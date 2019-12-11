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45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08今周刊

【文．林心怡】

投資理財愈早愈好，但起步稍遲也別怕；只要起身行動，即使不惑之年才開始也不嫌晚。當然，這要搭配良好的「存股習慣」。

圖取自達志
圖取自達志
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存股十九年的高師大退休教授謝士英，就是四十五歲才開始學存股、進而創造財富人生的案例。他從二二○萬元開始投入，十九年後，如今持股市值正好是當年的十九倍以上，累積四千二百萬元財富，每年還可配息近二百萬元。

原來，在四十五歲前不懂投資股票的謝士英，是受到暢銷書《富爸爸，窮爸爸》的啟發，才開始立志學投資。當時他誓言：「要將手上二二○萬元的本金，在五年內提升至一千萬元。」並藉此創造不靠工作收入、也能安心生活的穩定現金流。

起初，他並沒有「存股」的概念，買的股票也「不太飆」，以玉山金、大統益、統一、中碳等為主。一度，他懷疑自己的買股策略是否真能一步步建構出穩定現金流，直到偶然在書店發現洪瑞泰所著的《巴菲特選股魔法書》，讀到這本書的謝士英，覺得自己很適合這樣的選股以及書中所介紹的策略邏輯，於是立即報名相關投資課程。

「上課的地點在台北，在那個沒有高鐵的年代，我都是假日晚上從高雄搭國光號夜車北上，才能趕上隔天一早的課程。」謝士英笑著說，雖然辛苦，但很值得，因為這是他翻轉財富命運的關鍵。而當自己原本的模糊概念與學理上的邏輯策略結合，他也更能把存股功課轉化為日常習慣，舉例來說：「一定要有和陌生人聊天的習慣。」

雖然謝士英現在早已不必為錢煩惱，但每周還是會撥空兼差擔任一、兩堂課的講師，這是他特意與企業界或年輕人保持互動的橋樑。一方面，增加生活樂趣；另方面，這也像是「打開存股標的搜尋雷達」。

在他的觀念中，存股是一種以長期持有、長期關注為基本核心的投資策略，「我存股，通常不太會賣出股票，除非遇到更好的標的需要換股。」在此之下，存股工程最關鍵的功課，在於「不斷找到尚未被別人注意的好股」；但既然還沒有被別人注意到，代表不容易在報章雜誌中看到相關報導，要怎麼找？「就是……，盡可能和別人多聊兩句！」謝士英如今持股近百張的統一，一開始，就是這樣「聊」出來的。

他回憶，「當時學校想搞個福利社，想和統一超商合作，我就自願參與籌畫，不但北上接受店長短期特訓，還因此結識公司裡的人。」當時統一超商股價逾九十元，對謝士英來說成本略高，但他仍好奇向這群「新朋友」詢問公司大小事，陸續得到統一超商轉投資的康是美、星巴克等業績亦佳的訊息。問完一輪，雖然統一超商仍太貴，但持有統一超商四五％股權的統一，卻也因此成為他早期建立存股部位的對象。

另一個案例則是長興材料。有次，他去長興當教育訓練講師，一般講師通常都是拿到鐘點費就走人，但他卻刻意留下來和公司主管多聊幾句，發現主管對自己公司的獲利與配息深具信心；隨後，他又跑去向學校化工系的同事詢問這家公司的「江湖地位」。

幾番從閒聊中得到投資訊息，讓他確認這是一檔值得鎖定的標的，於是他從股價十三元多陸續買進，至今存了一百多張，對照目前股價二十五、六元，資本利得也有翻倍的成長。

每天算價「守株待兔」 大跌時眾人恐慌 他淡定加碼

除了「愛哈拉」的習慣之外，存股族要找到絕佳進場機會的另一個關鍵，在於「好公司遇到倒楣事」。謝士英回憶自己的存股人生，最重要的習慣之一，或許並不是那種在尋常日子裡的例行公事，而是在「非常時期」裡的必做動作。

簡單地說，當大環境出現恐慌或負面衝擊時，「每天都要計算手中個股是否達到加碼點！」謝士英說，存股人生的「部位爆發轉捩點」分別出現在二○○三年與○八年。這兩年，一次是遇到SARS疫情，一次是雷曼兄弟破產。兩次事件期間，他之所以能「在別人恐懼時貪婪」，勇敢加碼「哈很久」的好股，就是因為「每天算價」的習慣，讓他的腦子忽略了外面的風風雨雨。

SARS期間，「我在統一股價十幾元附近布局最多，中碳在三十幾元加碼買進。」謝士英回憶，當股民每天緊盯股市，擔心「今天股價又跌了多少」，他反而在疫情受到控制後，每天二、三張慢慢買，加計先前持股，一度讓他買滿上百張。此外，當年他也一舉墊高大統益等股的持股水位。那一戰，隨著日後股價走高，讓他在○八年金融海嘯前的持股總市值達兩千萬元以上。

可惜，一場金融海嘯，讓謝士英手上兩千萬元霎時只剩七五○萬元，雖然懊惱，但他轉念一想，扣掉這些年的配息，算算還賺二五○萬元，而且公司每年股利也照常配發，自己依然有銀彈可投資，「於是我一張股票都沒逃，心想，當時每年還有七、八十萬元股息收入，不妨趁這些好公司股價猶如周年慶大拍賣、天天都便宜之際，分批進場。」

再一次，他在「非常時期」的日子裡，每天精算個股是否達到加碼價位。於是○九年，謝士英將手上七、八十萬元現金股利再投入，在七、八元附近買進玉山金，十七、八元購入寶成，在大統益二十三元附近又逢低加碼。他以大統益為例，十多年來已領到三十多元股息，「若對照當時買進價格，成本就是零。」

那麼，他每天是怎麼「算價」的？很簡單，計算方法就是以每股可能配發的現金股利，分別乘以十倍、二十倍與四十倍。十倍以下全力加碼、十倍到二十倍之間酌量加碼；二十到三十倍之間密切關注，四十倍以上絕不加碼。

基本面轉壞絕不留戀 單季衰退兩成、連兩季走衰都要跑

至於何時要賣？「一是遇到更好的標的需要換股，另外，就是投資標的基本面轉壞，單季出現兩成的大衰退或連兩季衰退。」

謝士英舉例，手中曾長線持有年興紡織，但公司自今年第二季轉盈為虧，單季每股虧損○．○八元，雖是老字號牛仔布製造商，但基本面似已大不如前；此時，剛好發現佳世達不僅多年來穩健配息，且近期積極切入醫療器材有成，毛利率已跳升至十四％，於是他決定在八月換股，在二十元以下布局佳世達，至今已有兩成的漲幅。

的確，追求致富的心人人都有，但要起身而行，需要更積極的行動力，從謝士英的經驗，我們看到了只要有心學投資，永遠都會有機會圓夢。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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