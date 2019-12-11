拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

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文 / 呂玨陞

今年加權指數從9319點的低點突破萬點，接著緩步推升，最高曾到11678點，型態上看似穩健上攻，但上升過程中，總體經濟利空干擾不斷，幸因沒有出現真正衰退，一反今年初對資本市場較為平淡的預期，可以說是相當特別的多頭年。

整體而言，今年台股還有個特色，就是權值股當家：各產業的龍頭或是大型股如鴻海、聯發科等表現相當亮眼。據統計，截至12月6日，大型權值股漲幅22.7％，大於櫃買指數的18％，甚至台積電漲幅就占大盤超過2成，今年以來支撐台股上漲的貢獻度超過600點。

漲幅一比較，就可以看出股性較為活潑的上櫃股，今年表現不如預期，許多中小型股股價基期仍低。因此，投資中小型股的投信基金，在台股年末傳統好戲「作帳行情」之中，將如何操作，值得關注。

一般來說，追隨投信籌碼的作帳行情分成兩部分，第一種是鎖定績效排名在前段班的基金之中，掌握投信持股比率較高的標的。

雖然目前公告的持股是10月底的資料，但投信是以波段操作為主，所以仍然值得參考，當然，不同基金卻重疊的標的更值得關注。

另外，可優先挑選投信近期才「動手」買進，且外資至少沒有賣超的標的，才是投資首選。《今周刊》特別篩選近兩周來，投信買超金額最多的14檔個股，提供投資人參考。

作帳主軸 仍聚焦電子股

在篩選出來的個股中，不僅說明了第4季和明年初漲升的主軸，也確實反映投信後續的布局重點「以5G為主的科技股」。

其中，製造5G伺服器、連接器的嘉澤（3533）營收、獲利就是從今年下半年開始出現爆發。

從嘉澤的營運表現分析，累計營收在第三季就突破百億元，前11月達136.63億元，年增超過近13％，尤其第三季表現更好，毛利率是創新高的39.24％，推升單季EPS（每股純益）同樣達到歷史新高的7.15元。

除受惠5G帶動伺服器、資料中心成長，嘉澤同時是AMD（超微）及英特爾CPU插槽與連接器扣件的少數供應商之一，一方面受英特爾認證的塑料插槽推升單價；另一方面出貨量受到AMD新產品熱銷帶動，明年營收及毛利率有機會再度雙雙爬升，這2大品牌也成為嘉澤成長動能。

除此之外，嘉澤持股58.36％，登錄興櫃剛滿一年的子公司嘉基（6715）在高速傳輸線成長趨勢明確下，對嘉澤明年貢獻度也有望再度提升。

另一方面，除了伺服器外，其他科技產業表現也不落人後。尤其是記憶體族群，根據研究機構IC Insights預估，DRAM明年銷量將成長12％，NAND Flash更好，成長達19％，市場趨勢看好記憶體族群明年復甦。

由於整體產業走勢歷經4個季度的大低潮後終於邁向穩定，記憶體價格也止跌回穩，因此第4季以來表現不俗。

放眼台股，不僅記憶體三雄南亞科、旺宏、華邦電股價上漲，資本額不到20億元的群聯（8299）12月以來也受到投信的關注。

工具機族群 明年迎接復甦

單看第三季財報表現，群聯已經擺脫上半年的低潮，毛利率較前一季增加超過五個百分點，比去年同期的25.77％還要高近二個百分點；單季EPS 8.28元已經接近上半年的8.43元，同樣創歷年新高。

投信在12月第1周已加碼2.78億元，確實可觀察到投信正在集結籌碼，群聯年底的作帳行情或許可以期待。

此外，工具機大廠上銀（2049）也是近期投信追逐的大熱門，雖然從營收來看，上銀前11個月營收只有188.81億元，年減超過3成。主要原因是去年第4季以來，全球整體工具機產業趨勢下滑，營收、盈餘皆不如預期的狀況延續至今年。即使第三季有接到日韓貿易戰轉單，仍無法彌補美中貿易戰的影響。

不過值得注意的是，亞洲市場回溫，已經慢慢帶動工具機產業景氣，法人預期，工具機廠明年農曆年後，將逐步遷廠至東南亞。

綜觀工具機產業已有落底現象，加上股價基期較低，下檔風險有限，明年可望迎接產業復甦，後市仍有看頭。

若領先掌握投信鎖定的標的，相信到年底應該會有不錯的報酬，不過投資人仍要注意投信持股比率太高的標的，容易「被獲利了結」。建議投資人應避開已經大漲，且技術線型已呈現高檔爆量或背離等賣出訊號的中小型股，以免成為投信優先結帳的標的。

法人看好上銀明年營運有望擺脫低潮，投信籌碼也開始慢慢聚集。

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