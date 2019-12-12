都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

【文．許雅綿】

台灣人有多愛買保險？根據法國巴黎保險今〈11〉日發布2019年「全球保障型保險調查報告」發現，台灣人買保險的行為上，主要有包括「愛買保險，保障卻不足」、認為保險應該要「無理賠可保費可返還」以及發現民眾未來最想買的險種是「長期照護保險〈長照險〉」等8大發現。

圖取自達志 分享 facebook

法國巴黎保險事業發展與行銷部副總吳惠雯表示，此調查主要是委託國際市調公司，針對法國巴黎保險在全球包括台灣在內的26個國家，共2.6萬多人進行全球受訪者行為研究調查，從中擷取出關於台灣受訪者，對於保障型保險的看法，統整出以下8大發現。

第一、買心酸的？台灣人愛買保險，卻自覺保障不足。

吳惠雯說，根據法國巴黎保險調查，台灣人平均每人持有3.3張保單，高於亞洲〈2.2張〉及全球平均〈2.3張〉。

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若進一步從持有壽險保單比例來看，台灣人擁有壽險保單比例66%，高於韓國51%，日本55%以及全球平均47%。即便每人持有超過3張保單，但台灣人認為「當遭逢意外時，自己有完善保障」比率〈67%〉」，卻低於亞洲平均〈72%〉。

吳惠雯表示，台灣人普遍有持有多張保單，但保障卻明顯不足的現象，「這與台灣人過往多喜愛購買儲蓄險有關。」

第二、台灣人最怕發生「住院治療、重大疾病和殘疾」風險。

調查也發現，台灣人投保最希望對抗的風險是「住院治療」其次是「身故」及「罹患重疾」，都高於亞洲平均值，且願意透過購買保險來防範風險比例也高於亞洲國家平均，其中最優先考慮購買「重大疾病或癌症保險」、「住院醫療險」和「意外險」。

政治大學風險管理與保險學系系主任彭金隆分析，台灣面臨少子化、高齡化社會的到來，民眾對於健康狀況的威脅特別有感，因此對於未來醫療需求是有增無減。

他也觀察到，購買保險時，通常會「不買不缺、越買越缺」。也就是，沒風險意識的人通常不會購買保險，但當民眾有風險管理意識時，就會有比較高的購買需求，此現象也顯示在，即便台灣人平均擁有3.3張保單，但將近9成的人仍表示，願意購買其他健康保險上。

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第三、台灣人對未來有信心，特別是健保品質。

法國巴黎保險調查也顯示，台灣人對未來有信心的比例為66%，雖低於全球平均74%，卻意外的高於日本48%和韓國63%。

其中，台灣人對於本身現況的感受中，對於國家的「健保品質（87%）」感到最滿意，其次是個人安全、住房。

在未來實現計畫及夢想問題中，台灣人認為「擁有足夠資金」、「為使家人安心，保全資產」及「金融機構的建議和支持」相當重要。

第四、好的保險應該要「無理賠可保費返還」。

值得關注的是，台灣人對於保險商品態度上，多數人認為保險應該要「簡單易懂」，其次希望「無理賠時，可保費返還」，以及希望能夠客製化。

第五、為了獲得客製化保險，願意分享個人醫療資料。

為獲得客製化服務，近8成〈78%〉台灣人願意分享自己的醫療資料個資，比例高於日〈63%〉、韓〈77%〉及全球〈72%〉。吳惠雯說，顯示台灣人對於個資保護現況頗為安心。

第六、願意借款比例高，但害怕「疾病和意外」造成還款困難。

吳惠雯指出，台灣人為了買房、創業和買車借款相當高，超過8成均擔心因「重大疾病」、「意外死亡」而無法還款，比例均高於日、韓及全球平均。

第七、投保房貸壽險比例，低於亞洲、全球平均。

雖然台灣民眾害怕意外導致還款的問題，但實際上透過信用保險，例如房貸壽險等轉嫁風險比例仍低。根據調查，台灣民眾投保過房貸壽險的比例只有26%，遠低於日本的53%及全球平均42%，顯示台灣市場信用保障保險的推廣仍有很大的空間。

第八、台灣人未來最想買的商品是「長期照護保險〈長照險〉」。

可留意的是，法國巴黎保險也特別針對「新型態保險商品」，觀察台灣民眾的態度。

最後發現，台灣人最感興趣、未來最想購買的保險商品是「長期照護保險」（為慢性疾病、殘廢或疾病，提供長期照護給付）佔最高（91%），其次是「住宿平安險」（保障旅遊住宿時發生意外傷害）佔76%，再來是「智慧居家保險」（搭配智慧家庭裝置）佔74%。

針對長照險，不少民眾都有「該不該購買長照險」的疑問，對此，彭金隆分享自己的「三分理論」。

彭金隆表示，他將自己未來退休可能遇到的狀況和風險分為三種，包括第一、健康的狀態，這時候最需要準備的是「生活費」，他建議，現在就要開始準備規劃退休後的「現金流」，準備的方式包括買房收租金，或是買會產生息收的投資標的等。

第二是生病狀態，所以要提前規劃醫療險、癌症險等保險；第三是碰到需要人照顧狀態，這時候通常生活費都花不到，以他的想法，可將提前準備的生活費用〈現金流〉挪到長照使用。彭金隆說，若生活費規劃得很好，其實不一定需要長照險，因為目前長照險保費高，理賠所需滿足的條件也比較多。

但他強調，若有足夠資金，退休後生活費準備、醫療險和癌症險，以及長照險都可以列入規劃，但若單純以上述三個狀況去做順位考量的話，最需要優先準備的是：生活費和醫療險，心有餘力再規劃長照險。

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