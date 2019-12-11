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撕去可愛教主包裝 35歲楊丞琳：比起討好 我更想用真實的自己引起共鳴

2019-12-11 13:02今周刊

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文 / 鄭閔聲

30歲生日過後，楊丞琳試著獨立，不再和母親生活在同一個屋簷下。

雖然母女倆還是住得很近，但終究不像以往那樣朝夕相處。分居才沒多久，楊丞琳驚訝地發現，母親正在漸漸老去，只是一向閒不下來的她，過去總渾然未覺。

她因此重新盤點生活，不再強求每年發片，也不再輕易接下電影、電視戲約。

「一開始，我只是刻意想放慢腳步，後來覺得，如果要做真正想完成的事，就要懂得拒絕、懂得說不。」35歲的楊丞琳，說話還是帶著天生的童音，但這5年來，她不僅擺脫外界曾為她貼上的甜心偶像標籤，也逐漸學會主導關於自己的一切，「不管作品或表演方式，我都調整到了最自在的狀態。」她的臉上滿是自信。

好勝求認同 「要讓說我不好的人閉嘴」

從小熱愛表演的楊丞琳，16歲時就如願以少女團體成員身分進軍演藝圈；但出道前幾年，從外型、演技、舞蹈到歌聲，都遭遇許多毒舌批評，直到2005年因為一首暴紅金曲〈曖昧〉，演藝事業才真正上了軌道。

早期的不順遂，讓楊丞琳懷著強烈的不安全感，擔心自己只要稍微鬆懈，就會失去得來不易的舞台，因此對工作安排一律有求必應。也因為曾飽受質疑，讓她更渴望獲得認同，總是拚了命完成各種要求，「我的好勝心很強，希望讓那些說我不好的人閉嘴。」

所以她溫順地走在經紀公司替她量身規畫的道路上，在鏡頭前扮演青春洋溢的少女角色、用甜膩的娃娃音唱歌……，只要能紅、能持續登台表演，任何建議她都願意敞開雙臂接受。

她也漸漸證明自己，除了每張專輯維持穩定銷量，主演的偶像劇也幾乎都是收視保證，還在10年憑《海派甜心》裡舉止粗暴、內在卻渴望受關愛的反差角色，拿下金鐘獎戲劇類最佳女主角。但她的內心深處一直很清楚，那些獲得粉絲喜愛的演出風格，並不是楊丞琳的真正樣貌。

「我以前的形象是『可愛教主』，很多東西都是天馬行空、古靈精怪的。可是我的本質沒有這些東西，我比較中性、有個性，可愛其實離我很遠。」說著這段話的楊丞琳，頂著一頭微捲長髮，搭配鮮紅色洋裝，即使早已多年不賣萌，但與一般人認知的「中性」，顯然還有段遙遠距離。

「可能外型會讓大家有這種印象，但個性上真的是南轅北轍。」她似乎也看出所有人的疑惑，趕緊補充解釋。

出道不滿10年，楊丞琳就開始有滿腹意見，卻只敢在髮色、服裝等造型設計上投注個人想法，稍稍撫慰她那與軀殼不相稱的倔強靈魂；只有極熟悉的朋友才知道，她不是眾人眼中使命必達的乖乖牌而已。

「一開始我也直覺她是偶像，但真正認識丞琳會發現，無論表演或唱歌，她都很有想法，嚮往自己真正的實力能被看見。」目前從事演員指導的金勤，09年因演出偶像劇與楊丞琳初次合作，進而結為好友，他很早就觀察到，楊丞琳不想被局限在既有格局、反覆從事同類型演出。

欲呈現自我 「在每個階段悄悄改變」

為迎合市場而接受「塑型」的藝人很多，也常有人在能掌握話語權以後，「暴烈」地轉型。楊丞琳展露自我的欲望雖然強烈，卻怕粉絲一時無法接受，從沒有這類大動作「昭告天下」的衝動。

「我知道自己有一天要把最想呈現的東西拿出來，我一直忍耐著在等那天到來。所以我隨著年紀，每個階段一直偷偷地改變，只為了讓大家能夠適應不斷更新的我。」楊丞琳用流利的口條解釋，她最想呈現的是「真實」，希望隨著年齡增長而自然轉變的楊丞琳，能陪伴歌迷觀眾走過人生的不同階段。

眼前的楊丞琳，確實和當年那個戴著俏皮紅色袖套、上台領取金鐘獎的女孩截然不同，這樣的溫和轉型不容易驚動任何人，她也對能不斷推翻慣例，卻又不全盤否定過去的自己而感到自豪。

跨越30歲關卡時，楊丞琳也不可免俗地回顧過去的人生。當她發現自己幾乎把一切都留給工作，卻在友誼與各種人生體驗的記事本上留下大量空白，連母親的老化也未曾察覺，她決定逼自己停下腳步，將目光望向演藝事業以外的風景。

刻意降低工作密度，對楊丞琳來說就像戒癮般難熬，除了對拒絕工作的「不敬業」內疚，更有連續好幾個月，經常被「觀眾完全忘了我」的噩夢嚇醒。但她始終強忍著不適應，不向過去的慣性屈服。

放慢腳步的好處，是更多不受干擾的思考空間。過了30歲、首次忍痛婉拒戲約的楊丞琳，終於克服了不安全感，認為自己已經有本錢跨出舒適圈，將精力投注在值得挑戰的作品上，「那種很夢幻、我閉著眼睛都能演的角色，我都不接。」

話雖說得豪邁，但有很長一段時間，想到楊丞琳的製片依然都是都會愛情喜劇，直到16年在公視「植劇場」《荼蘼》裡，她扮演一位被迫在事業與家庭間做出抉擇的輕熟女，在兩項方案裡分別面臨的不同命運。這次1人分飾兩角的突破戲路演出，獲得了金鐘入圍肯定，也證明了楊丞琳不是個只有1把刷子的演員。

此後，無論是電影《紅衣小女孩2》裡控制欲強的社工媽媽、《靈語》裡因女兒失蹤而發狂的婦人，楊丞琳再也不曾走回頭路，「我忍耐過、也嘗試過其他角色，被看見之後，別人找我拍的戲都不再一樣了，真的就是我現在想要的東西。」她睜大的雙眼，流露出發自內心的喜悅。

不重複迴圈 「比起討好，更想要共鳴」

在歌手身分上，她也不再重複迴圈。

過去5年，楊丞琳只發過兩張專輯，但她慢火細熬的成果，沒有讓苦候的粉絲失望。16年的《年輪說》讓她初嘗金曲入圍滋味；暌違3年再次發行的《刪．拾以後》，則是一張完全由她個人統籌製作的自傳性作品，專輯名稱《刪拾》，正是她在30歲後終於學會的取捨智慧。

「她很有想法，而且想法完整可執行，不是天馬行空，顯然經過長期思考。」創作主打歌〈刪拾〉詞曲的陳珊妮認為，楊丞琳擁有獨特的觀點與品味，而她想突破世人既定印象的渴望，不只是個人生命故事，也能和許多同世代青年產生共感。

「我大可以維護好那些原本就喜歡我的人，但比起討好，我更想用自己真實的故事，讓人感受到共鳴。」聽命行事了10多年，現在的楊丞琳想更直接伸出雙手，和關注她的聽眾互動。

35歲的楊丞琳，對專輯的成功渴望，還是和剛出道時一樣熱切，只是理由不太相同。「大部分不敢冒險的人，都是因為害怕不好的結果。堅持不放棄講起來很容易，但如果有人堅持給他們看，且成果是好的，會讓人比較有信心。」她解釋。

跨過了總徬徨不安、擔心不再被喜愛的焦慮，不必再為任何理由扮可愛的楊丞琳，希望用當下的自在，鼓舞像當年的她那樣，懷抱夢想卻纖細脆弱的女性。

楊丞琳

出生：1984年

現職：演員、歌手

學歷： 華岡藝校戲劇科

家庭：已婚

成績： 第45屆金鐘獎戲劇類最佳女主角 第52屆金鐘獎戲劇類最佳女主角入圍 第28屆金曲獎年度最佳歌曲入圍 2018年亞太影展最佳女主角入圍

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