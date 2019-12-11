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老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04今周刊

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文 / 梁任瑋、張玉鉉

12月第1周，食品圈最熱門的焦點莫過於「乖乖」又換老闆了，高雄地產開發商三地集團董事長鍾嘉村悄悄成為乖乖新董座。本刊向乖乖總經理、前董事長廖清輝女兒廖宇綺求證，她向本刊解釋：「像乖乖這樣沒有上市櫃，又是百分百家族資金的企業，在現今市場競爭下面臨很大壓力，遲早需要集團的資源與版圖來支持。」間接證實經營權再度易主的消息。

乖乖是國內零食附贈玩具的始祖，旗下有乖乖、孔雀餅乾、綜合軟糖等數十種產品，平均年營收約10億元。除了台灣，產品也銷售至北美、加拿大、澳洲等地的華人市場。

1986年，乖乖食品問世，廖金港於1974年設立公司，1993年，長子廖清輝帶領乖乖前往中國天津設廠，雖曾在中國一砲而紅，但卻因擴展太快而失敗收場。次子廖明輝曾提到：「2004年父親要我接手中國事業，我唯一的條件是我哥要離開。」當時資金缺口大，非家族成員張貴富跳出來入股，為此甚至出售市值約40億元人民幣的大樓，成為當時乖乖單一最大股東，持股25.8％，也埋下日後家變導火線。

去年鬧兄弟家變

今年經營權又易主

2013年，廖金港辭世、廖明輝接班，15年，他引進專業經理人趙明擔任總經理。近年乖乖分別與台積電、初鹿牧場發售聯名包裝，以及米乖乖、素乖乖等新品，全出自趙明之手，不但成功製造話題，也帶動品牌年輕化，提升附加價值；像是米乖乖單包可賣30至50元，而與台積電聯名的乖乖包裝，甚至在網路上創下五百元的標售身價，成為限量收藏品，再次穩固乖乖台灣零食天王的地位。

但是，去年8月趙明卻無預警離職，緊接著在12月股東臨時會上，廖清輝發動董監改選，在30分鐘內取得過半席次，從弟弟廖明輝手中拿下經營權。當時廖明輝就表示，哥哥廖清輝有意出售乖乖。

廖清輝以扮演整合與活化的角色自許，表示乖乖每年營收至少要成長10％。「希望乖乖未來可以銷售至中國、新加坡等地，成為華人圈的國民零食。」豈料，今年9月，三地集團董事長鍾嘉村入資，在食品圈投下震撼彈。

鍾嘉村是何方神聖？房地產起家，為何跨入食品業？

今年58歲的鍾嘉村，雖僅有高職學歷，掛名的頭銜卻不少，不但是高雄客運董事長，更入主北基國際、裕豐兩家上市櫃公司，只不過經營績效並不出色。北基這三年EPS僅在四毛之譜，裕豐也已連續3年虧損。

靠土地重劃發跡

與「海董」聯手投資

鍾嘉村的經營風格宛如八爪章魚，令人印象深刻。綜觀三地集團包括四大事業群，包括建築開發部、交通運輸部、油品事業部以及休閒育樂部，其中光是土地資產面積就高達5萬坪。

事實上，鍾嘉村是靠土地重劃發跡，累積到第一桶金。

場景回到2002年，鍾嘉村當時在高雄先成立三地開發，專做「自辦市地重劃」，完成的重劃戰績包括左營、鳳山、林園三處外，最重要一役就是2007年拿下高達22公頃的「41期重劃區」（現稱文山特區）；還有台南、高雄、屏東等數個市地重劃案開發中，利益可觀。

因為到處插旗，據聞鍾嘉村透過時任高雄縣議員張坤裕，認識人稱「海董」的三立董事長林崑海。一位南部地產界人士表示，投身重劃的鍾嘉村為了熬過不景氣，需要找金主或合夥人，「於是跟『海董』借錢，兩人才牽起線來。」

這位地產人士透露，熟悉市地重劃的人都了解，土地必須變更才值錢，鍾嘉村一方面向林崑海調資金，同時也介紹不少物美價廉的重劃區土地給林崑海，自己也占有持分，雙方開始長期合作，「外界因此一直以為鍾嘉村背後的金主是林崑海。」

有了在媒體、政商界具實力的「海董」加持，鍾嘉村在土地開發市場如虎添翼，許多案子也主動向鍾嘉村叩門。不僅如此，高雄不少法拍案、重劃區與工業區土地，也都看得到鍾嘉村與林崑海聯手的影子。他與林崑海聯手，並結合年代董事長練台生，三人成立「三禾資產」，接連在法拍市場標下高雄85大樓「建台百貨」及建台水泥左營舊廠，總標金達91億元。不少高雄自辦的市地重劃區土地，也都是鍾嘉村的獵物。

在鍾嘉村眼中，似乎愈是爭議的標的，意味著愈多機會。進入法拍的案子，往往牽涉複雜的產權、債務關係，標到之後的處理過程曠日廢時，許多建商皆敬而遠之，但對鍾嘉村來說，卻是滿滿的賺錢機會。一位認識鍾嘉村20幾年的房地產業者說，「有賺錢機會的案子，他絕對不會放過。」

為何鍾嘉村獨鍾這類既複雜又耗時的案子？據了解，法拍案整合時間漫長，往往一拖就是10年，萬一財務不夠精算，一不小心就會套牢，正因如此，這些案子的取得成本也相對較低，只要敢賭一把，最後獲利的空間都很可觀，而這正是鍾嘉村的強項。

從瀕臨財務危機的高雄客運，到趁著家族經營權之爭成為乖乖大股東，熟悉南部土地開發生態的《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，三地集團很明顯是看上乖乖位於中壢工業區1.2萬坪的土地資產，由於廠房土地成本極低，將來若有機會變更完成，市價相當於40億元，獲利更是不菲。

鍾嘉村似乎總能在亂世中抓牢機會財，為自己累積財富的經營術，也令人刮目相看。

然而，專碰外人不敢玩的產品，卻也讓鍾嘉村個人沾上爭議色彩。

2009年，鍾嘉村看好屏東大鵬灣成立國家風景區，有意投入當地土地重劃，但依照規定必須半數以上地主同意才能開發，當時只有三成地主同意。日後遭檢察官查出，鍾嘉村指示公司副總經理等人找員工或親友當人頭，以假投資的方式購買開發區土地。利用這種手法讓土地所有權人數暴增，藉此達到過半數地主同意，向屏東縣政府申請重劃。

這起開發案引發當地居民抗爭，質疑官商勾結，並向法院提告。屏東地方法院在2015年底判決31名人頭地主有罪，並起訴鍾嘉村等人，讓一向在南部土地重劃市場呼風喚雨的他，跌了一跤。

雖然在房地產遇到挫折，但鍾嘉村透過多角化投資，事業不斷擴大，翻開他的「八爪章魚」事業版圖，從房地產、客運、觀光業、加油站到食品業，彼此幾乎沒有關聯性，唯一的共通點就是，買到的都是頗具知名度的品牌。

例如，此次入主乖乖，他就向媒體自曝「並非食品業門外漢」，早期投資過三洋維士比，巧合的是，三地集團位於高雄的總部，就是中正路上的「維士比大樓」。

「廖家二代」強調不忘本

與新股東理念相同

乖乖總經理廖宇綺指出，其實一直有外部投資人想入資乖乖，但三地集團成為合作對象，原因在看重乖乖品牌，認同經營團隊對未來規畫，承諾會把生產與研發保留在台灣，並投入更多技術研發機能型、成人口味等產品，擴大消費群體。「我們不會忘本，三地集團與乖乖的想法都很一致，會永續經營下去。」她強調。

對鍾嘉村來說，上市公司董事長就是一張最大的名片。他的友人說，這幾年鍾嘉村陸續吃下北基國際、裕豐兩家上市公司，不僅名片拿出來走路有風，更證明了自己累積多年的實力，更重要的是，上市公司利於與銀行往來，但是可以想見的是，未來這位地產界人物想繼續維持低調作風，恐怕是不容易了。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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