流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

【文．黃健誠】

對充滿變動的2020年，投資人該如何買股？價值投資達人華倫老師分享2020年股票投資，維持「以不變應萬變」方式持續存股，不過，存股標多以民生消費、食品及環保產業為主，華倫老師強調「少碰科技股」為妙。

陳弘岱攝 分享 facebook

「不要小看複利威力」

華倫存股不隨市場起舞

曾是流浪教師的華倫（周文偉），1998年投入股市後，迄今已有21年投資經歷，雖經歷過高低起伏，但在今年，華倫在股票市場持股總市值已高達4600萬元，今年領到股息有170萬元，在投資這條路上，他最想跟投資人說的是「千萬不要小看複利的威力」。

對於職涯與投資，華倫也一再強調複利效果，他從2000年開始當代課老師，陸陸續續在10幾所學校任職，為什麼不考正式教師？華倫說，想考正式教師，要先考教育學分準備一年、修教程兩年，結束後還要不知道考幾年才能考上正式教師，為維持有持續收入進帳，他才能繼續存股投資，如果考正式教師，非但要維持沒收入的生活，還沒有投資，如此一來會損失「時間複利效果」。

華倫最常跟投資人說：「我喜歡把我的每一塊錢都幫我賺錢，即便身上只有幾百塊、幾千塊，也都在幫我賺錢」這句話至始至終都是他的投資不二法門，但對於投資人而言總是「知易行難」，看著股票上上下下，心中總是跟著擺盪，因此最好的方法就是「不看盤」，抱著「既然買了，就不要賣」的想法，如同前陣子股市漲到相對高點，他也不賣股票，因為股價對華倫來說，是市場先生的情緒反應，不必隨之起舞。

價值投資選存股標的

華倫7檔口袋名單

華倫存股，標的向來都是瞄準民生消費產業，奉巴菲特「價值投資」為最高原則，只要選對好公司當股東，公司只要成長、賺錢，股東就會賺錢，但這樣的投資方法需要時間耐心等待，證明「複利」的威力。

華倫推薦個股（股價為2019/11/22） 分享 facebook

至於2020年的存股標的，華倫維持以往一貫看法，無論何時開始存股，挑選好公司需掌握6重點，第一，產品或服務為壟斷或寡占，像是市占率高、有品牌的食品公司、環保公司、電信、超商等；第二，該公司產品或服務簡單易懂、具持久性；第三，產品或服務自由定價力高，還能重複消費；第四，公司具高股東權益報酬率、高存貨周轉率；第五，非流動負債的銀行借款占稅後淨利比小於二；第六，公司獲利和配息每年均穩定成長。

綜合以上條件，華倫持續看好如中華食（4205）、日友（8341）、統一超（2912）等七檔股票，集中在食品與環保產業，華倫表示，這幾檔股票多數他已持有多年，且仍持續布局買進，其中大地-KY為去年買進的，主要是因為看好中國解禁一胎化、預期新生兒出生率提高，未來對於學校的需求將隨之提高，大地-KY為幼兒教育諮詢顧問公司，檢視財報後發現獲利能力持續高升，因此從去年上半年開始買進。

小資族投資三千也行

買零股沒壓力還分攤成本

雖然強調持續存股，但也並非「只進不出」，華倫說，當單季本業EPS比去年同期減少三成以上，就是賣出的時候，因為代表公司競爭力明顯衰退，像2014年下半年時就曾停損王品（2727），當時停損得早，還是賣在相對高點。

對於投資這件事，華倫強調不要小看複利威力，就算每月薪水只剩幾千元，還是可透過買零股方式，成為一間公司的股東，選對好公司、利用一點點錢買進零股，除不致於造成個人財務壓力，還可平均分攤成本，無論漲跌，下個月還是有薪水進帳，透過時間的複利，靠著投資讓自己財務壓力變小，生活品質變更優。

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