素有3，首先是經濟強勁，市場對高階管理職的需求隨之增加，讓CEO決定跳槽；其次是貿易、監管（對產業）帶來的不確定性增加；再者是新興科技對各產業造成的干擾。

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